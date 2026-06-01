1 de junio de 2026 Inicio
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La Fórmula 1, en riesgo por la suspensión de otras dos carreras: "Tenemos un plan de emergencia"

El presidente de la máxima categoría, Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, habló sobre cómo podría afectar nuevamente la guerra en Medio Oriente en el cronograma y en la definición del campeonato.

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La Guerra de Medio Oriente hizo suspender los Gran Premio de Bahréin y Arabia Saudita en Fórmula 1.

La Guerra de Medio Oriente hizo suspender los Gran Premio de Bahréin y Arabia Saudita en Fórmula 1.

Previo al reinicio de la actividad en la octava fecha en el Gran Premio de Mónaco, desde la Fórmula 1 analizan una posible modificación en el cronograma debido a la guerra en Medio Oriente, tal como sucedió en las primeras dos jornadas.

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Ante este panorama, el presidente y CEO de la categoría, Stefano Domenicali, confirmó que analizan un posible “plan de emergencia” en caso de que los Grandes Premios de Qatar (29 de noviembre) y Abu Dhabi (6 de diciembre) no puedan disputarse producto del conflicto bélico.

Frente a ello, Domenicali descartó que el Gran Premio de Las Vegas, que se desarrollará el 22 de noviembre, vaya a ser la última carrera del año. “Puedo confirmar que tenemos un plan de emergencia. Si las dos carreras al final de la temporada no pueden celebrarse porque la guerra aún no ha terminado, disponemos de soluciones alternativas. Las Vegas no será la última carrera del calendario”, afirmó el directivo en diálogo con L’Equipe.

Hasta el momento, la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos persiste por lo que genera nuevamente una amenaza en dicha zona geográfica durante las últimas dos fechas del calendario.

formula 1 lluvia

Cuando se desató el conflicto, la F1 había iniciado el calendario del 2026 y suspendieron la segunda y tercera fecha donde debían disputarse los Gran Premios de Bahréin y Arabia Saudita, lo que produjo un parate de un mes y razón por la cual el calendario quedó establecido con 22 jornadas en lugar de los 24 originales.

“Para ser transparentes: creo que es imposible sustituir ambas carreras. Incluso sustituir una sola carrera no será sencillo. No hay muchos fines de semana libres disponibles”, explicó el CEO respecto a agregar esas dos fechas sobre el final del año tal como se especuló.

Por último, ante la incertidumbre si finalmente se cancelarán o no las últimas dos jornadas, el presidente de la máxima categoría prefirió no se categórico en su respuesta. “Las decisiones se adoptarán en los próximos meses cuando llegue el momento”, indicó al mismo medio manteniendo un monitoreo constante junto a la FIA y los promotores locales respecto a la evolución del contexto internacional.

Cuándo vuelve la Fórmula 1 a la actividad

Después de una semana de descanso para los equipos, la Fórmula 1 volverá al ruedo este fin de semana en el Gran Premio de Mónaco.

La octava fecha se disputará del 5 al 7 de junio y no solo contará con la participación de la máxima categoría, sino que también combinarán las jornadas de la Fórmula 2 y Fórmula 3, por lo que los fanáticos argentinos podrán alentar en simultáneo a Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi, respectivamente.

Las tres categorías se podrán ver a través de Disney + Premium y de la transmisión oficial de la Fórmula 1.

Fórmula 1

Viernes 5 de junio

  • Entrenamientos Libres 1: 8:30.
  • Entrenamientos Libres 2: 12

Sábado 6 de junio

  • Entrenamientos Libres 3: 7:30.
  • Clasificación: 11

Domingo 7 de junio

  • Carrera: 10

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