Javier Milei reafirmó su respaldo a Israel y advirtió que "el antisemitismo no retrocedió y se reorganizó" El jefe de Estado asistió a reunión de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto en la Ciudad de Buenos Aires, después de que la Argentina asumiera la presidencia. "Nuestra región no está inmunizada frente al odio", remarcó. Por Agregar C5N en









El presidente Javier Milei.

El mandatario Javier Milei encabezó el primer plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), una organización internacional integrada por más de 40 años que este año preside la Argentina, en el que advirtió que "el antisemitismo global no retrocedió, tan solo se reorganizó". Además, alertó que "el espectro del odio sigue tan vivo como nunca".

Durante el evento, Milei destacó el rol de la Argentina en la lucha contra el antisemitismo: "Que Argentina sea el primer país latinoamericano en presidir la IHRA nos enorgullece profundamente. El compromiso con la lucha contra el antisemitismo es una muestra del claro compromiso con los principios morales que tiene nuestro Gobierno. Nuestro país tiene una relación histórica especial con el Holocausto. Recibió a miles de sobrevivientes que reconstruyeron sus vidas en nuestra tierra y que enriquecieron nuestra identidad nacional".

En tal sentido, subrayó el papel de la Cancillería, encabezada por Pablo Quirno. "Si bien acogimos a víctimas y refugiados, al mismo tiempo abrimos la puerta a criminales de guerra nazis y colaboradores que buscaban refugio en nuestro territorio. Por eso, la Cancillería impulsa una iniciativa para resguardar y facilitar el acceso a archivos vinculados al holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Cada nombre y expediente abierto constituye una victoria de la verdad sobre el silencio", expresó.

"Nuestra región no está inmunizada frente al odio. Debemos entender el fenómeno del antisemitismo en profundidad. Combatir el antisemitismo no es solo defender a un pueblo, sino defender la moral que está en la base de nuestra civilización, porque es el rechazo a estos valores el que a lo largo de la historia ha alimentado el odio al judío", agregó en esta línea.

Javier Milei volvió a condenar el ataque de Hamás contra Israel Por otro lado, el mandatario repudió la sorpresiva ofensiva lanzada por el grupo islamista contra Israel el 7 de octubre de 2023: "Fue un punto de inflexión que hizo innegable lo que muchos preferían ignorar. El espectro del odio sigue tan vivo como nunca, y no se va a detener en su misión de destruir al judaísmo y a Occidente todo. Israel es el bastión de Occidente. Si Israel cayera, luego viene Occidente. Debemos defender la posición de Israel desde un lugar moral porque es una causa justa".

"Si se llevaran puesto Israel, se van a llevar puesto a Occidente. Por ende, no solo tenemos que defender a Israel por una cuestión utilitarista, la tenemos que defender por sobre todas las cosas, porque es una causa noble, y no podemos bajar los brazos porque en esa batalla se van a llevar puesto a Occidente. Por este motivo, no tenemos reparo alguno en sostener que hoy existe una alianza implícita entre la izquierda radical y el terrorismo islamita", añadió Milei. Noticia en desarrollo...