1 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

El exabogado de Barrelier apuntó contra la Justicia: "Este despreciable ser humano jamás tendría que haber salido"

Ricardo Moreno, concejal cordobés y exdefensor del único detenido por el femicidio de Agostina Vega, aseguró que el acusado nunca debió recuperar la libertad tras la causa por privación ilegítima de la libertad de 2025. Además, negó haber enviado un audio sobre su excliente y cuestionó el accionar de la Municipalidad de Córdoba.

Por

El concejal de Córdoba y exabogado de Claudio Barrelier, Ricardo Moreno, se refirió al femicidio de Agostina Vega y sostuvo que el único detenido por el crimen “jamás tendría que haber salido” en libertad tras la causa por privación ilegítima de la libertad agravada que enfrentó en 2025. En una entrevista con C5N, además, negó ser el autor de un audio viralizado en las últimas horas y reclamó explicaciones tanto a la Justicia como a la Municipalidad de Córdoba.

Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.
Te puede interesar:

Se conocieron los primeros datos de la autopsia a Agostina Vega: qué revelaron los estudios

“Este horrendo hecho que sucedió enlutece a toda la familia de Córdoba y al país. A mí y a toda mi familia nos embarga una profunda consternación con respecto a pensar en el sufrimiento de los padres de Agostina”, expresó Moreno.

“Lamentamos haber defendido a este criminal, a esta hiena humana, pero realmente nunca entendíamos, creíamos ni teníamos la posibilidad de pensar que iba a terminar actuando de la manera que actuó matando a esta criatura”, agregó.

El dirigente también rechazó la autenticidad de un supuesto mensaje de voz que le atribuyen y que habría circulado entre compañeros de militancia. “No condice con la realidad. Es un audio cortado, editado y masterizado a través de inteligencia artificial donde le da cuasi originalidad al mismo”, afirmó.

“Bajo ningún punto de vista reconozco ese audio. Nunca hablé. Nunca dije lo que se transmite en el audio. Es totalmente trucho el audio para involucrarme en algo que no corresponde y tratar de manchar la buena imagen que tiene la función provincial y municipal”, completó.

Respecto de su vínculo con Barrelier, Moreno explicó que lo conoció a través de un dirigente gremial y que colaboró para que ingresara a trabajar en la Municipalidad de Córdoba en 2021. “No es un recomendado mío. Fue una gestión donde pedían gente para trabajar pintando cordones y ahí fue que lo llevé”, sostuvo. También aclaró que “entre que entró a trabajar hasta que lo representé en 2025 hubo un lapso en el que no tuve relación”.

Según relató, el acusado volvió a contactarlo años después para que lo representara en la causa por privación ilegítima de la libertad agravada de una mujer. Sobre ese expediente, recordó que el fiscal Iván Rodríguez lo mantuvo detenido durante 20 días antes de otorgarle la libertad bajo condiciones.

“El fiscal se encontró con una persona sometida a proceso con una imputación, privación de la libertad, que aduce una joven que había salido desnuda de su casa”, explicó. En ese sentido, detalló que se le impuso una fianza de cinco millones de pesos, una restricción de acercamiento a la denunciante, la obligación de realizar tratamiento psicológico y otras medidas destinadas a garantizar el proceso judicial.

Sin embargo, Moreno cuestionó la decisión de liberarlo. “Yo hago autocrítica en virtud de lo que tengo en mis manos y de lo que leí en su momento. El que tiene que hacer una evaluación final de toda esta situación por la cual toma la decisión de otorgarle la libertad a Barrelier es el fiscal que llevaba la causa, no el abogado que busca siempre el éxito de su labor profesional”, señaló.

Luego fue todavía más contundente: “Este despreciable ser humano jamás tendría que haber salido una vez que cometió el primer hecho. La tendríamos a Agostina viva”.

El concejal también apuntó contra la Municipalidad de Córdoba por haber mantenido a Barrelier en funciones tras aquella detención. “El área de recursos humanos deberá dar explicaciones de por qué pudo volver a trabajar”, afirmó.

“Después de que lo defendí hay 20 días que está preso y sale en libertad. En esos días yo entiendo que en todo sistema hay un área de recursos humanos que se tiene que interiorizar porque faltan 20 días. Recursos humanos de la municipalidad hizo caso omiso a esta situación”, sostuvo.

Asimismo, consideró que el municipio debería haber intervenido de otra manera. “La municipalidad debería haber tomado la medida correspondiente para tratar de buscar un tratamiento ambulatorio para este tipo que ha tenido un problema de delito sexual con una persona. Luego pensar en la posibilidad de darle trabajo”, manifestó.

Finalmente, Moreno volvió a expresar su dolor por el desenlace del caso y aseguró que se identifica con el sufrimiento de la familia de la adolescente. “Me pongo en el sufrimiento de los padres”, concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Agostina Vega asistía al IPEM 169 Rafael Escuti del barrio Juan Pablo II de Córdoba.
play

Dolor y duelo en el colegio de Agostina Vega: "En el aula faltás vos"

La joven denunció a Claudio Barrelier en 2025 por privación ilegítima de la libertad.

El escalofriante relato de la joven que había logrado escapar de Claudio Barrelier en 2025

play

Alejandra Monteoliva respaldó al fiscal del caso Agostina Vega y pidió conocer "toda la verdad"

Aseguran que Claudio Barrelier es un depredador relacional de proximidad: el perfil criminal del asesino de Agostina

"Depredador relacional de proximidad": qué dice el perfil criminal de Claudio Barrelier

play

El remisero que trasladó a Agostina Vega a la casa de Barrelier reveló la conversación con la adolescente

El defensor, Leonardo Morales, no estaba en su casa al momento del robo.

Angustiante momento: le robaron la medalla de campeón a una de las figuras de Belgrano

Rating Cero

Cuanto antes se compre el abono, menor será el costo final.

Lollapalooza Argentina 2027: cuánto sale el pase por los tres días

Emilia Mernes, reconocida en la localidad donde nació.

El incómodo homenaje que le hicieron a Emilia Mernes: el detalle Tini Stoessel que arruinó todo

La organización abrió la venta anticipada bajo la modalidad Early Bird.

Lollapalooza Argentina 2027: cuándo es y cómo comprar las entradas

Charlotte Caniggia es una de las protagonistas del reality y volvió a ser el centro de atención.

Gran Hermano: Charlotte Caniggia rompió el reglamento y generó polémica por lo que hizo

El conductor se mostró furioso con los participantes.

"No esperen más de mí": Santiago del Moro se cansó y lanzó una severa advertencia en Gran Hermano

En una encuesta figura con el 48,3% de los votos.

Horas decisivas: se supo quién se irá de Gran Hermano, según una encuesta

últimas noticias

Cuanto antes se compre el abono, menor será el costo final.

Lollapalooza Argentina 2027: cuánto sale el pase por los tres días

Hace 7 minutos
Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

Se conocieron los primeros datos de la autopsia a Agostina Vega: qué revelaron los estudios

Hace 13 minutos
Claudo Barrelier, en el ojo de la tormenta mientras avanza la investigación.

Se filtró un audio de Barrelier sobre el femicidio de Agostina Vega: "No entiendo por qué quedé pegado"

Hace 20 minutos
El exabogado de Barrelier apuntó contra la Justicia: Este despreciable ser humano jamás tendría que haber salido

El exabogado de Barrelier apuntó contra la Justicia: "Este despreciable ser humano jamás tendría que haber salido"

Hace 21 minutos
La Guerra de Medio Oriente hizo suspender los Gran Premio de Bahréin y Arabia Saudita en Fórmula 1.

La Fórmula 1, en riesgo por la suspensión de otras dos carreras: "Tenemos un plan de emergencia"

Hace 26 minutos