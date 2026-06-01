El exabogado de Barrelier apuntó contra la Justicia: "Este despreciable ser humano jamás tendría que haber salido"

Ricardo Moreno, concejal cordobés y exdefensor del único detenido por el femicidio de Agostina Vega, aseguró que el acusado nunca debió recuperar la libertad tras la causa por privación ilegítima de la libertad de 2025. Además, negó haber enviado un audio sobre su excliente y cuestionó el accionar de la Municipalidad de Córdoba.

El concejal de Córdoba y exabogado de Claudio Barrelier, Ricardo Moreno , se refirió al femicidio de Agostina Vega y sostuvo que el único detenido por el crimen “jamás tendría que haber salido” en libertad tras la causa por privación ilegítima de la libertad agravada que enfrentó en 2025. En una entrevista con C5N , además, negó ser el autor de un audio viralizado en las últimas horas y reclamó explicaciones tanto a la Justicia como a la Municipalidad de Córdoba.

“Este horrendo hecho que sucedió enlutece a toda la familia de Córdoba y al país. A mí y a toda mi familia nos embarga una profunda consternación con respecto a pensar en el sufrimiento de los padres de Agostina”, expresó Moreno.

“Lamentamos haber defendido a este criminal, a esta hiena humana, pero realmente nunca entendíamos, creíamos ni teníamos la posibilidad de pensar que iba a terminar actuando de la manera que actuó matando a esta criatura”, agregó.

El dirigente también rechazó la autenticidad de un supuesto mensaje de voz que le atribuyen y que habría circulado entre compañeros de militancia. “No condice con la realidad. Es un audio cortado, editado y masterizado a través de inteligencia artificial donde le da cuasi originalidad al mismo” , afirmó.

“Bajo ningún punto de vista reconozco ese audio. Nunca hablé. Nunca dije lo que se transmite en el audio. Es totalmente trucho el audio para involucrarme en algo que no corresponde y tratar de manchar la buena imagen que tiene la función provincial y municipal” , completó.

Respecto de su vínculo con Barrelier, Moreno explicó que lo conoció a través de un dirigente gremial y que colaboró para que ingresara a trabajar en la Municipalidad de Córdoba en 2021. “No es un recomendado mío. Fue una gestión donde pedían gente para trabajar pintando cordones y ahí fue que lo llevé”, sostuvo. También aclaró que “entre que entró a trabajar hasta que lo representé en 2025 hubo un lapso en el que no tuve relación”.

Según relató, el acusado volvió a contactarlo años después para que lo representara en la causa por privación ilegítima de la libertad agravada de una mujer. Sobre ese expediente, recordó que el fiscal Iván Rodríguez lo mantuvo detenido durante 20 días antes de otorgarle la libertad bajo condiciones.

“El fiscal se encontró con una persona sometida a proceso con una imputación, privación de la libertad, que aduce una joven que había salido desnuda de su casa”, explicó. En ese sentido, detalló que se le impuso una fianza de cinco millones de pesos, una restricción de acercamiento a la denunciante, la obligación de realizar tratamiento psicológico y otras medidas destinadas a garantizar el proceso judicial.

Sin embargo, Moreno cuestionó la decisión de liberarlo. “Yo hago autocrítica en virtud de lo que tengo en mis manos y de lo que leí en su momento. El que tiene que hacer una evaluación final de toda esta situación por la cual toma la decisión de otorgarle la libertad a Barrelier es el fiscal que llevaba la causa, no el abogado que busca siempre el éxito de su labor profesional”, señaló.

Luego fue todavía más contundente: “Este despreciable ser humano jamás tendría que haber salido una vez que cometió el primer hecho. La tendríamos a Agostina viva”.

El concejal también apuntó contra la Municipalidad de Córdoba por haber mantenido a Barrelier en funciones tras aquella detención. “El área de recursos humanos deberá dar explicaciones de por qué pudo volver a trabajar”, afirmó.

“Después de que lo defendí hay 20 días que está preso y sale en libertad. En esos días yo entiendo que en todo sistema hay un área de recursos humanos que se tiene que interiorizar porque faltan 20 días. Recursos humanos de la municipalidad hizo caso omiso a esta situación”, sostuvo.

Asimismo, consideró que el municipio debería haber intervenido de otra manera. “La municipalidad debería haber tomado la medida correspondiente para tratar de buscar un tratamiento ambulatorio para este tipo que ha tenido un problema de delito sexual con una persona. Luego pensar en la posibilidad de darle trabajo”, manifestó.

Finalmente, Moreno volvió a expresar su dolor por el desenlace del caso y aseguró que se identifica con el sufrimiento de la familia de la adolescente. “Me pongo en el sufrimiento de los padres”, concluyó.