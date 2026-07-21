El mensaje de Tini Stoessel para Rodrigo de Paul y la Scaloneta: "Se me hace difícil..."

La artista utilizó sus redes sociales para dejarle un sentido mensaje a su pareja y a la Selección argentina tras su desempeño en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Tini Stoessel salió a bancar fuerte a Rodrigo De Paul y a toda la Scaloneta tras la caída en la final contra España en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. “ Son y van a ser eternos ”, escribió la artista junto a una postal del mediocampista mirando a la hinchada albiceleste en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El mediocampista es uno de los jugadores que no retornó junto a la Selección argentina y se quedó en Estados Unidos tras finalizar el torneo mundialista. Actualmente, De Paul vive de manera permanente en el país, ya que juega en el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), equipo al que se incorporó tras su paso por Atlético de Madrid.

En lo que respecta a su pareja, no es la primera vez que Tini se la juega en redes para bancar a Rodrigo. La artista estuvo en la tribuna en varios partidos de la Albiceleste en Estados Unidos, cantando y saltando como una hincha más, mezclada con la marea celeste y blanca.

Por su parte, De Paul también hizo un picante descargo en las redes tras la derrota ante España y el subcampeonato obtenido. " El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes", empezó el texto que le dedicó el mediocampista a los hinchas.

"Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída , instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode.. Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo.", escribió.

Dónde y cuándo será la boda de Tini Stossel y Rodrigo De Paul

El panelista, Pepe Ochoa aseguró que la unión formal será el próximo 18 de diciembre, día que coincide con el cuarto aniversario de la consagración de la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022, cuando superó por 4 a 2 a Francia en el estadio Lusail.

“El 18 de diciembre se casa Tini con Rodrigo De Paul, acá en Argentina. Cerraron la fecha y ya está todo confirmado”, aseguró el comunicador dando por hecho una noticia que hasta el momento se evitó dar desde el entorno de ambos protagonistas, ya sea por parte de la actriz y del campeón del mundo, como así también desde el entorno familiar.

Imagen que compartió Rodrigo de Paul en su álbum dedicado a Tini Stoessel por su cumpleaños. Instagram: rodridepaul

Por otro lado, el periodista Martín Salwe había asegurado en Lape Club Social, que la pareja había elegido Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz, para celebrar la boda del año. Se trata de un lugar conocido donde ya se celebraron las bodas de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, además de Stefi Roitman y Ricky Montaner, entre otros reconocidos nombres.

El complejo cuenta con una capilla propia, donde podría realizarse la ceremonia religiosa, y también dispone de amplios espacios destinados a la celebración posterior, pero sobre todas las cosas, cuentan con un alto nivel de privacidad, ya que el predio se encuentra completamente cerrado.