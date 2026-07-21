Carlos Mac Allister contó qué dijo Messi en su arenga y habló sobre las teorías conspirativas tras la final del Mundial

Carlos Mac Allister, padre de Alexis Mac Allister, reveló lo que ocurrió en el vestuario de la Selección argentina en el entretiempo de la final del Mundial 2026 contra España. El exfutbolista de 58 años rompió el silencio y disipó las teorías conspirativas acerca de una "entrega" del partido por parte del equipo de Lionel Scaloni a partir de la arenga de Lionel Messi.
En diálogo con La Red, el Colorado expresó: "Creo que también es difícil, y no se ofendan por lo que voy a decir. Pero para algunos periodistas es difícil entender que detrás de una derrota solamente hay un equipo que jugó mejor que vos. Te terminás agarrando de una cosa de ‘qué habrá querido decir’. Después se transmite eso".
"Yo le escribí a Alexis: 'Che, ¿qué pasó en el vestuario? ¿Pasó algo?'. Entré en la misma lógica de la duda. Si entré yo en la lógica de la duda, que si hubiese pasado algo mi hijo me hubiese dicho al toque, porque nosotros siempre estamos hablando. ¡Imagínense todo el resto!", manifestó.
Según reveló el exlateral de Boca, él mismo llegó a cuestionarse el tono y el contenido de la arenga de Lionel Messi, criticada en redes sociales. "Me dijo que no, que hablaban de salir a jugar, en el sentido futbolero, de jugar, de tocar, rotar, triangular, de no patear para arriba, de no dividir la pelota. Se estaban refiriendo a eso", subrayó.
"Después hay un montón de dudas que empiezan. En estos días, también por ese post que se hizo, mucha gente me escribe y algunas personas me han puesto así. Pero creo que todo el mundo sabe y lo tiene claro. Jugamos contra España y fue mejor. Nos va a doler un tiempo, pero hay que entender que a veces hay uno mejor que vos. Eso no significa que no pusiste todo, el equipo puso todo. Y apareció una España que llegó con una nafta mejor que nosotros", añadió.
Qué dijo Yanina Latorre sobre la arenga de Lionel Messi y las teorías conspirativas: "Me contaron que..."
La conductora Yanina Latorre contó todos los detalles de lo que pasó en la previa del partido de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, luego de las especulaciones de teorías conspirativas por la arenga de Lionel Messi, pero descartó todo.
“Vamos muchachos, eh, tranquilidad, gente, tranquilidad. Lo principal, estemos tranquilos, muchachos. Pensemos en jugar nomás, eh. Tranquilidad, olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Eh, sólo juguemos, pensemos en jugar nomás, gente. En jugar, dale", había dicho el capitán.
Fue entonces que aclaró: “Le pregunté a Diego (Latorre) que había un videíto que se está viralizando. Cuando te dice nos olvidamos de todo, nos olvidamos de los árbitros, de las quejas, de los vuelos, de todo. Me dijo Diego que estaban calientes por la declaración de los jugadores españoles. Ahí te pega todo”.
Y agregó: “No pasó nada en el vestuario, Messi los arengó como siempre. Pasa que, como perdieron, están queriendo buscar… Ya saben que los graban, que les leen los labios y ya dicen que jugó mal porque salió anoche. Se cuidan mucho de la tecnología”.