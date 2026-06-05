La despedida de los clubes del fútbol argentino al Indio Solari: "Una bandera popular"

El fallecimiento del ícono del rock nacional no solo atravesó al mundo de la música, sino también a los clubes de Argentina y la AFA, que rindieron un sentido y profundo homenaje en su despedida.

El mundo de la música no solo está de luto por la muerte de Carlos “Indio” Solari , sino que también el dolor trasciende fronteras y el fútbol argentino quedó atravesada por una tristeza infinita por la noticia . Así, la AFA y varios clubes rindieron homenaje y despidieron a una de los iconos de la cultura nacional.

El origen del Indio Solari en la música y las bandas que integró

El Indio no solo quedó enmarcado por la música y el rock, es que, otra de sus pasiones fue el fútbol y nunca ocultó el amor por su querido club, Boca Juniors. “Yo soy hincha de Boca. El partido de Boca lo agarro así sea el cumpleaños de nadie. Acá se para todo”, expresó en una entrevista.

De esa manera, siempre tuvo una debilidad la otra cultura popular argentina y los futboleros también lo respetaron. A través de un comunicado, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), despidió a "una voz que se volvió bandera popular" y reconoció que su muerte "golpea mucho más allá de la música".

“ Su obra acompañó durante décadas a millones de argentinos y encontró en el fútbol uno de sus escenarios más singulares. Desde las canchas más humildes hasta los estadios más emblemáticos del país, sus canciones trascendieron recitales y discos para convertirse en parte de la identidad de las tribunas, en un lenguaje común capaz de unir generaciones enteras detrás de una camiseta”, expresó en un comunicado la Asociación del Fútbol Argentino.

La despedida del fútbol argentino al Indio Solari

En la sentida despedida, la AFA indicó que “pocas veces un artista logró una conexión tan profunda con el universo futbolero”, destacando así que “melodías, frases y estribillos nacidos de su pluma fueron adoptados por hinchadas de todos los colores, que los transformaron en cantitos, homenajes y expresiones de pertenencia”.

“En cada rincón del país, la obra del Indio encontró una segunda vida entre bombos, banderas y gargantas encendidas, acompañando alegrías, desahogos y sueños colectivos. Su vínculo con el fútbol nunca dependió de una estrategia ni de una búsqueda deliberada. Fue el resultado natural de una identificación popular construida a lo largo de décadas”, mencionaron y agregaron: “Hoy el fútbol argentino despide a una figura irrepetible de la cultura nacional. Y el Indio Solari, cuya obra acompañó a tantas generaciones de futboleros, seguirá estando presente cada vez que una tribuna vuelva a cantar”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/afa/status/2062910501063946713&partner=&hide_thread=false #ProfundoDolor El artista que también sonó en las tribunas: el fútbol argentino despide al Indio Solari, una voz que se volvió bandera popular.



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En esa misma línea, Racing hizo referencia en haberle prestado el Cilindro como escenario para que se presenta ante miles de fanáticos que quisieron sentir una vez más en vivo el legado musical que supo transmitir. "En el recuerdo eterno de haber pasado por nuestra casa, en nuestra gente y en nuestras banderas", indicaron en redes y agregaron: "Hasta siempre, Indio".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2062898277876371902&partner=&hide_thread=false En el recuerdo eterno de haber pasado por nuestra casa, en nuestra gente y en nuestras banderas.



Hasta siempre, Indio. pic.twitter.com/vjtWi4C8xm — Racing Club (@RacingClub) June 5, 2026

Huracán también se sumó para despedir al artista. Es que, el Palacio Ducó fue el escenario donde el Indio tuvo uno de los recitales más recordados de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El ícono del rock nacional se presentó el 17 y 18 de diciembre de 1994, que quedaron grabados en la memoria ricotera por el impresionante marco de público y la intensidad de las presentaciones, que consolidaron el fenómeno de masas de la banda.

Además, en 2022, ya con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Solari volvió a estar “presente” aunque a la distancia a través de proyecciones virtuales en pantalla gigante para cantar algunos de sus temas más clásicos. Fue una noche histórica donde el público pudo vivir una nueva “misa” ricotera con el músico presente de manera digital.

Nueva Chicago no dejó pasar la oportunidad para despedir al músico. "Banderas en tu corazón. Hasta siempre Indio Solari. Tu poesía seguirá sonando en cada tribuna", escribieron en redes acompañado del signo del infinito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NuevaChicago/status/2062888720227823899&partner=&hide_thread=false Banderas en tu corazón.

Hasta siempre Indio Solari.

Tu poesía seguirá sonando en cada tribuna. pic.twitter.com/FLonQqcza0 — Nueva Chicago (@NuevaChicago) June 5, 2026

“Donde hay dolor, habrá canciones. En memoria de Alberto Carlos Solari. El Indio”, tituló Independiente acompañado con un video con imágenes de la hincha y haciendo referencia a un fragmento a la canción Bebamos de las copas lindas de Los Fundamentalistas del Airecondicionado.

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Habrá canciones.



En memoria de Carlos Alberto Solari. El Indio. pic.twitter.com/f0lOgtP2yR — C. A. Independiente (@Independiente) June 5, 2026

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