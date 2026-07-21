Un tarotista viral reveló si hubo "mano negra" en la final entre Argentina y España

Luego de la derrota de la Selección argentina por 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026, un tarotista se volvió viral en redes sociales al asegurar haber encontrado, a través de una tirada de cartas, señales de que existió algo "externo" que habría influido en el resultado del partido.

El consultor Darío Castillo , quien se presenta como facilitador del desarrollo personal y espiritual en sus redes sociales, realizó una consulta pública en la que buscó explicar el bajo rendimiento del equipo argentino durante el encuentro.

Según relató el propio tarotista, la consulta se centró en descifrar por qué la Selección no logró generar situaciones de gol durante los 90 minutos del partido. Utilizando tres cartas como guía, explicó el significado que cada palo representaría: oros indicarían que "estuvo comprada la final" , espadas o bastos apuntarían hacia amenazas , copas reflejarían normalidad, mientras que los arcanos mayores sugerirían algún componente energético o espiritual detrás de lo sucedido.

Al dar a conocer el resultado de la tirada, Castillo afirmó haber obtenido espadas y un arcano mayor , interpretando esto como una señal de amenazas y de un episodio vinculado a la carta de la muerte. En ese marco, vinculó su lectura con la ausencia en cancha de dos jugadores que suelen practicar rituales espirituales antes de los partidos , como el uso de agua bendita o Palo Santo, haciendo énfasis en las salidas por lesión de Lisandro Martínez y Cuti Romero en plena final.

En paralelo a las versiones que circularon en redes sociales, Yanina Latorre salió a desmentir públicamente cualquier teoría relacionada con conflictos internos o situaciones extrañas dentro del plantel argentino. La conductora fue contundente al descartar la existencia de una interna en el equipo : "Yo sé que quieren buscar quilombo y teorías conspirativas, pero no las hay, no hay nada", expresó en SQP (América).

Según explicó Latorre, la llamativa arenga de Lionel Messi antes de salir a jugar el segundo tiempo respondió a un momento emotivo vinculado a lo que sería la última charla técnica del capitán en un Mundial, y no a ningún conflicto puntual dentro del plantel. "Fue una charla técnica de despedida a Messi, muy triste, muy sentida. Venían ya jugando mal, se quiebran, se entristecen. Es muy querido en la Selección y lo respetan mucho. Terminan todos llorando y abrazados en una charla muy dura y muy sentida", relató la panelista.

Redes sociales

La conductora remarcó que la frase de Messi en el entretiempo buscaba justamente reencauzar el foco del equipo hacia lo futbolístico: "Cuando él sale, por eso los arenga y dice: 'Bueno, vamos, nos olvidamos de todo y vamos a jugar'. No es que hay un quilombo, ni una pelea, ni se enteraron de algo malo". Además, aclaró que sí existía cierto malestar dentro del plantel, aunque vinculado exclusivamente a declaraciones realizadas desde España en la semana previa al partido, y no a diferencias internas entre los propios jugadores.

Finalmente, Latorre insistió en desestimar cualquier versión conspirativa sobre lo ocurrido en el vestuario, remarcando el impacto emocional que generó dentro del plantel el cierre de una etapa histórica junto a Messi: "No pasó nada. Los arenga porque se emocionaron. Si a nosotros nos afecta que estamos afuera hablando del fin de la era de Messi, imaginate a los que comparten con él el día a día".