Alexis Mac Allister celebró a la Selección: "Juntos somos más fuertes que cualquiera"

Como el resto de sus compañeros, Alexis Mac Allister destacó a la Selección argentina y reconoció que tuvieron que "sufrir" y "hubo adversidades", pero concluyó: "Las sacamos adelante JUNTOS. No nos olvidemos nunca de esto, por favor: JUNTOS somos más fuertes que cualquiera".
Además, el mediocampista remarcó el vínculo con la gente en las últimas dos Copas del Mundo. En el caso del Mundial de Norteamérica, Mac Allister definió "dos imágenes imborrables que reflejan la identificación de la gente con esta Selección y que son un mimo al alma de todos los argentinos".
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"La primera fue cuando, después de recibir nuestra medalla de subcampeones del mundo, los argentinos en el estadio empezaron a cantar enloquecidos", señaló el jugador este martes en Instagram.
El deportista de 27 años añadió: "La segunda fue el recibimiento en Buenos Aires. Con lluvia, con frío pero con un amor por nuestro país y por esta Selección que nada podía opacar". "Están completamente locos y nos encanta", concluyó el futbolista.
Mac Allister hizo lugar a la tristeza y el llanto para duelar el deseo frustrado de ganar, pero pidió: "Después de llorar, levantémonos, unámonos y sigamos adelante, porque esto sigue".
"Mi agradecimiento eterno a nuestros familiares, amigos, a quienes hacen el trabajo silencioso de esta Selección y a todos los que nos acompañan durante el año, en las buenas y en las malas", deslizó.
Qué dijo el padre de Alexis Mac Allister sobre la arenga de Lionel Messi antes de la final
Carlos Mac Allister descartó las teorías conspirativas en torno a la arenga del capitán de la Selección, Lionel Messi, antes de disputar la final del Mundial 2026 y concluyó: "Jugamos contra España y fue mejor. Nos va a doler un tiempo, pero hay que entender que a veces hay uno mejor que vos".
El padre del mediocampista señaló a periodistas que tienen dificultades con entender que "detrás de la derrota solamente hay un equipo que jugó mejor" y reconoció que también entró "en la lógica de la duda". "Yo le escribí a Alexis: 'Che, ¿qué pasó en el vestuario? ¿Pasó algo?'", detalló Carlos a radio La Red este martes y agregó: "Si hubiese pasado algo mi hijo me hubiese dicho al toque, porque nosotros siempre estamos hablando".
El cruce de Alexis Mac Allister con Dani Olmo en la final del Mundial 2026.
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"Me dijo que no, que hablaban de salir a jugar, en el sentido futbolero, de jugar, de tocar, rotar, triangular, de no patear para arriba, de no dividir la pelota. Se estaban refiriendo a eso", afirmó el padre del deportista de 27 años y, si bien reconoció la superioridad de la Roja, aclaró: "Eso no significa que no pusiste todo, el equipo puso todo y apareció una España que llegó con una nafta mejor que nosotros".