21 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Loma Hermosa: detuvieron a dos menores por el crimen del cabo de la Policía Federal

Se encuentran acusados de estar vinculados con el asesinato de Cristian Alberto Gerez, quien tenía 39 años y falleció tras recibir dos balazos durante un robo.

Por
El hecho ocurrió en Loma Hermosa.

El hecho ocurrió en Loma Hermosa.

Dos menores fueron detenidos como acusados de estar vinculados con el crimen de un cabo de la Policía Federal durante un robo en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero. La víctima intentó defenderse del hecho pero recibió dos balazos y falleció luego de desplomarse sobre el asfalto.

Las autoridades investigan al hijo de 22 por el asesinato de su madre. 
Te puede interesar:

Catamarca: asesinaron a una mujer de 61 años en su casa y detuvieron a su hijo

El hecho ocurrió en la calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre Ezeiza y Río Bermejo. Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Cristian Alberto Gerez, quien tenía 39 años y prestaba servicio en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones. Tras el asesinato, los atacantes escaparon y ahora la Policía detuvo a dos menores sospechosos después de un análisis de las cámaras de seguridad.

De acuerdo con la reconstrucción del episodio, dos delincuentes que circulaban en una moto se acercaron al vehículo que manejaba Gerez y lo obligaron a descender del mismo. En ese momento, el acompañante descendió armado y comenzó el asalto.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que el policía retrocedió e intentó extraer su arma reglamentaria para defenderse. Sin embargo, el asaltante le disparó y le provocó heridas mortales.

Tras el ataque, el delincuente se subió a la moto del cabo y huyó junto a su cómplice. La investigación quedó en manos de la Justicia, que encabeza la investigación del crimen.

Asesinaron a una mujer de 61 años en su casa en Catamarca

Una mujer de 61 años fue asesinada en su casa, en el barrio de La Chacarita, en la provincia de Catamarca. Por el crimen fue arrestado su hijo de 22 años, que se encontraba en el domicilio, cuando la sobrina de la víctima encontró el cuerpo de Norma Varela Tula que presentaba con signos de extrema violencia. Tras el resultado de la autopsia, las autoridades detuvieron al principal sospechoso.

La Justicia de Catamarca investiga el asesinato de Norma Varela Tula y detuvieron a Joaquín Tula sospechoso de matricidio. La causa quedó en manos de la fiscal Yésica Miranda, según informó el medio El Ancasti, el joven de 22 años admitió cometer el crimen.

Según el resultado de la autopsia realizada por el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) Norma Varela Tula murió por un shock hipovolémico causado por múltiples lesiones. El cuerpo de la víctima fue hallado por su sobrina, Soledad, y fue ella quien avisó al SAME y a la Policía.

La sobrina brindó su testimonio a las autoridades y contó que un hombre que le daba trabajo a Joaquín llegó a su casa el domingo por la tarde noche contando que algo le había pasado a su tía. "Eran las 20.10 más o menos, y me da el dato de que le habían hecho algo a mi tía. Lo primero que hice es entrar corriendo a la casa", explicó para el mismo medio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El SAME atendió tres pacientes por eventos cardiovasculares durante la final del Mundial 2026.

Dos hombres fallecieron por paros cardíacos durante la final entre Argentina y España

El psicólogo entrando a los tribunales de San Isidro este jueves.

Juicio por la muerte de Maradona: el psicólogo Carlos Díaz se desligó del "plan criminal" y tildó a Luque de "traidor"

Fernando Lechuga Pérez Algaba, el empresario asesinado.

Encontraron muerta a una testigo clave que declaró en el juicio por el crimen del "Lechuga" Pérez Algaba

Los disparos fueron ejecutados de frente y a pocos metros de distancia, informó la policía.

Entró armado a un country de Pilar, atacó a balazos al novio de su ex y huyó en su camioneta 4x4

play

Impactante video: un joven murió envuelto en llamas e investigan si su pareja lo roció con nafta

El momento en el que el padre de la niña de 7 años corre al agresor de 17 años.

Misiones: la madre de la niña de 7 años raptada por un adolescente describió las secuelas que le dejó el abuso

Rating Cero

Según reveló el conducto de LAM, la mediática reingresa al reality.

Daniela Celis reingresará a Gran Hermano y ya se conoció el objetivo que tendrá en el reality

Un protagonista de la señal de aire dijo ausente y hay preocupación.

La ausencia inesperada de una de las figuras que tiene El Trece: está en uno de los programas más vistos

Con un ramo de flores parece haberse sellado una nueva pareja.

Romance confirmado: un famoso argentino está saliendo con una modelo rusa

Rosalía se presenta en el Movistar Arena el 1, 2, 4 y 6 de agosto.

Paso a paso: cómo gestionar el reembolso de las entradas de Rosalía para el Movistar Arena

Luego de la palabra de Wanda, Pochi contó su verdad.

Pochi de Gossipeame rompió el silencio sobre la enfermedad de su hija: "Tomó una decisión..."

La emotiva carta de Benicio a su madre fallecida.

"Dolor y desesperación": el desgarrador posteo del hijo de Ernestina Pais a casi un mes de su muerte

últimas noticias

Según reveló el conducto de LAM, la mediática reingresa al reality.

Daniela Celis reingresará a Gran Hermano y ya se conoció el objetivo que tendrá en el reality

Hace 4 minutos
El argentino agredido en el subte de Madrid tras la final del Mundial 2026.

Acoso, agresiones y despidos: la violencia de la campaña anti-Argentina desbordó las redes sociales

Hace 5 minutos
Un protagonista de la señal de aire dijo ausente y hay preocupación.

La ausencia inesperada de una de las figuras que tiene El Trece: está en uno de los programas más vistos

Hace 12 minutos
Diego Santilli en la Casa Rosada.

Diego Santilli avanza el diálogo con los gobernadores para formalizar obras en las provincias

Hace 31 minutos
Con un ramo de flores parece haberse sellado una nueva pareja.

Romance confirmado: un famoso argentino está saliendo con una modelo rusa

Hace 34 minutos