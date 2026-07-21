Loma Hermosa: detuvieron a dos menores por el crimen del cabo de la Policía Federal

Se encuentran acusados de estar vinculados con el asesinato de Cristian Alberto Gerez, quien tenía 39 años y falleció tras recibir dos balazos durante un robo.

Dos menores fueron detenidos como acusados de estar vinculados con el crimen de un cabo de la Policía Federal durante un robo en Loma Hermosa , partido de Tres de Febrero. La víctima intentó defenderse del hecho pero recibió dos balazos y falleció luego de desplomarse sobre el asfalto.

El hecho ocurrió en la calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre Ezeiza y Río Bermejo. Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Cristian Alberto Gerez , quien tenía 39 años y prestaba servicio en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones. Tras el asesinato, los atacantes escaparon y ahora la Policía detuvo a dos menores sospechosos después de un análisis de las cámaras de seguridad.

De acuerdo con la reconstrucción del episodio, dos delincuentes que circulaban en una moto se acercaron al vehículo que manejaba Gerez y lo obligaron a descender del mismo. En ese momento, el acompañante descendió armado y comenzó el asalto.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que el policía retrocedió e intentó extraer su arma reglamentaria para defenderse. Sin embargo, el asaltante le disparó y le provocó heridas mortales.

Tras el ataque, el delincuente se subió a la moto del cabo y huyó junto a su cómplice. La investigación quedó en manos de la Justicia, que encabeza la investigación del crimen.

Asesinaron a una mujer de 61 años en su casa en Catamarca

Una mujer de 61 años fue asesinada en su casa, en el barrio de La Chacarita, en la provincia de Catamarca. Por el crimen fue arrestado su hijo de 22 años, que se encontraba en el domicilio, cuando la sobrina de la víctima encontró el cuerpo de Norma Varela Tula que presentaba con signos de extrema violencia. Tras el resultado de la autopsia, las autoridades detuvieron al principal sospechoso.

La Justicia de Catamarca investiga el asesinato de Norma Varela Tula y detuvieron a Joaquín Tula sospechoso de matricidio. La causa quedó en manos de la fiscal Yésica Miranda, según informó el medio El Ancasti, el joven de 22 años admitió cometer el crimen.

Según el resultado de la autopsia realizada por el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) Norma Varela Tula murió por un shock hipovolémico causado por múltiples lesiones. El cuerpo de la víctima fue hallado por su sobrina, Soledad, y fue ella quien avisó al SAME y a la Policía.

La sobrina brindó su testimonio a las autoridades y contó que un hombre que le daba trabajo a Joaquín llegó a su casa el domingo por la tarde noche contando que algo le había pasado a su tía. "Eran las 20.10 más o menos, y me da el dato de que le habían hecho algo a mi tía. Lo primero que hice es entrar corriendo a la casa", explicó para el mismo medio.