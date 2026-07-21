Pochi de Gossipeame rompió el silencio sobre la enfermedad de su hija: "Tomó una decisión..."

Luego de que la mediática Wanda Nara diera a conocer el difícil momento que Pochi de Gossipeame atravesó , la panelista decidió contar la dura enfermedad de su hija Rafi.

Wanda Nara cruzó a un periodista por el Mundial: "Mufa sos vos y tu vida de cuarta que se basa en hablar de mí"

En medio de la final del Mundial 2026, otro conflicto comenzaba a gestarse en las redes sociales. Todo se desencadenó a partir de un tuit de Gustavo Méndez, quien insinuó que las celebridades que viajaron para presenciar el partido decisivo habían sido "mufa".

Fue entonces cuando Wanda Nara recogió el guante y, desde el avión, comenzó a disparar con munición pesada contra varios periodistas . En medio de ese explosivo descargo, también apuntó contra Pochi, la creadora de Gossipeame en Instagram , y sacó a la luz una historia vinculada a su familia, lo que terminó de escalar la polémica: "Hablando de hijos, ¿Por qué no contas a quien tenías internado con una situación grave y tenes todavía con problemas mientras te dedicas al chisme barato? Haces comentarios de resentida".

Si bien al principio la panelista no quiso referirse al tema por respeto a la privacidad de su familia, terminó cambiando de idea a pedido de su propia hija: "Rafi se enteró de lo que dijo Wanda y me dijo que tenía que salir a contarlo. Que no dejará que se tomara como una amenaza y por eso lo voy a decir porque la salud mental es una enfermedad”, comenzó.

Luego relató lo que sucedió: “Mi hija tuvo una depresión muy grand e y sintió que ya se había terminado todo. La apoyamos, la acompañamos. Era como una planta que se dejaba secar, fue muy difícil para ella levantarse y para todos, entenderla"; y continuó: "Un día estábamos en mi casa y tomó una decisión super dura para todos. Por suerte, estábamos ahí. Estuvo dos días en terapia intensiva y luego pasó a una habitación pero es muy complicado porque no hay clínicas específicas para adolescentes".

Pese al mal momento, Pochi luchó por acompañar a su hija y siguió trabajando, “Wanda dio a entender que con mi nena internada, venía acá a decir boludeces pero este es mi trabajo y yo me ocupo de muchos gastos de mis tres hijas. Tenía que trabajar":

“Yo estuve todo el tiempo al lado de ella hasta que la derivaron a una Clínica en Flores que es muy buena. Conoció a un excelente psiquiatra, estuvo internada dos meses y yo sólo podía verla dos veces a la semana. No es un secreto, quería preservarla pero ella me pidió que lo cuente porque se enteró de lo que dijo Wanda Nara", concluyó.

Ayer contamos que Wanda había cruzado un límite al meterse con un tema muy delicado de la vida personal de Pochi. Hoy @Gossipeame2020 reveló que hablaba de la salud mental de su hija. Usar en una pelea algo que alguien te confió en privado es de una bajeza enorme. #PuroShow… — Pampito (@PampitoOk) July 21, 2026

Wanda Nara cruzó a un periodista por el Mundial: "Mufa sos vos y tu vida de cuarta que se basa en hablar de mí"

El panelista publicó un mensaje en el que preguntó: "Si no fuiste a ningún partido de la Selección en todo el Mundial y vas a la final y perdemos, ¿sos mufa?". Aunque nunca la mencionó de manera explícita, la empresaria interpretó que el mensaje estaba dirigido hacia ella, ya que había asistido al partido decisivo junto a Zaira Nara y Pampita, invitadas por una campaña publicitaria.

Captura: redes sociales

La reacción de Wanda fue inmediata y con un tono extremadamente duro. En su descargo respondió: "No sé de quién hablás, bobo, fui a la final de Qatar también. Seguro que por mí no lo dirás. Pero es feo que trates de mufa a estrellas mundiales que también fueron hoy a un show". Sin detenerse allí, profundizó su ataque con la frase que rápidamente se volvió viral: "Mufa sos vos y tu vida de cuarta que se basa en hablar de mí", acompañando el mensaje con graves acusaciones contra el periodista, quien negó rotundamente esas afirmaciones.

La respuesta de Gustavo Méndez tampoco tardó en llegar. El periodista aseguró que nunca había mencionado a Wanda en su publicación y sostuvo que fue ella quien "se puso el poncho sola". Además, anunció que iniciaría acciones judiciales por considerar que fue víctima de calumnias e injurias, al afirmar públicamente que no posee ninguna causa penal. Incluso anticipó que el conflicto podría resolverse en los tribunales una vez finalizada la feria judicial.

Durante la mañana de este lunes, el enfrentamiento escaló aún más. Méndez realizó un descargo televisivo en La Mañana con Moria, donde se mostró visiblemente conmovido y aseguró que demandará a la conductora por las acusaciones que considera falsas.