Indio Solari y Diego Maradona: la historia de desencuentros de dos íconos argentinos

A lo largo de los años, el líder de Los Redondos y el astro del fútbol compartieron gestos de respeto, elogios públicos y una relación que unió a dos de las figuras más influyentes de la cultura contemporánea argentina.

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari, figura central e influyente del rock argentino y latinoamericano, a los 77 años, luego de convivir durante casi una década con la enfermedad de Parkinson, reavivó innumerables historias que marcaron su trayectoria. Entre ellas sobresale el vínculo de admiración mutua que construyó con Diego Maradona, otro ícono popular cuya figura trascendió el deporte para convertirse en un símbolo cultural de la Argentina. Aunque sus encuentros fueron escasos, ambos se profesaron un profundo respeto y dejaron gestos que quedaron grabados en la memoria de sus seguidores.

Aunque pertenecían al selecto grupo de los grandes ídolos populares argentinos, Diego Maradona y el Indio Solari tuvieron pocos encuentros públicos a lo largo de sus vidas. Sin embargo, en los últimos años construyeron un vínculo marcado por el respeto y la admiración mutua.

"Yo me porté mal con Maradona" Indio Solari recordó cuando el excapitán de la selección lo invitó al primer programa de La Noche del 10, pero lo rechazó porque "no iba a televisión" y se justificó: "Si está a tu alcance no es Maradona". pic.twitter.com/MsGrWAlFYJ

El líder emblemático de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricotas confesó en una entrevista que tuvo un desencuentro con el Diez, allá por el 2005, cuando arrancaba el programa del exfutbolista llamado "La Noche del 10", uno de los lanzamientos televisivos más importantes de la historia. "Yo me porté mal con Maradona. Me invitó al primer programa que iba a tener en la televisión. Hablé con la mujer y le dije que no, que yo no iba a televisión. Y parece que el tipo no tenía muchas ganas de que alguien lo contradijera porque era Maradona", expresó.

Además, añadió: "Pero que te vengan a conocer y lo mirás así, es un tipo que está acá, y yo también soy otro tipo que está acá. No, no es Maradona. Está bien. Si está a tu alcance, no es Maradona".

maradona indio Diego con la gorra del Indio Solari en su etapa en Gimnasia LP.

Por su parte, Diego no escatimó en elogios hacia el Indio. En la famosa entrevista y nota de tapa en la revista Rolling Stone que se publicó en mayo de 1999 (edición N° 35 de la versión argentina), el astro argentino se refirió al mítico músico. "En este país bendito que tenemos, hay tanta hipocresía, hay tanta gente que se robó plata y que cree que si alguien se da un saque no puede opinar más... Yo hablé con el Indio Solari, una vez. No escuchaba mucho a los Redondos, pero el bardo argentino me hizo acercar a ellos, a lo que dicen. Y me parece que, si nosotros queremos una realidad argentina distinta, los que entran son los Redondos. Y no entran los que nos mienten todos los días".

Y enseguida, tiró una frase maradoneana en homenaje a Carlos Solari: "Yo prefiero a los Redondos y no escuchar un debate entre políticos, en la televisión, donde está todo arreglado".

Cuando Maradona asumió como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata en 2019, el Indio le envió un cálido mensaje de apoyo. Poco después, el exfutbolista sorprendió al dirigir una práctica con una gorra del músico, quien además le obsequió un cuadro donde decía: "Te agradezco todo lo que nos diste, no sólo en el fútbol. Gracias entonces". Solari se había sumado a la fiebre del Diez, al enviar un sentido mensaje dedicado a los hinchas platenses y la leyenda del deporte mundial. "Para los amigos triperos y para desearle lo mejor al Diego. Que venga, porque es lo mejor que puede hacer por los triperos", comenzó con su audio el popular músico de rock.

Maradona Indio Solari

"Es uno de los dos equipos platenses a los cuales he ido a ver. Le tengo mucho cariño porque fui de chico a ver partidos a la cancha. No venía a ver a Boca, a pesar de ser hincha de Boca, pero iba a ver al Tripero que es como Boca en La Plata", argumentó el ex líder dePatricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Tras la muerte de Diego en 2020, Solari expresó su profundo dolor y lo definió como "el vengador de los pobres". El Indio lamentó el fallecimiento de Maradona y le dedicó unas emotivas palabras: "El tipo nació en una villa y ya de chico decía que quería ser campeón del mundo, jugar en la Selección. Hizo todo lo que quería hacer". A pesar de que la relación fue breve, quedó grabada en la memoria de sus seguidores como el encuentro entre dos de los mayores símbolos de la cultura popular argentina.