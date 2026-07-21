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Se separaron tras más de 20 años juntos y ahora los captaron a los besos en público

La apasionada reconciliación en la cancha de una emblemática figura junto a su compañera de vida.

Se vio a una famosa pareja separada disfrutando el Mundial.

Se vio a una famosa pareja separada disfrutando el Mundial.

Pablo Lescano y su esposa, Cecilia Calafell, volvieron a mostrarse juntos en la tribuna durante el partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Las cámaras los captaron a los besos en la cancha y las imágenes se viralizaron en las redes sociales, ya que meses atrás habían trascendido fuertes versiones de una separación provocada por presuntas infidelidades del líder de Damas Gratis.

María Becerra catalogó este momento como uno de los más lindos de su carrera.
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En ese contexto, durante una emisión de Puro Show en El Trece, la periodista Fernanda Iglesias dio detalles de la historia y del vínculo que mantiene la pareja. “Su mujer oficial siempre fue Cecilia, la que lo bancó, la que crió a sus hijos, la que, digamos, bancó cuando él estuvo internado, adicciones, un montón de temas de salud graves. Ella perdonó muchas infidelidades porque supo de otras relaciones que él tuvo. Lo banca mucho y lo sigue bancando”, aseguró la panelista sobre el constante sostén de Calafell.

Asimismo, la comunicadora aprovechó para repasar el costado familiar del músico y la compleja relación con su descendencia. “Lescano tiene un tema con la paternidad, que estaría como flojo de papeles. Bianca, su hija mayor, cantaba con él; después quedó embarazada y él, según me contaron, se enojó porque no iba a poder seguir cantando con él. Después está Brian, el chico que reconoció en 2022 y después dejó de darle bola. La verdad, pobre Brian, que lo ama a su padre, pero cada vez que quiere recurrir a él, él no está”, reveló sobre la intimidad del cantante.

Por qué se habían separado Pablo Lescano y Cecilia Calafell

La separación de Pablo Lescano y Cecilia Calafell se había confirmado en abril de este año y se dio tras más de 20 años de relación debido al desgaste acumulado por infidelidades y tensiones familiares que quebraron la confianza en el hogar. Calafell fue el sostén fundamental del líder de Damas Gratis en sus momentos más oscuros, acompañándolo en internaciones y problemas de adicciones. Sin embargo, la paciencia de la mujer llegó a su límite luego de tolerar reiterados amoríos y lidiar con los complejos conflictos de paternidad del músico, como la aparición y posterior reconocimiento judicial de sus hijos extramatrimoniales.

El quiebre definitivo se hizo público a finales de abril de 2026, cuando la propia Cecilia confirmó la ruptura con un tajante "sí" ante la consulta de sus seguidores en las redes sociales. En sus posteos, la exmujer del cantante reflexionó sobre la necesidad de un cambio personal y el cierre de un ciclo, dejando en claro que ya venían atravesando una profunda crisis habitacional y afectiva desde hacía meses. La noticia conmocionó al ambiente de la movida tropical, dado que eran consideradas una de las parejas más estables y de más bajo perfil del espectáculo argentino.

A pesar del escándalo mediático y la distancia inicial, el panorama cambió drásticamente pocas semanas después. A mediados de junio del mismo año la pareja sorprendió a todos al confirmar su reconciliación mediante fotos a los besos y abrazados en las redes sociales. Luego de superar ese tormentoso momento y decidir apostar nuevamente al amor, armaron las valijas para viajar juntos en familia y disfrutar del Mundial de fútbol, dejando atrás las diferencias que habían detonado su matrimonio.

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