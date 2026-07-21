Hallaron asesinados de un balazo a una reconocida influencer gótica y a su pareja La víctima era una creadora digital reconocida por su estética gótica y sus acrobacias con fuego. El hecho ocurrió días antes de su participación en el Festival Rock Gaya, un evento de música y arte en el estado de Bahía, Brasil. Sus cuerpos fueron encontrados en una carretera rural. Por Agregar C5N en









Ullissias Marcelli acababa de cumplir 30 años, era madre de un nene de 13.

Una influencer y su pareja fueron hallados asesinados con impactos de bala en un camino rural, en un caso que conmociona a Brasil por la violencia y el misterio. La joven, identificada como Ulissias Marcelli, era creadora de contenidos reconocida en redes por su estética gótica y sus acrobacias con fuego. Su pareja fue identificada como Vinícius Souza de Carvalho. La investigación apunta a esclarecer las circunstancias del doble crimen y el móvil detrás de la ejecución.

Según informaron los medios brasileños, el episodio ocurrió justo antes de su participación en el Festival Rock Gaya, un evento de música y arte de la región.

De acuerdo a la Policía Civil de Bahía, ambos presentaban heridas por arma de fuego y se abrió una investigación para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias del hecho. Según los medios locales, trascendió una versión de que la influencer y Souza de Carvalho podrían haber estado implicada en actividades vinculadas al tráfico de drogas o la venta de narcóticos en la zona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ulissias Marcelli (@ulissiasm) Quién era la Ulissias Marcelli Marcelli además de influencer tiempo completo era madre de un nene de 13 años. Se destacaba por una estética atravesada por lo gótico, el terror y la fantasía, sumada a vestuarios elaborados y producciones de cosplay. En sus plataformas digitales también exhibía su destreza como acróbata de fuego, con coreografías que incorporaban llamas como parte central de sus espectáculos.

La creadora de contenido tenía más de 20 mil seguidores en su cuenta de Instagram y en su perfil se presentaba como cronista, presentadora, empresaria y motociclista. Su trabajo la llevó a participar en distintos eventos de Porto Seguro y sus alrededores. Uno de sus próximos compromisos era el Festival Rock Gaya, donde estaba programada para presentarse como una de las conductoras del evento el sábado 25 de julio.

"Es difícil creer que alguien que estaba a punto de compartir un momento tan especial con nosotros se haya ido tan pronto”, escribieron desde la organización del festival tras conocerse su fallecimiento.