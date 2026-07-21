21 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Hallaron asesinados de un balazo a una reconocida influencer gótica y a su pareja

La víctima era una creadora digital reconocida por su estética gótica y sus acrobacias con fuego. El hecho ocurrió días antes de su participación en el Festival Rock Gaya, un evento de música y arte en el estado de Bahía, Brasil. Sus cuerpos fueron encontrados en una carretera rural.

Por
Ullissias Marcelli acababa de cumplir 30 años

Ullissias Marcelli acababa de cumplir 30 años, era madre de un nene de 13. 

Una influencer y su pareja fueron hallados asesinados con impactos de bala en un camino rural, en un caso que conmociona a Brasil por la violencia y el misterio. La joven, identificada como Ulissias Marcelli, era creadora de contenidos reconocida en redes por su estética gótica y sus acrobacias con fuego. Su pareja fue identificada como Vinícius Souza de Carvalho. La investigación apunta a esclarecer las circunstancias del doble crimen y el móvil detrás de la ejecución.

Con un ramo de flores parece haberse sellado una nueva pareja.
Te puede interesar:

Romance confirmado: un famoso argentino está saliendo con una modelo rusa

Según informaron los medios brasileños, el episodio ocurrió justo antes de su participación en el Festival Rock Gaya, un evento de música y arte de la región.

De acuerdo a la Policía Civil de Bahía, ambos presentaban heridas por arma de fuego y se abrió una investigación para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias del hecho. Según los medios locales, trascendió una versión de que la influencer y Souza de Carvalho podrían haber estado implicada en actividades vinculadas al tráfico de drogas o la venta de narcóticos en la zona.

Quién era la Ulissias Marcelli

Marcelli además de influencer tiempo completo era madre de un nene de 13 años. Se destacaba por una estética atravesada por lo gótico, el terror y la fantasía, sumada a vestuarios elaborados y producciones de cosplay. En sus plataformas digitales también exhibía su destreza como acróbata de fuego, con coreografías que incorporaban llamas como parte central de sus espectáculos.

La creadora de contenido tenía más de 20 mil seguidores en su cuenta de Instagram y en su perfil se presentaba como cronista, presentadora, empresaria y motociclista. Su trabajo la llevó a participar en distintos eventos de Porto Seguro y sus alrededores. Uno de sus próximos compromisos era el Festival Rock Gaya, donde estaba programada para presentarse como una de las conductoras del evento el sábado 25 de julio.

"Es difícil creer que alguien que estaba a punto de compartir un momento tan especial con nosotros se haya ido tan pronto”, escribieron desde la organización del festival tras conocerse su fallecimiento.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Rosalía se presenta en el Movistar Arena el 1, 2, 4 y 6 de agosto.

Paso a paso: cómo gestionar el reembolso de las entradas de Rosalía para el Movistar Arena

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras el Mundial de Qatar 2022.

El mensaje de Tini Stoessel para De Paul y la Scaloneta: "Se me hace difícil..."

Francia busca limitar el uso de redes sociales a menores de 15 años.

Francia vota una ley histórica: buscan prohibir las redes sociales a menores de 15 años

el actor estadounidense samuel l. jackson acuso a la argentina de ser el pais mas racista del mundo

El actor estadounidense Samuel L. Jackson acusó a la Argentina de ser "el país más racista del mundo"

Rodrigo De Paul 

Rodrigo De Paul hizo un picante descargo en las redes: "Nuestras maneras les joden"

El libro infantil fue editado el 2 de junio. 

¿Estaba escrito?: una usuaria de redes encontró un libro infantil en EEUU que predijo al campeón del mundo

Rating Cero

Un protagonista de la señal de aire dijo ausente y hay preocupación.

La ausencia inesperada de una de las figuras que tiene El Trece: está en uno de los programas más vistos

Con un ramo de flores parece haberse sellado una nueva pareja.

Romance confirmado: un famoso argentino está saliendo con una modelo rusa

Rosalía se presenta en el Movistar Arena el 1, 2, 4 y 6 de agosto.

Paso a paso: cómo gestionar el reembolso de las entradas de Rosalía para el Movistar Arena

Luego de la palabra de Wanda, Pochi contó su verdad.

Pochi de Gossipeame rompió el silencio sobre la enfermedad de su hija: "Tomó una decisión..."

La emotiva carta de Benicio a su madre fallecida.

"Dolor y desesperación": el desgarrador posteo del hijo de Ernestina Pais a casi un mes de su muerte

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras el Mundial de Qatar 2022.

El mensaje de Tini Stoessel para De Paul y la Scaloneta: "Se me hace difícil..."

últimas noticias

Un protagonista de la señal de aire dijo ausente y hay preocupación.

La ausencia inesperada de una de las figuras que tiene El Trece: está en uno de los programas más vistos

Hace 11 minutos
Diego Santilli en la Casa Rosada.

Diego Santilli avanza el diálogo con los gobernadores para formalizar obras en las provincias

Hace 30 minutos
Con un ramo de flores parece haberse sellado una nueva pareja.

Romance confirmado: un famoso argentino está saliendo con una modelo rusa

Hace 33 minutos
Rosalía se presenta en el Movistar Arena el 1, 2, 4 y 6 de agosto.

Paso a paso: cómo gestionar el reembolso de las entradas de Rosalía para el Movistar Arena

Hace 52 minutos
El Gobierno busca avanzar con la agenda legislativa después del receso. 

El Gobierno acelera su agenda en el Congreso: presentan Inocencia Fiscal II y buscan avanza con la reforma del Banco Central

Hace 53 minutos