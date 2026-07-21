"Dolor y desesperación": el desgarrador posteo del hijo de Ernestina Pais a casi un mes de su muerte La desgarradora carta abierta que publicó su hijo en sus redes sociales para homenajear a la conductora a poco de cumplirse las primeras semanas de su trágica partida. Agregar C5N en









La emotiva carta de Benicio a su madre fallecida.

A casi un mes del trágico fallecimiento de la reconocida conductora Ernestina Pais, su hijo Benicio Guyot publicó una conmovedora carta en sus redes sociales para manifestar la profunda tristeza que atraviesa. En sus palabras, el joven reflejó el impacto emocional que le provocó la partida de su madre escribiendo: “Te pienso y te abrazo mientras me rompo en mil pedazos. Leo nuestros últimos mensajes. Estábamos tan bien. Todo iba tan bien. Manchados para siempre los viernes en mi vida, llenos de dolor y desesperación”.

Durante su descargo, Benicio realizó un mea culpa sobre los sentimientos y declaraciones que no logró expresarle en vida a la periodista. “Contemplo todo lo que no te dije, todo lo que no me animé a admitir que sentía. Que te amaba, tanto y tanto. Que no, no me das vergüenza, y que sí, que sí me enorgullecés. Pero sé que ya es tarde”, lamentó con dolor al recordar las oportunidades perdidas para demostrarle su afecto.

Asimismo, el hijo de la comunicadora confesó la enorme dificultad que enfrenta día a día para asimilar su ausencia física y el vaciamiento que siente en la cotidianeidad. “Te cuido aunque ya no estés. Porque siento que sí. Siento que si levanto el teléfono y te quiero llamar, me vas a contestar, pero sé que no, que no va a suceder”, expresó.

“Porque el amor que yo recibía de tu parte, con todos los defectos que puede tener cualquier relación, lo tengo impregnado en cada parte de mi ser. Porque lo siento, lo siento tan fuerte. Porque no caigo. No caigo en que ya no estás, en que ya no me vas a llenar de besos el cachete mientras me repetís que me amás”, agregó.

Para concluir su emotivo homenaje, dejó una reflexión final cargada de nostalgia sobre la fragilidad de la vida y la importancia del tiempo compartido. “Y yo, tan iluso, de creer que eso duraría para siempre. Porque nada lo es. Y cómo cuesta darse cuenta, lo suficientemente tarde, de todo lo que uno podría haber hecho distinto”, cerró.

Qué reveló el examen toxicológico de Ernestina Pais El 8 de julio se dieron a conocer los resultados definitivos del examen toxicológico realizado al cuerpo de Ernestina Pais tras su trágica partida. La novedad judicial aportó datos cruciales para la investigación que tramita en la provincia de Buenos Aires, descartando por completo cualquier tipo de alteración química o consumo previo al fatal desenlace. De esta manera, la causa dio un paso clave para desestimar varias de las hipótesis que se habían barajado inicialmente en los medios. Entonces, el informe toxicológico determinó que no había presencia de alcohol, ni sustancias en sangre. Este estudio complementa los datos preliminares de la autopsia presentados a fines de junio, los cuales confirmaron que la causa del deceso fue un severo golpe en la cabeza. La lesión se produjo luego de que su vehículo fuera impactado por una formación del Tren de la Costa al atravesar el paso a nivel en la localidad de Martínez. Con este resultado científico sobre la mesa, la justicia suma un elemento probatorio decisivo para reconstruir la mecánica exacta del siniestro.