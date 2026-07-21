Atención River: cuándo se sumarán los jugadores que disputaron el Mundial 2026 al equipo de Coudet

Tras la derrota que sufrió River en la Copa Argentina, el Millonario se prepara para el Torneo Clausura y ya afina los detalles para la incorporación de Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi. El exBenfica dejó en en claro que ya está listo para incorporarse al equipo. En tanto, Montiel se espera que se incorpore al final de la semana.
Al pisar suelo argentino, Otamendi, quien selló su vínculo con el Millonario antes de viajar a Estados Unidos, se comunicó no solo con la dirigencia sino también con el cuerpo técnico y les hizo saber que ya está disponible principalmente para lo que será el debut de él y del Millonario en el Torneo Clausura que se disputará el sábado en el Monumental ante Barracas Central.
Tras el Mundial 2026, cuándo volverán a los entrenamientos Montiel y Quintero
Además de Otamendi, Gonzalo Montiel y Juan Fernando Quintero son los otros futbolistas que deberá sumarse a los entrenamientos.
En el caso del lateral derecho decidió tomarse unos días de vacaciones ante el desgaste que implicó el Mundial, donde jugó la mayoría de los partidos e incluso debió salir en la final por una molestia. La idea es que vuelva sobre el cierre de la semana para comenzar a trabajar bajo las órdenes de Eduardo “Chacho” Coudet.
Por su parte, el mediocampista colombiano, que finalizó su participación en la Copa del Mundo con su Selección, se incorporará al resto de la delegación del Millonario este jueves.
Además del debut en el Torneo Clausura, este sábado, el conjunto de Núñez tiene como próximo objetivo los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará al ganador de la serie entre Independiente Santa Fe de Colombia y Caracas de Venezuela.