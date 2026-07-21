Atención River: cuándo se sumarán los jugadores que disputaron el Mundial 2026 al equipo de Coudet Tras la eliminación en la Copa Argentina, el Millonario apunta al Torneo Clausura a la espera del regreso de los futbolistas que representaron a sus respectivas Selecciones. Nicolás Otamendi tuvo un gesto que fue determinante respecto a su debut. Por Agregar C5N en









Nicolás Otamendi llamó a Coudet para comunicarle que está a disposición para el debut el sábado ante Barracas.

Tras la derrota que sufrió River en la Copa Argentina, el Millonario se prepara para el Torneo Clausura y ya afina los detalles para la incorporación de Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi. El exBenfica dejó en en claro que ya está listo para incorporarse al equipo. En tanto, Montiel se espera que se incorpore al final de la semana.

Al pisar suelo argentino, Otamendi, quien selló su vínculo con el Millonario antes de viajar a Estados Unidos, se comunicó no solo con la dirigencia sino también con el cuerpo técnico y les hizo saber que ya está disponible principalmente para lo que será el debut de él y del Millonario en el Torneo Clausura que se disputará el sábado en el Monumental ante Barracas Central.

Tras el Mundial 2026, cuándo volverán a los entrenamientos Montiel y Quintero Además de Otamendi, Gonzalo Montiel y Juan Fernando Quintero son los otros futbolistas que deberá sumarse a los entrenamientos.

En el caso del lateral derecho decidió tomarse unos días de vacaciones ante el desgaste que implicó el Mundial, donde jugó la mayoría de los partidos e incluso debió salir en la final por una molestia. La idea es que vuelva sobre el cierre de la semana para comenzar a trabajar bajo las órdenes de Eduardo “Chacho” Coudet.

Por su parte, el mediocampista colombiano, que finalizó su participación en la Copa del Mundo con su Selección, se incorporará al resto de la delegación del Millonario este jueves.