Se conocieron los primeros resultados de la autopsia del Indio Solari: qué dicen El músico de 77 años fue encontrado sin vida por una asistente que lo cuidaba en su casa de Parque Leloir, después de años luchando contra el Parkinson. Agregar C5N en









Los primeros detalles de la autopsia de Indio Solari sobre las causas de la muerte del músico indicaron que sufrió "un ACV no traumático”. El cuerpo fue encontrado en la pileta de su casa de Parque Leloir, aunque el informe descartó que se haya ahogado.

La necropsia al ídolo del rock nacional empezó a las 15:45 en la morgue de Ituzaingó, ubicada en la Unidad Carcelaria N°39, y el caso de averiguación de las causales de la muerte quedó a cargo del fiscal Lucio Rivero, de la UFI N°2. El músico padecía Parkinson desde 2016.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar del hecho, las primeras pericias realizadas allí y el resultado de la autopsia de quien en vida fuera Carlos Solari, se estableció que en horas de la madrugada el nombrado se había introducido en la pileta interior climatizada de su domicilio y a raíz de haber sufrido mientras allí se encontraba un ACV hemorragico fallecio en forma inmediata.

"No hubo ahogamiento. Fue encontrado en el interior de dicha pileta por su cuidadora quien al llegar a la casa y no encontrarlo, se dirigió al sector de la pileta y junto con la esposa de Solari, sacaron el cuerpo y llamando a la emergencia medica, todos los cuales le realizaron maniobras de reanimación sin resultado positivo".