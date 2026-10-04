4 de octubre de 2026 Inicio
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El manager de Franco Colapinto lo respaldó tras el GP de Baréin: "El puesto 13 no cuenta toda la historia"

El argentino avanzó ocho posiciones pese a la mala estrategia de Alpine, aunque no logró sumar puntos para la tabla de la Fórmula 1.

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Franco Colapinto con sus representantes Jamie Campbell-Walter y María Catarineu.

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“Fue la peor decisión que se podía haber tomado”, aseguró Flavio Briatore.
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"Súper rápido este fin de semana. Hacia Singapur", sostuvo Jamie Campbell-Walter, uno de los representantes del piloto argentino junto a María Catarineu. Ambos lideran la agencia Bullet Sports Management (BSM), que acompañó al pilarense desde sus inicios en el automovilismo.

"P13 en la bandera a cuadros no cuenta toda la historia del GP de Baréin de Franco", escribió la cuenta oficial sobre el desempeño de Colapinto y remarcó su nivel durante este fin de semana.

"Un retraso que duró la longitud completa de una carrera, una vuelta de formación caótica, el primer inicio de carrera con lluvia para los autos de nueva generación, una lotería loca de neumáticos y múltiples Safety Cars hicieron de esto una carrera increíblemente caótica y difícil de gestionar", apuntó BSM en X.

La agencia concluyó: "Partiendo desde P21, Franco siempre iba a tener un desafío duro por delante. Pero a pesar de todo lo que sucedió, aún así logró escalar ocho posiciones y llevar el auto a casa en P13. No el resultado que buscaba, pero mucho para rescatar de una carrera difícil. Volvemos a intentarlo la próxima semana en Singapur. ¡Vamos!".

La fuerte autocrítica de Flavio Briatore por la estrategia que eligió Alpine

Flavio Briatore, el asesor ejecutivo de Alpine hizo un balance de lo que dejó el Gran Premio de Bahréin en Malasia e hizo una fuerte autocrítica por la estrategia que eligieron y que no les permitió sumar unidades para la lucha del Campeonato de Constructores.

La escudería francesa, al igual que otros equipos, salieron a la pista con neumáticos de piso seco sobre una pista húmeda, lo que dejó a Franco Colapinto como a Pierre Gasly sin tracción en el arranque. El francés que había hecho un buen fin de semana logrando la clasificación dentro de la zona de puntos, rápidamente perdió posiciones en la largada y no se pudo recuperar por lo que finalizó 16°.

Por su parte, el argentino, tuvo una mejor actuación: salió 21° y terminó en el puesto 13, aunque reconoció que le costó las vueltas. “No teníamos agarre, todos patinábamos en la salida, en la parrilla y el coche no avanzaba. Es una lástima, obviamente tomamos la decisión equivocada”, analizó el pilarense post carrera.

El italiano hizo el mismo análisis y consideró que el equipo “no estuvo a la altura” ni tomó las decisiones acertadas durante el Gran Premio disputado en Sepang.

“Fue una decisión tomada por varias personas, teniendo en cuenta las impresiones de los pilotos y el análisis de la competencia. No ha sido el resultado que esperábamos hoy, teniendo en cuenta nuestra posición de salida, especialmente considerando que nuestros rivales han sumado puntos y la diferencia actual en el campeonato”, sostuvo Alpine en un comunicado.

Flavio Briatore, director del equipo de Alpine.

Flavio Briatore, director del equipo de Alpine.

Al mismo tiempo, reconocieron que habían tenido un buen rendimiento durante todo el fin de semana, sin embargo, “a la vista de lo ocurrido en la carrera, no tomamos las decisiones acertadas ni estuvimos a la altura como equipo”.

“Como otros equipos intentamos algo diferente con los neumáticos y después hicimos lo mejor para recuperarnos, pero no dio frutos. Nuestra velocidad en seco parecía prometedora y todavía quedan muchas carreras para perseguir el quinto puesto en el Campeonato”, escribió el italiano en sus redes sociales.

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