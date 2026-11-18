Fórmula 1 2027: Cadillac confirmó a Valtteri Bottas y la grilla quedó casi completa La escudería estadounidense ratificó al piloto finlandés como compañero de Sergio "Checo" Pérez para la próxima temporada. De este modo, solo resta definirse una única butaca en la categoría. Por Agregar C5N en









El mexicano Checo Pérez y Valteri Bottas, la pareja de pilotos de Cadillac para 2027. @Cadillac_F1

En la antesala del Gran Premio de Las Vegas, la escudería Cadillac oficializó la continuidad de Valtteri Bottas para la temporada 2027 de la Fórmula 1. El experimentado piloto finlandés de 37 años seguirá como titular de la estructura estadounidense y volverá a compartir equipo con el mexicano Sergio "Checo" Pérez, quien ya había extendido su contrato con el equipo hasta finales de 2029.

El anuncio pone fin a semanas de especulaciones respecto al futuro del experimentado piloto dentro del proyecto. Tras una primera temporada marcada por problemas de fiabilidad, rendimiento y un total de nueve abandonos, la cúpula de Cadillac evaluó diversas opciones para el segundo asiento. Sin embargo, el director ejecutivo Dan Towriss y el director de equipo Marcin Budkowski priorizaron la trayectoria y los conocimientos del excorredor de Mercedes para garantizar la estabilidad del desarrollo a largo plazo.

BREAKING: Cadillac confirm Valtteri Bottas will continue to race with the team for the 2027 F1 season#F1 pic.twitter.com/tvytYKbzDd — Formula 1 (@F1) November 18, 2026 Fiel a su estilo, el propio Bottas reaccionó a la noticia a través de sus redes sociales con un desafiante mensaje: “A quien corresponda: ¡me quedo!”. El corredor nórdico, que ostenta un historial de 10 victorias, 67 podios y 20 pole positions en 265 carreras disputadas en la F1, manifestó su entusiasmo por continuar en la construcción del equipo desde cero y convertir los aprendizajes acumulados en resultados sobre la pista.

Con la ratificación del finlandés, se cerró definitivamente la posibilidad para el estadounidense Colton Herta, piloto de reserva de 26 años que aspiraba a dar el salto como titular tras haber desarrollado un programa de preparación en la Fórmula 2 y en prácticas libres de viernes para obtener la superlicencia de la FIA. Desde la escudería indicaron que más adelante darán a conocer la nómina definitiva de probadores y suplentes que acompañarán a la dupla principal durante 2027.

De esta manera, 21 de las 22 butacas de la parrilla de la Fórmula 1 para la temporada 2027 se encuentran formalmente confirmadas. La única incógnita pendiente se ubica en el equipo Haas, donde el brasileño Rafael Câmara ya fue anunciado como reemplazante de Esteban Ocon y únicamente resta la ratificación oficial del británico Oliver Bearman para completar el mapa definitivo de la máxima categoría.