14 de noviembre de 2026 Inicio
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Se filtraron los salarios de la grilla y la millonaria diferencia entre Franco Colapinto y Pierre Gasly en Alpine

El sitio especializado Salary Leaks reveló cuánto cobra el piloto argentino en su primera temporada completa y cómo se ubica frente al resto de la grilla encabezada por un multicampeón.

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La grilla completa de los 22 pilotos de Fórmula 1 (ya no está Ocon).

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Se conoció un nuevo relevamiento publicado por el portal especializado SalaryLeaks que detalló los sueldos fijos de los 22 pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2026. En este informe, se expuso la ubicación económica del argentino Franco Colapinto dentro de la escudería Alpine y la importante brecha contractual que mantiene respecto a los referentes de la categoría.

Colapinto acumula 3 abandonos en las últimas 4 carreras principales de la temporada 2026 de Fórmula 1 con Alpine.
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El corredor oriundo de Pilar percibe un salario base anual de u$s1,5 millones en la estructura del equipo francés. Esta cifra puede alcanzar los u$s2 millones al sumar los incentivos por rendimiento deportivo, sin contemplar sus acuerdos con patrocinadores personales. En el mismo garaje, su compañero de equipo Pierre Gasly recibe un sueldo fijo de u$s12 millones (con posibilidad de escalar a 15 millones con bonos), lo que marca una diferencia salarial de u$s10,5 millones fundamentada en la trayectoria de diez años del francés en la máxima categoría.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, y una brecha salarial muy grande.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, y una brecha salarial muy grande.

Con este monto, Colapinto ocupa el puesto 21° en el ranking de salarios entre los 22 competidores de la parrilla. El argentino comparte el penúltimo lugar de la tabla con Oliver Bearman (Haas) y se sitúa únicamente por encima de Arvid Lindblad (Racing Bulls), quien percibe u$s1 millón fijos. Pese a estar posicionado en los escalones más bajos durante su primera temporada completa, Colapinto tiene confirmada su continuidad en el equipo para la temporada 2027.

En el ápice de la tabla salarial, Max Verstappen encabeza la nómina con u$s110 millones anuales en Red Bull, monto que con objetivos deportivos puede superar los 135 millones. El podio económico de la Fórmula 1 se completa con Lewis Hamilton, quien cobra u$s50 millones en Ferrari, y George Russell, con u$s40 millones al año en Mercedes.

El reporte también expone particularidades salariales llamativas en el campeonato, como el caso de Andrea Kimi Antonelli, quien se consagró campeón de la temporada 2026 ubicándose en el lugar 16° de la lista con un salario fijo de u$s4 millones en Mercedes. En tanto, otras figuras consolidadas como Charles Leclerc (u$s34 millones en Ferrari) y Lando Norris (u$s25 millones en McLaren) ocupan los primeros lugares de un ranking donde la experiencia y el peso comercial determinan las mayores remuneraciones de la categoría.

Cuánto gana cada piloto de Fórmula 1, según el sitio Salary Leaks

  • Max Verstappen - Red Bull: u$s110 millones
  • Lewis Hamilton - Ferrari: u$s50 millones
  • George Russell - Mercedes: u$s40 millones
  • Charles Leclerc - Ferrari: u$s34 millones
  • Lando Norris - McLaren: u$s25 millones
  • Fernando Alonso - Aston Martin: u$s20 millones
  • Oscar Piastri - McLaren: u$s20 millones
  • Pierre Gasly - Alpine: u$s12 millones
  • Carlos Sainz - Williams: u$s10 millones
  • Lance Stroll - Aston Martin: u$s8 millones
  • Alex Albon - Williams: u$s8 millones
  • Sergio Checo Pérez - Cadillac: u$s8 millones
  • Esteban Ocon - Haas: u$s7 millones
  • Nico Hulkenberg - Audi: u$s5 millones
  • Valtteri Bottas - Cadillac: u$s5 millones
  • Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: u$s4 millones
  • Isack Hadjar - Red Bull: u$s4 millones
  • Gabriel Bortoleto - Audi: u$s2 millones
  • Liam Lawson - Racing Bulls: u$s2 millones
  • Oliver Bearman - Haas: u$s1.5 millones
  • Franco Colapinto - Alpine: u$s1.5millones
  • Arvid Lindblad - Racing Bulls: u$s1 millón
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