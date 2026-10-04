Franco Colapinto lamentó la estrategia de Alpine en el Gran Premio de Bahréin: "Decisión incorrecta" El argentino, que largó 21° y avanzó ocho posiciones hasta finalizar 13°, se quedó con gusto a poco al considerar que podía haber logrado con un resultado mejor por el ritmo que mostró su monoplaza. "Es una lástima que hayamos tenido tantos problemas con nuestra decisión, de lo contrario habría sido una buena carrera", señaló. Por Agregar C5N en









La Fórmula 1 volverá en el Gran Premio de Singapur, que se disputará del 9 al 11 de octubre ,

Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Bahréin de la Fórmula 1, que se disputó en Malasia, y más allá de haber salido 21, lograr una gran remontada, e incluso terminar por delante de su compañero, no le alcanzó para volver a sumar puntos. Una vez debajo de su monoplaza hizo un análisis de la carrera y lamentó la estrategia de Alpine.

Después de una demora de más de una hora, el equipo francés tuvo una mala decisión al sacar al pilarense a la pista con neumáticos blandos, lo cual lo hizo perder muchísimo tiempo en las primeras vueltas. Hasta Pierre Gasly también fue víctima de la misma medida y, luego de muy pocos giros, ya había caído de la novena a la vigésima colocación.

Si bien con el correr de las vueltas el argentino comenzó a mejorar cada vez más su andar no le alcanzó para terminar dentro del TOP 10. “No teníamos agarre, todos patinábamos en la salida, en la parrilla y el coche no avanzaba. Es una lástima, obviamente tomamos la decisión equivocada. Después de eso tuvimos que asumir demasiado riesgo para ir rápido con los slicks y la carrera ya estaba perdida, tuvimos que esperar un safety car. Fue demasiado complicado con los slicks. No asumí demasiado riesgo, pero éramos demasiado lentos comparados con los intermedios”, analizó el piloto con el número 43 una vez que bajó del monoplaza.

"UNA PENA QUE NOS HAYA COSTADO TANTO CON ESA DECISIÓN", dijo Franco Colapinto a la hora de explicar la estrategia de neumáticos en el inicio del #BahrainGP, el cual había sido atrasado por intensas lluvias. Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/WN3dcv3GxE — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2026 De igual modo, mirando el lado positivo destacó que “con las gomas lisas teníamos un buen ritmo como vimos antes, pude adelantar algunos coches en pista que estaban delante de mí, y tenía un ritmo mucho mejor, así que eso es positivo para el futuro”: “Pero obviamente es una lástima que hayamos tenido tantos problemas con nuestra decisión, de lo contrario habría sido una buena carrera”.

“Fue mucha mala suerte, pero tenemos que seguir trabajando para el futuro y si esto pasa de nuevo podemos estar mejor. Hay que enfocarse en Singapur”, señaló.