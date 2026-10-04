4 de octubre de 2026 Inicio
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Franco Colapinto lamentó la estrategia de Alpine en el Gran Premio de Bahréin: "Decisión incorrecta"

El argentino, que largó 21° y avanzó ocho posiciones hasta finalizar 13°, se quedó con gusto a poco al considerar que podía haber logrado con un resultado mejor por el ritmo que mostró su monoplaza. "Es una lástima que hayamos tenido tantos problemas con nuestra decisión, de lo contrario habría sido una buena carrera", señaló.

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Después de una demora de más de una hora, el equipo francés tuvo una mala decisión al sacar al pilarense a la pista con neumáticos blandos, lo cual lo hizo perder muchísimo tiempo en las primeras vueltas. Hasta Pierre Gasly también fue víctima de la misma medida y, luego de muy pocos giros, ya había caído de la novena a la vigésima colocación.

Si bien con el correr de las vueltas el argentino comenzó a mejorar cada vez más su andar no le alcanzó para terminar dentro del TOP 10. “No teníamos agarre, todos patinábamos en la salida, en la parrilla y el coche no avanzaba. Es una lástima, obviamente tomamos la decisión equivocada. Después de eso tuvimos que asumir demasiado riesgo para ir rápido con los slicks y la carrera ya estaba perdida, tuvimos que esperar un safety car. Fue demasiado complicado con los slicks. No asumí demasiado riesgo, pero éramos demasiado lentos comparados con los intermedios”, analizó el piloto con el número 43 una vez que bajó del monoplaza.

De igual modo, mirando el lado positivo destacó que “con las gomas lisas teníamos un buen ritmo como vimos antes, pude adelantar algunos coches en pista que estaban delante de mí, y tenía un ritmo mucho mejor, así que eso es positivo para el futuro”: “Pero obviamente es una lástima que hayamos tenido tantos problemas con nuestra decisión, de lo contrario habría sido una buena carrera”.

“Fue mucha mala suerte, pero tenemos que seguir trabajando para el futuro y si esto pasa de nuevo podemos estar mejor. Hay que enfocarse en Singapur”, señaló.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios para el Gran Premio de Singapur

Después del Gran Premio de Bahréin, la Fórmula 1 disputará la siguiente fecha en el Gran Premio de Singapur, que se llevará a cabo del viernes 9 al domingo 11 de octubre en el circuito urbano de Marina Bay.

Durante este fin de semana volverá el formato Sprint, por lo que habrá puntos en juego desde el sábado.

Viernes 9

  • Entrenamientos Libres 1: 00.30
  • Clasificación Sprint: 3.30

Sábado 10

  • Carrera Sprint: 6
  • Clasificación: 10

Domingo 11

  • Carrera: 9
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