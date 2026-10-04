La fuerte autocrítica de Flavio Briatore por la estrategia que eligió Alpine: "No estuvimos a la altura como equipo" Luego del Gran Premio de Bahréin, que se disputó en Malasia, el asesor ejecutivo de la escudería francesa hizo un balance sobre las decisiones que se tomaron a lo largo de la jornada y terminó con Franco Colapinto que terminó 13°, y Pierre Gasly (16°). Por Agregar C5N en









“Fue la peor decisión que se podía haber tomado”, aseguró Flavio Briatore.

Flavio Briatore, el asesor ejecutivo de Alpine hizo un balance de lo que dejó el Gran Premio de Bahréin en Malasia e hizo una fuerte autocrítica por la estrategia que eligieron y que no les permitió sumar unidades para la lucha del Campeonato de Constructores.

La escudería francesa, al igual que otros equipos, salieron a la pista con neumáticos de piso seco sobre una pista húmeda, lo que dejó a Franco Colapinto como a Pierre Gasly sin tracción en el arranque. El francés que había hecho un buen fin de semana logrando la clasificación dentro de la zona de puntos, rápidamente perdió posiciones en la largada y no se pudo recuperar por lo que finalizó 16°.

Por su parte, el argentino, tuvo una mejor actuación: salió 21° y terminó en el puesto 13, aunque reconoció que le costó las vueltas. “No teníamos agarre, todos patinábamos en la salida, en la parrilla y el coche no avanzaba. Es una lástima, obviamente tomamos la decisión equivocada”, analizó el pilarense post carrera.

En esa misma línea, el italiano hizo el mismo análisis y consideró que el equipo “no estuvo a la altura” ni tomó las decisiones acertadas durante el Gran Premio disputado en Sepang. “Fue una decisión tomada por varias personas, teniendo en cuenta las impresiones de los pilotos y el análisis de la competencia. No ha sido el resultado que esperábamos hoy, teniendo en cuenta nuestra posición de salida, especialmente considerando que nuestros rivales han sumado puntos y la diferencia actual en el campeonato”, sostuvo Alpine en un comunicado.

Al mismo tiempo, reconocieron que habían tenido un buen rendimiento durante todo el fin de semana, sin embargo, “a la vista de lo ocurrido en la carrera, no tomamos las decisiones acertadas ni estuvimos a la altura como equipo”. “Como otros equipos intentamos algo diferente con los neumáticos y después hicimos lo mejor para recuperarnos, pero no dio frutos. Nuestra velocidad en seco parecía prometedora y todavía quedan muchas carreras para perseguir el quinto puesto en el Campeonato”, escribió el italiano en sus redes sociales.