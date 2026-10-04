La fuerte autocrítica de Flavio Briatore por la estrategia que eligió Alpine: "No estuvimos a la altura como equipo"

Flavio Briatore, el asesor ejecutivo de Alpine hizo un balance de lo que dejó el Gran Premio de Bahréin en Malasia e hizo una fuerte autocrítica por la estrategia que eligieron y que no les permitió sumar unidades para la lucha del Campeonato de Constructores.
La escudería francesa, al igual que otros equipos, salieron a la pista con neumáticos de piso seco sobre una pista húmeda, lo que dejó a Franco Colapinto como a Pierre Gasly sin tracción en el arranque. El francés que había hecho un buen fin de semana logrando la clasificación dentro de la zona de puntos, rápidamente perdió posiciones en la largada y no se pudo recuperar por lo que finalizó 16°.
Por su parte, el argentino, tuvo una mejor actuación: salió 21° y terminó en el puesto 13, aunque reconoció que le costó las vueltas. “No teníamos agarre, todos patinábamos en la salida, en la parrilla y el coche no avanzaba. Es una lástima, obviamente tomamos la decisión equivocada”, analizó el pilarense post carrera.
En esa misma línea, el italiano hizo el mismo análisis y consideró que el equipo “no estuvo a la altura” ni tomó las decisiones acertadas durante el Gran Premio disputado en Sepang. “Fue una decisión tomada por varias personas, teniendo en cuenta las impresiones de los pilotos y el análisis de la competencia. No ha sido el resultado que esperábamos hoy, teniendo en cuenta nuestra posición de salida, especialmente considerando que nuestros rivales han sumado puntos y la diferencia actual en el campeonato”, sostuvo Alpine en un comunicado.
Al mismo tiempo, reconocieron que habían tenido un buen rendimiento durante todo el fin de semana, sin embargo, “a la vista de lo ocurrido en la carrera, no tomamos las decisiones acertadas ni estuvimos a la altura como equipo”. “Como otros equipos intentamos algo diferente con los neumáticos y después hicimos lo mejor para recuperarnos, pero no dio frutos. Nuestra velocidad en seco parecía prometedora y todavía quedan muchas carreras para perseguir el quinto puesto en el Campeonato”, escribió el italiano en sus redes sociales.
Cómo está la lucha por el Campeonato de Constructores
La equivocación en la estrategia en el Gran Premio de Bahréin que se disputó en Malasia le costó caro en lo que respecta a la lucha por el quinto puesto del Campeonato de Constructores.
Alpine no pudo sumar unidades, mientras que Racing Bulls cosechó siete unidades gracias al séptimo lugar del australiano Liam Lawson y al décimo del británico Arvid Lindblad, lo que estiró la ventaja a 22 puntos. De esta manera, la escudería secundaria de la bebida energizante logró sumar 90 unidades quedando quintos, frente a los 68 de los franceses, quienes se ubican sextos.
Quedar dentro de los cinco primeros puestos de dichos campeonatos de la Fórmula 1 es un objetivo fundamental desde el punto de vista económico ya que les garantiza la estabilidad financiera por parte de la FIA.
En lo que dejó el domingo de carrera, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) su primer podio en lo que va del año luego desde la pole position. El podio lo completaron el italiano y líder del campeonato de pilotos, Kimi Antonelli (Mercedes) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari).