4 de octubre de 2026 Inicio
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Franco Colapinto hizo una buena remontada, pero no llegó a los puntos: terminó 13° en el Gran Premio de Bahréin

El piloto de Alpine había largado desde el puesto 21 por las sanciones recibidas tras el choque en Azerbaiyán, hizo una gran carrera, logró escalar ocho posiciones y terminó mejor que Pierre Gasly. Max Verstappen ganó y Kimi Antonelli amplió la brecha en el campeonato de pilotos tras el abandono de George Russell.

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Franco Colapinto hizo una buena carrera en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1.

Franco Colapinto hizo una buena carrera en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1.

Franco Colapinto terminó décimo tercero en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, que se corrió en Malasia en la madrugada argentina de este domingo. El piloto de Alpine hizo una buena carrera y logró escalar ocho posiciones: había logrado el sábado una buena clasificación, pero las sanciones recibidas en la carrera anterior lo obligaron a salir desde el puesto 21°. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó 16°, y Max Verstappen, Kimi Antonelli y Lewis Hamilton conformaron el podio.

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Colapinto lamentó la estrategia de Alpine en el Gran Premio de Bahréin: "Decisión incorrecta"

La carrera tuvo un comienzo complicado para el piloto de Alpine, que salió con neumáticos blandos y perdió terreno durante las primeras vueltas. Con el correr de la prueba consiguió mejorar su ritmo y recuperar posiciones, pero la estrategia inicial condicionó sus posibilidades. Un Safety Car sobre el cierre volvió a abrir una oportunidad: Colapinto marchaba 15° y, tras el relanzamiento, aprovechó el abandono de George Russell y superó a Oliver Bearman para finalizar 13°.

El triunfo quedó en manos de Max Verstappen, quien consiguió su primera victoria de la temporada. Kimi Antonelli terminó segundo y Lewis Hamilton completó el podio. Con este resultado, el piloto de Mercedes llegó a los 320 puntos y amplió su ventaja en el campeonato tras el abandono de su compañero Russell. La próxima fecha será el Gran Premio de Singapur, el próximo fin de semana.

Franco Colapinto, tras el 13° puesto en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1: "Hoy no tomé riesgos"

"Nos quedamos patinando en la largada. Tuvimos buen ritmo, pasé a varios autos y tenía mucho mejor ritmo, pero es una pena que nos haya costado", explicó Colapinto después de la carrera.

El piloto argentino también reconoció que fue una jornada en la que eligió no asumir tantos riesgos: "Hoy no tomé tantos riesgos. Fue una tarde muy difícil".

Uno de los puntos que destacó fue la decisión tomada ante las condiciones cambiantes del asfalto. "Fue una decisión incorrecta. La pista no se secó más", señaló sobre una estrategia que terminó condicionando sus posibilidades.

De todos modos, Colapinto evitó quedarse con lo ocurrido y ya puso la mirada en la próxima fecha del campeonato: "Hay que laburar para el futuro. Hay que enfocarse en Singapur".

Las posiciones finales del GP de Bahréin de Fórmula 1

  1. Max Verstappen (Red Bull) - Líder
  2. Kimi Antonelli (Mercedes) +2s307
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) +4s919
  4. Charles Leclerc (Ferrari) +7s258
  5. Isack Hadjar (Red Bull) +8s571
  6. Oscar Piastri (McLaren) +9s454
  7. Liam Lawson (Racing Bulls) +12s753
  8. Fernando Alonso (Aston Martin) +13s372
  9. Lando Norris (McLaren) +13s993
  10. Arvid Lindblad (Red Bull) +15s928
  11. Nico Hulkenberg (Audi) +17s404
  12. Lance Stroll (Aston Martin) +18s052
  13. Franco Colapinto (Alpine) +18s997
  14. Oliver Bearman (Haas) +22s305
  15. Esteban Ocon (Haas) +22s532
  16. Pierre Gasly (Alpine) +23s315
  17. Carlos Sainz (Williams) +25s431
  18. Gabriel Bortoleto (Audi) +28s233
  19. Sergio Perez (Cadillac) +29s310
  20. George Russell (Mercedes) - Abandonó
  21. Alexander Albon (Williams) - Abandonó
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) - Abandonó

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