Franco Colapinto hizo una buena remontada, pero no llegó a los puntos: terminó 13° en el Gran Premio de Bahréin El piloto de Alpine había largado desde el puesto 21 por las sanciones recibidas tras el choque en Azerbaiyán, hizo una gran carrera, logró escalar ocho posiciones y terminó mejor que Pierre Gasly. Max Verstappen ganó y Kimi Antonelli amplió la brecha en el campeonato de pilotos tras el abandono de George Russell. Por Agregar C5N en









Franco Colapinto hizo una buena carrera en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1.

Franco Colapinto terminó décimo tercero en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, que se corrió en Malasia en la madrugada argentina de este domingo. El piloto de Alpine hizo una buena carrera y logró escalar ocho posiciones: había logrado el sábado una buena clasificación, pero las sanciones recibidas en la carrera anterior lo obligaron a salir desde el puesto 21°. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó 16°, y Max Verstappen, Kimi Antonelli y Lewis Hamilton conformaron el podio.

La carrera tuvo un comienzo complicado para el piloto de Alpine, que salió con neumáticos blandos y perdió terreno durante las primeras vueltas. Con el correr de la prueba consiguió mejorar su ritmo y recuperar posiciones, pero la estrategia inicial condicionó sus posibilidades. Un Safety Car sobre el cierre volvió a abrir una oportunidad: Colapinto marchaba 15° y, tras el relanzamiento, aprovechó el abandono de George Russell y superó a Oliver Bearman para finalizar 13°.

El triunfo quedó en manos de Max Verstappen, quien consiguió su primera victoria de la temporada. Kimi Antonelli terminó segundo y Lewis Hamilton completó el podio. Con este resultado, el piloto de Mercedes llegó a los 320 puntos y amplió su ventaja en el campeonato tras el abandono de su compañero Russell. La próxima fecha será el Gran Premio de Singapur, el próximo fin de semana.

Franco Colapinto, tras el 13° puesto en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1: "Hoy no tomé riesgos" "Nos quedamos patinando en la largada. Tuvimos buen ritmo, pasé a varios autos y tenía mucho mejor ritmo, pero es una pena que nos haya costado", explicó Colapinto después de la carrera.

El piloto argentino también reconoció que fue una jornada en la que eligió no asumir tantos riesgos: "Hoy no tomé tantos riesgos. Fue una tarde muy difícil".