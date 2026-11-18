Después de la presentación en Brasil, la máxima categoría retomará las actividades este jueves por la noche con la primera práctica libre. “En las últimas carreras no se logró aprovechar nuestro verdadero ritmo, pero volvemos a Estados Unidos con la intención de corregirlo y tener un buen fin de semana”, palpitó el argentino.

En las dos temporadas anteriores, a Colapinto no le fue bien en Las Vegas: terminó 14° y 15°.

Franco Colapinto volverá a subirse al monoplaza de la Fórmula 1 pensando en lo que será el Gran Premio de Las Vegas, en Estados Unidos, correspondiente a la vigésimo primera fecha del campeonato 2026, después de una semana de parate tras la última presentación en Brasil.

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El piloto argentino arribó este miércoles junto a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly , y todo el staff de ingenieros y técnicos de la escudería con sede en Enstone, Reino Unido, para pensar de lleno en lo que será el fin de semana en el circuito callejero nocturno que comenzará este jueves con la primera tanda de ensayos.

En la previa de lo que será una de las últimas fechas del calendario, Colapinto había analizado que las temperaturas nocturnas en el desierto “plantean un desafío interesante, así que mantener los neumáticos en la ventana adecuada será uno de los objetivos clave”.

En declaraciones con la página oficial de Alpine, el pilarense también consideró que en las últimas carreras “no se logró aprovechar nuestro verdadero ritmo”, pero se mostró entusiasmado: “Volvemos a Estados Unidos con la intención de corregirlo y tener un buen fin de semana”.

La actividad en este Gran Premio, que cuenta con 17 curvas y una extensión de 6,201 kilómetros, continuará el viernes con la segunda práctica libre durante la madrugada argentina. El sábado será clave, e el mismo horario del día anterior, será la clasificación, y el domingo a la misma hora se llevará a cabo la carrera.

En las dos presentaciones anteriores, al argentino no le fue de la mejor forma y buscará cortar con esa racha en este circuito de Estados Unidos y también superar el mal fin de semana de Brasil. En 2024, arriba del William, en su primera temporada en la Fórmula 1, sufrió un violento choque cerca del final de la Q2 que dañó severamente su monoplaza y en la carrera principal debió largar desde boxes y remontó hasta finalizar en el puesto 14°, lejos de la zona de puntos.

Mientras que en 2025, en la carrera del domingo cruzó la bandera a cuadros en el puesto 17, pero subió dos puestos por las descalificaciones de Lando Norris y Oscar Piastri.

El Gran Premio de Las Vegas llega con el título definido a favor del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien arrasó a bordo de su Mercedes y se consagró como el campeón más joven de la historia con solo 20 años. Además, Mercedes ya tiene asegurado el título en el campeonato de constructores, donde le saca casi 150 puntos a su escolta, que es Ferrari.

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En Argentina, podés ver el Gran Premio de Las Vegas a través de Fox Sports y por streaming en Disney+ Plan Premium y F1 TV Pro.

Jueves 19 de noviembre:

Práctica libre 1: 21:30

Viernes 20 de noviembre

Práctica libre 2: 1

Práctica libre 3: 21:30

Sábado 21 de noviembre:

Clasificación: 1

Domingo 22 de noviembre:

Carrera: 1

NOTICIA EN DESARROLLO.