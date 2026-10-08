8 de octubre de 2026 Inicio
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El inesperado posteo que hizo Lionel Messi tras su partido despedida de la Selección argentina

El argentino volvió a referirse a lo que fue su adiós con la camiseta de la Selección luego de 21 años con la Albiceleste. "Las únicas palabras que me salen del corazón", lanzó.

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"Gracias, Argentina", volvió agradecer Lionel Messi.

Dos días después de lo que fue su despedida con la camiseta de la Selección, Lionel Messi volvió a recurrir a sus redes sociales para hacer un inesperado y llamativo posteo relacionado a la noche mágica que vivió en el Monumental.

El gesto dejó a la vista el vínculo cercano que construyó con buena parte del plantel.
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Con una foto donde se lo ve alzando con sus dos manos la última camiseta que usó con el número 10 y su nombre en dorado en el amistoso frente a Benín, el capitán escribió: “Ya está todo dicho. Y ahora, todo está hecho”.

Tal como lo hizo dentro de la cancha con micrófono en mano y posteriormente en otras publicaciones volvió agradecer a todos los hinchas argentinos por el apoyo que recibió a lo largo de los años defendiendo los colores celestes y blancos. “Y las únicas palabras que me salen del corazón son: Gracias, Argentina”, remarcó.

Messi volvió a Estados Unidos para ya poner su cabeza en los partidos con Inter Miami con quien tiene contrato hasta diciembre de 2028. Es que, Las Garzas volverán a jugar este sábado 10 de octubre luego de la fecha FIFA desde las 20:30 (hora argentina), frente a DC United en el Nu Stadium.

El emotivo mensaje de Lionel Messi tras despedirse de la Selección argentina

Tras su último partido en la Selección argentina, Lionel Messi publicó un emotivo mensaje en el que afirmó que “valió la pena cada paso que di”. Además, recordó a Diego Maradona y sentenció: “Los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”.

Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di”, indicó.

Al mismo reconoció que le quedaron “muchas cosas por decir” que le fue “imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo”: “Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba”, escribió Leo en su cuenta de Instagram.

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