"Borrachos": el inédito video de Lionel Messi en una fiesta que mostró Neymar El futbolista brasilero filtró una grabación, que data de años, en la cual se encuentran ambos junto a Luis Suárez bailando en una celebración y las imágenes recorrieron el mundo. Por Agregar C5N en









Neymar y Messi, en un video juntos. Redes sociales

El futbolista Neymar Jr. mostró un video inédito de una fiesta a la que asistió con Lionel Messi y Luis Suárez en la época en la que jugaban juntos en Barcelona. Los tres celebraban la consagración de la Champions League y, según el mismo jugador, estaban “borrachos”.

En una entrevista compartida en Neymar: The Perfect Chaos, agarró su celular y buscó la grabación de los tres juntos. “Mira a Messi. Estaba bailando. Luis Suárez, Messi y yo. Borrachos”, expresó.

| Neymar watching an old video of Messi dancing after a Champions League win:



“Look at Messi. He was dancing. Luis Suárez, Messi and I. Plastered.” pic.twitter.com/qzcReTzw1C — Kalshi FC (@KalshiFC) October 7, 2026 Mientras mostraba las imágenes, Neymar destacó lo poco habitual de la actitud de Messi y remarcó que el argentino no suele comportarse de esa manera. “Miralo a Messi, ¡está bailando! Él nunca es así”, señaló el brasileño entre risas.

La reacción de Neymar volvió a poner en primer plano la especial relación que construyeron los tres durante su etapa juntos en Barcelona, donde compartieron varios años.

Destrozado: publicaron un video de Lionel Messi llorando minutos antes del partido despedida El futbolista Lionel Messi tuvo su merecida despedida de la Selección argentina y fue homenajeado en el estadio Monumental, luego del amistoso contra Benín. Pero ahora filtraron un video suyo minutos antes de arribar a la cancha que llenó de emoción a todos.