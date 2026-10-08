"Borrachos": el inédito video de Lionel Messi en una fiesta que mostró Neymar

El futbolista Neymar Jr. mostró un video inédito de una fiesta a la que asistió con Lionel Messi y Luis Suárez en la época en la que jugaban juntos en Barcelona. Los tres celebraban la consagración de la Champions League y, según el mismo jugador, estaban “borrachos”.
En una entrevista compartida en Neymar: The Perfect Chaos, agarró su celular y buscó la grabación de los tres juntos. “Mira a Messi. Estaba bailando. Luis Suárez, Messi y yo. Borrachos”, expresó.
Mientras mostraba las imágenes, Neymar destacó lo poco habitual de la actitud de Messi y remarcó que el argentino no suele comportarse de esa manera. “Miralo a Messi, ¡está bailando! Él nunca es así”, señaló el brasileño entre risas.
La reacción de Neymar volvió a poner en primer plano la especial relación que construyeron los tres durante su etapa juntos en Barcelona, donde compartieron varios años.
Destrozado: publicaron un video de Lionel Messi llorando minutos antes del partido despedida
El futbolista Lionel Messi tuvo su merecida despedida de la Selección argentina y fue homenajeado en el estadio Monumental, luego del amistoso contra Benín. Pero ahora filtraron un video suyo minutos antes de arribar a la cancha que llenó de emoción a todos.
El video fue compartido por Lisandro Martínez, su compañero de equipo: “Que privilegio fue haber compartido con el mejor deportista de toda la historia. Se nos va el más grande. Te vamos a extrañar toda la vida, Leo. Te quiero con todo mi corazón”.
Ambos fueron campeones del mundo en Qatar 2022 y tuvieron una gran relación. Al igual que con la mayoría de los futbolistas, quienes también le hicieron posteos dedicados. Uno de ellos fue Rodrigo de Paul, otro fue Lautaro Martínez y también Juan Musso, entre otros.