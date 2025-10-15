15 de octubre de 2025 Inicio
El hermano de Michael Schumacher fue durísimo con Franco Colapinto: "No demostró"

Ralf Schumacher se refirió al desempeño de su sobrino Mick y nuevamente lo comparó con el piloto argentino de Alpine.

Ralf Schumacher apuntó contra Colapinto.

El hermano de Michael Schumacher, Ralf, destacó el desempeño de su sobrino Mick, lo comparó con otros pilotos como Franco Colapinto y aseguró que el argentino “no demostró” mucho este año con Alpine, Además, se refirió al rendimiento del japonés Yuki Tsunova y el neozelandés Liam Lawson.

El medio italiano Sky Sport F1 calificó como decorosa la carrera de Colapinto en Singapur
El particular apodo que le puso la prensa europea a Colapinto

“Si entendés algo a medias y miras las carreras de los pilotos, creo que Mick sería definitivamente mejor que Tsunoda”, indicó Ralf en el podcast Sky Backstage Pit Lane. Pero incluso dijo que Mick es “mejor que Liam Lawson desde su punto de vista”.

"En mi opinión, los tres son peores que Mick, incluso significativamente peores. Los jefes de equipo cometieron un error al no contar con él", agregó. Pero no es la primera vez que dispara contra el argentino porque ya se quejó por la elección de Colapinto por sobre su sobrino.

Mick Schumacher

En su momento indicó: “Creo que el riesgo para el equipo y el piloto es mucho, mucho mayor que si hubieran traído a alguien con experiencia como Mick”.

Cabe destacar que el piloto de 26 años, hijo de Michael Schumacher, completó su primer test en IndyCar: “Estoy contento de haber hecho este primer test y de cumplir todo lo que nos habíamos propuesto. Los resultados y lo que esto significa son cosas en las que se puede pensar más adelante”.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el próximo fin de semana, abandonando Europa y se mudarán a América. La 19° fecha será el Gran Premio de Estados Unidos (Austin), en el conocido Circuito de las Américas el domingo 19 de octubre y se podrá ver por Disney + Premium y Fox Sports.

Viernes 17 de octubre

  • Prácticas Libres 1: 14.30
  • Clasificación Sprint: 18.30

Sábado 18 de octubre

  • Sprint: 14 horas
  • Clasificación: 18

Domingo 19 de octubre

  • Carrera: 16
play

"Nuestro profesor se escondió", el testimonio de uno de los alumnos que presenció la explosión en Palermo

Un avión de Aerolíneas sufrió una falla que provocó el desvío de servicios.

Alerta en Aeroparque: se normalizan los vuelos tras un aterrizaje de emergencia

Bessent, secretario del Tesoro.

Bessent confirmó que el Tesoro de EEUU volvió a comprar pesos y la ayuda podría alcanzar los u$s40.000 millones

El dólar oficial, a merced de las mareas ascendentes y descendentes que se generan desde Washington.

Efecto Trump: vuelve a subir el dólar y el blue trepa a $1.465

