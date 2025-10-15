El hermano de Michael Schumacher fue durísimo con Franco Colapinto: "No demostró"

Ralf Schumacher se refirió al desempeño de su sobrino Mick y nuevamente lo comparó con el piloto argentino de Alpine.

El hermano de Michael Schumacher, Ralf, destacó el desempeño de su sobrino Mick, lo comparó con otros pilotos como Franco Colapinto y aseguró que el argentino “no demostró” mucho este año con Alpine , Además, se refirió al rendimiento del japonés Yuki Tsunova y el neozelandés Liam Lawson.

“Si entendés algo a medias y miras las carreras de los pilotos, creo que Mick sería definitivamente mejor que Tsunoda”, indicó Ralf en el podcast Sky Backstage Pit Lane. Pero incluso dijo que Mick es “mejor que Liam Lawson desde su punto de vista”.

"En mi opinión, los tres son peores que Mick, incluso significativamente peores. Los jefes de equipo cometieron un error al no contar con él ", agregó. Pero no es la primera vez que dispara contra el argentino porque ya se quejó por la elección de Colapinto por sobre su sobrino.

En su momento indicó: “Creo que el riesgo para el equipo y el piloto es mucho, mucho mayor que si hubieran traído a alguien con experiencia como Mick”.

Cabe destacar que el piloto de 26 años, hijo de Michael Schumacher, completó su primer test en IndyCar: “Estoy contento de haber hecho este primer test y de cumplir todo lo que nos habíamos propuesto. Los resultados y lo que esto significa son cosas en las que se puede pensar más adelante”.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el próximo fin de semana, abandonando Europa y se mudarán a América. La 19° fecha será el Gran Premio de Estados Unidos (Austin), en el conocido Circuito de las Américas el domingo 19 de octubre y se podrá ver por Disney + Premium y Fox Sports.

Viernes 17 de octubre

Prácticas Libres 1: 14.30

Clasificación Sprint: 18.30

Sábado 18 de octubre

Sprint: 14 horas

Clasificación: 18

Domingo 19 de octubre