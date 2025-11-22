22 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

A qué hora corre Franco Colapinto en Las Vegas por la Fórmula 1

El piloto argentino largará desde la 15° posición en el circuito strip, con la idea de mejorar posiciones y también acelerar tiempos respecto de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Por
A qué hora corre Franco Colapinto en Las Vegas

A qué hora corre Franco Colapinto en Las Vegas

REUTERS/Jeenah Moon

Franco Colapinto afrontará esta madrugada la carrera central correspondiente a la etapa de Las Vegas de la Fórmula 1. El evento comenzará a la 1 de la madrugada de este domingo.

Colapinto largará 15° en Las Vegas
Te puede interesar:

Tras una clasificación con lluvia, Colapinto largará 15° en Las Vegas

En el marco de una clasificación signada por las lluvias, el piloto de Alpine logró avanzar a la Q2 sin problemas, aunque de cara a la Q3 tuvo un pequeño despiste que lo llevó a perder algunas posiciones y quedar lejos de la clasificación a la siguiente etapa.

"Era una buena anteúltima vuelta. Venía bajando mucho, un segundo, y toqué el piano en la anteúltima curva, se me puso todo de costado y no tenía batería para la última vuelta", lamentó una vez finalizada la clasificación.

Y luego agregó, ilusionado: "No sé si 10°, pero 11° hubiera quedado seguro. Fue una qualy difícil. Buena experiencia, pero muy difícil. Muy poco grip, mucho spray, gomas que se sobrecalentaban mucho... Pero mañana trabajaremos para estar mejor".

Uno de los highlights de la qualy fue una increíble salvada a metros del muro de contención, donde Colapinto alcanzó una maniobra que quedó grabada y se hizo viral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1992093767139053693&partner=&hide_thread=false

De todas maneras, el fin de semana viene siendo positivo para el argentino, que arrancó las pruebas libres en el 20° puesto y logró acomodarse en el 16° en la FP3 mostrando signos de recuperación.

El objetivo entonces, está en recortarle segundos a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien sí logró meterse en la Q3 y largará en la 10° este domingo en el imponente circuito callejero de Las Vegas.

En cuanto a la pelea por el campeonato, Lando Norris partirá desde la pole position después de firmar un tiempo de 1:47.934, un registro que lo deja bien posicionado pensando en la recta final del torneo.

A qué hora corre Franco Colapinto en Las Vegas

La carrera comenzará a la 1 de la madrugada de este domingo 23 de noviembre

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Colapinto se quejó del rendimiento del auto.

La dura declaración de Franco Colapinto tras el primer día del GP de Las Vegas: "El auto estaba inmanejable"

Colapinto en el circuito de Las Vegas

Colapinto terminó 16° en la última práctica libre del Gran Premio de Las Vegas

Las Vegas Strip Circuit, el escenario donde inició la actividad el argentino.

Colapinto terminó último en su primera práctica en el Gran Premio de Las Vegas

stroll ninguneo a colapinto por sus declaraciones tras el gp de brasil: ¿cuantos puntos tiene?

Stroll ninguneó a Colapinto por sus declaraciones tras el GP de Brasil: "¿Cuántos puntos tiene?"

Colapinto mejorará su sueldo para 2026

Viene con aumento: revelan cual será el sueldo de Colapinto durante 2026

La 22° fecha de la Fórmula 1 se correrá en Estados Unidos, en el Gran Premio de Las Vegas.

Alpine presentó un llamativo cambio en el diseño del auto de Colapinto para Las Vegas

Rating Cero

Tatum explicó que el rodaje de la película está siendo casi tan descomunal.

Channing Tatum reveló que Marvel prepara un mega evento y él estará presente: de qué forma será

“El encanto del champán” narra la historia de Sydney Price (Kelly), una ambiciosa ejecutiva en ascenso que obtiene la gran oportunidad de su vida: liderar la adquisición de Château Cassell, una prestigiosa casa de champagne situada en el corazón de la región de Champagne, Francia.
play

Estreno romántico navideño: cuál es la trama de El encanto del champán, la película tendencia de Netflix

Wanda nombró a La Reini como su reemplazo.

Wanda Nara nombró a una participante de MasterChef Celebrity como su sucesora

¿Nace el amor entre dos participantes de Masterchef?

Bombazo: aseguran que nació un nuevo romance entre dos participantes de Masterchef

El actor se tatuó antes de irse del país.

Enamorado de Argentina: el tatuaje que se hizo Johnny Depp para despedirse del país

Producción nacional: este documental tiene testimonios que están causando revuelo en Argentina y es lo más visto de Netflix
play

Producción nacional: este documental tiene testimonios que están causando revuelo en Argentina y es lo más visto de Netflix

últimas noticias

Las autoridades provinciales dispusieron un fuerte despliegue en Recreo para recuperar el cuerpo del río.

Macabro hallazgo en Santa Fe: fue a pescar y encontró un cuerpo flotando en las orillas del río Salado

Hace 7 minutos
Messi y una infinidad de grandes momentos vividos en Barcelona, cuyos hinchas no lo olvidan.

Video: en el regreso de Barcelona al Camp Nou, los hinchas pidieron por Messi

Hace 34 minutos
Los delincuentes le robaron ahorros en efectivo.

Violento asalto a una jubilada en San Isidro: la amordazaron y la ataron mientras dormía

Hace 1 hora
Leé todo lo que se sabe sobre este caso que estremeció a todos

Confesó 79 ataques y fue descubierto por una carta: la historia del asesino serial conocido como el Vampiro de Düsseldorf

Hace 1 hora
Tatum explicó que el rodaje de la película está siendo casi tan descomunal.

Channing Tatum reveló que Marvel prepara un mega evento y él estará presente: de qué forma será

Hace 1 hora