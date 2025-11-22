El piloto argentino largará desde la 15° posición en el circuito strip, con la idea de mejorar posiciones y también acelerar tiempos respecto de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Franco Colapinto afrontará esta madrugada la carrera central correspondiente a la etapa de Las Vegas de la Fórmula 1. El evento comenzará a la 1 de la madrugada de este domingo.

En el marco de una clasificación signada por las lluvias, el piloto de Alpine logró avanzar a la Q2 sin problemas , aunque de cara a la Q3 tuvo un pequeño despiste que lo llevó a perder algunas posiciones y quedar lejos de la clasificación a la siguiente etapa.

"Era una buena anteúltima vuelta. Venía bajando mucho, un segundo, y toqué el piano en la anteúltima curva, se me puso todo de costado y no tenía batería para la última vuelta", lamentó una vez finalizada la clasificación.

Y luego agregó, ilusionado: "No sé si 10°, pero 11° hubiera quedado seguro. Fue una qualy difícil. Buena experiencia, pero muy difícil. Muy poco grip, mucho spray, gomas que se sobrecalentaban mucho... Pero mañana trabajaremos para estar mejor".

Uno de los highlights de la qualy fue una increíble salvada a metros del muro de contención, donde Colapinto alcanzó una maniobra que quedó grabada y se hizo viral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1992093767139053693&partner=&hide_thread=false What. A. Save!



Franco Colapinto keeps his Alpine out of the barriers with this MEGA save #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/Kh80AGKHGg — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

De todas maneras, el fin de semana viene siendo positivo para el argentino, que arrancó las pruebas libres en el 20° puesto y logró acomodarse en el 16° en la FP3 mostrando signos de recuperación.

El objetivo entonces, está en recortarle segundos a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien sí logró meterse en la Q3 y largará en la 10° este domingo en el imponente circuito callejero de Las Vegas.

En cuanto a la pelea por el campeonato, Lando Norris partirá desde la pole position después de firmar un tiempo de 1:47.934, un registro que lo deja bien posicionado pensando en la recta final del torneo.

A qué hora corre Franco Colapinto en Las Vegas

La carrera comenzará a la 1 de la madrugada de este domingo 23 de noviembre