5 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Franco Colapinto defendió con uñas y dientes, pero solo le alcanzó para terminar 16° en el GP de Singapur

A pesar de escalar hasta el puesto número 13, el argentino no pudo aguantar y cayó sobre el final en el clasificador. George Russell se quedó con la victoria y Max Verstappen y Lando Norris completaron el podio con el segundo y tercero lugar. McLaren se consagró campeón en el Campeonato de Constructores.

Por
George Russell logró su segundo podio en este 2025

George Russell logró su segundo podio en este 2025

Fórmula 1

Pese a haber tenido una excelente largada, Franco Colapinto tuvo una aceptable actuación y defendió hasta último su buena posición, sin embargo, no le alcanzó y finalizó 16° en el Gran Premio de Singapur, misma ubicación en la que comenzó.

Franco Colapinto logró a estar 12° en las últimas vueltas, pero fue superado y cayó a la 16° posición
Te puede interesar:

La frustración de Colapinto tras el GP de Singapur: "No sale nada"

La carrera se la llevó George Russell (Mercedes), acompañado en el podio por Max Verstappen y Lando Norris, siendo segundo y tercero, respectivamente. Con el podio del británico, McLaren logró consagrarse campeones del Campeonato de Constructores.

En el circuito callejero de Marina Bay, el argentino tuvo una buena salida donde logró escalar tres posiciones luego de realizar un divebomb, es decir, se metió al costado de la pista evitando el tráfico y pasó a tres pilotos, tal como hizo en 2024.

Si bien a lo largo de las vueltas cayó a la 18° posición por el ingreso a los boxes, luego comenzó a escalar logrando su mejor posición, 12° en la vuelta 52, sin embargo, no logró mantener el lugar ya que los otros pilotos tenían unos mejor neumáticos y volvió a la misma ubicación en la que largó.

Tras finalizar la jornada, el pilarense no logró ocultar su enfado: “Fue una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra y no sale nada. No entiendo muy bien por qué por momentos vamos bien y por otros no. Una carrera mala y muy lenta. Estoy muy lento, muy lejos de los demás”.

En lo que respecta su compañero, Pierre Gasly tampoco logró tener una buena actuación en la noche de Singapur y terminó 19°, estando toda la carrera en las últimas posiciones.

Por su parte, la 18° jornada de la Fórmula 1, pese a que Russell logró el primer liugar, consquistando su segundo podio en el año, a falta de 7 grandes premios para el cierre del año, el equipo papaya se quedó con Campeonato de Constructores, por segundo año consecutivo cosechando 650 unidades, logrando una distancia de 325 puntos de su inmediato perseguidor, Mercedes.

Al mismo tiempo, el equipo británico pelea por quedarse con el Campeonato de Pilotos ya que, tanto Oscar Piastri como Lando Norris están en la lucha del torneo: el australiano tiene 336 puntos, apenas 22 de diferencia de su compañero.

Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Colapinto

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el próximo fin de semana, abandonando Europa y se mudarán a América.

La 19° fecha será el Gran Premio de Estados Unidos (Austin), en el conocido Circuito de las Américas el próximo 19 de octubre y se podrá ver por Disney + Premium y Fox Sports.

Viernes 17 de octubre

  • Prácticas Libres 1: 14.30
  • Clasificación Sprint: 18.30

Sábado 18 de octubre

  • Sprint: 14
  • Clasificación: 18

Domingo 19 de octubre

  • Carrera: 16
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Como el año pasado, Franco Colapinto tuvo una inteligente largada y logró sobrepasar a tres coches

La impresionante largada de Colapinto en Singapur: escaló tres posiciones y silenció críticas

Colapinto, con mucha bronca por no avanzar a Q2
play

La bronca de Colapinto tras la clasificación del Gran Premio de Singapur: "Me voy caliente"

Colapinto buscará mejorar posiciones en la carrera del domingo.

Colapinto largará 16° en la carrera por el Gran Premio de Singapur

Colapinto fue 19° en las dos prácticas.

Colapinto terminó 19° en la segunda práctica libre en el GP de Singapur por la Fórmula 1

Los equipos estarán obligados a instalar el sistema de refrigeración en los monoplazas.

Atento Colapinto: una decisión de la FIA podría complicar el Gran Premio de Singapur

Lewis Hamilton confirmó que Roscoe murió el domingo 28 de septiembre tras 4 días internado

Dolor en la Fórmula 1: murió Roscoe, el perro de Lewis Hamilton

Rating Cero

Emilia Mernes apostó por el color negro y sorprendió a sus seguidores.

Diminuto crop top y pantalón oversize: Emilia Mernes paraliza la calle con su look total black

Leo Di Caprio pasó de ídolo adolescente a ser uno de los actores más consolidados de Hollywood.

La impresionante transformación de Leonardo DiCaprio: así se veía de joven

A lo largo de la entrevista, Wahlberg explicó que jamás fue una prioridad para él buscar papeles de superhéroe. “Nunca tuve la oportunidad, así que nunca tuve que decidir si lo haría o no.

Este famoso actor de Hollywood dijo que nunca podría llegar a Marvel: no se ve con ningún traje

Días perfectos, un estreno extranjero que no te podés perder en Netflix.
play

Días Perfectos llegó a Netflix: de qué se trata la película aclamada por el publico y la crítica

La serie Vientos oscuros lidera el ranking de lo más visto en Netflix Argentina.
play

Es una de las series del momento en Netflix y te atrapa con tanto misterio

Esta serie italiana está ambientada en una escuela de Pisa.
play

Tiene 14 capítulos, está en Netflix y todos dicen que es una serie muy entretenida

últimas noticias

Los tomates rellenos pueden tener otro valor con el agregado de salmón picado.

En 20 minutos: la receta de unos tomates rellenos con un ingrediente secreto para una rica entrada

Hace 18 minutos
El fuego afectó a varias unidades de la empresa La Cabaña.

Feroz incendio en una terminal de colectivos de La Matanza

Hace 24 minutos
Ambos locales mantienen la esencia del bodegón porteño: sabores tradicionales, abundancia y cercanía.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires con matambre con papas delicioso

Hace 26 minutos
Dónde se puede probar el mejor ceviche de la ciudad.

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer ceviche

Hace 32 minutos
Estas toallas acompañan la moda de verano de manera práctica.

Adiós a los toallones: la tendencia más liviana y efectiva que los reemplazará en el verano 2026

Hace 40 minutos