Franco Colapinto defendió con uñas y dientes, pero solo le alcanzó para terminar 16° en el GP de Singapur

A pesar de escalar hasta el puesto número 13, el argentino no pudo aguantar y cayó sobre el final en el clasificador. George Russell se quedó con la victoria y Max Verstappen y Lando Norris completaron el podio con el segundo y tercero lugar. McLaren se consagró campeón en el Campeonato de Constructores.

Pese a haber tenido una excelente largada, Franco Colapinto tuvo una aceptable actuación y defendió hasta último su buena posición, sin embargo, no le alcanzó y finalizó 16° en el Gran Premio de Singapur , misma ubicación en la que comenzó.

La frustración de Colapinto tras el GP de Singapur: "No sale nada"

La carrera se la llevó George Russell (Mercedes), acompañado en el podio por Max Verstappen y Lando Norris, siendo segundo y tercero, respectivamente. Con el podio del británico, McLaren logró consagrarse campeones del Campeonato de Constructores.

En el circuito callejero de Marina Bay, el argentino tuvo una buena salida donde logró escalar tres posiciones luego de realizar un divebomb, es decir, se metió al costado de la pista evitando el tráfico y pasó a tres pilotos, tal como hizo en 2024.

Si bien a lo largo de las vueltas cayó a la 18° posición por el ingreso a los boxes, luego comenzó a escalar logrando su mejor posición, 12° en la vuelta 52, sin embargo, no logró mantener el lugar ya que los otros pilotos tenían unos mejor neumáticos y volvió a la misma ubicación en la que largó.

Tras finalizar la jornada, el pilarense no logró ocultar su enfado: “Fue una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra y no sale nada. No entiendo muy bien por qué por momentos vamos bien y por otros no. Una carrera mala y muy lenta. Estoy muy lento, muy lejos de los demás”.

En lo que respecta su compañero, Pierre Gasly tampoco logró tener una buena actuación en la noche de Singapur y terminó 19°, estando toda la carrera en las últimas posiciones.

Por su parte, la 18° jornada de la Fórmula 1, pese a que Russell logró el primer liugar, consquistando su segundo podio en el año, a falta de 7 grandes premios para el cierre del año, el equipo papaya se quedó con Campeonato de Constructores, por segundo año consecutivo cosechando 650 unidades, logrando una distancia de 325 puntos de su inmediato perseguidor, Mercedes.

Al mismo tiempo, el equipo británico pelea por quedarse con el Campeonato de Pilotos ya que, tanto Oscar Piastri como Lando Norris están en la lucha del torneo: el australiano tiene 336 puntos, apenas 22 de diferencia de su compañero.

Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Colapinto

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el próximo fin de semana, abandonando Europa y se mudarán a América.

La 19° fecha será el Gran Premio de Estados Unidos (Austin), en el conocido Circuito de las Américas el próximo 19 de octubre y se podrá ver por Disney + Premium y Fox Sports.

Viernes 17 de octubre

Prácticas Libres 1: 14.30

Clasificación Sprint: 18.30

Sábado 18 de octubre

Sprint: 14

Clasificación: 18

Domingo 19 de octubre