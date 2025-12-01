IR A
La impresionante transformación de Joel Ojeda tras 2 años de su participación en Gran Hermano

El exconcursante del reality mostró un cambio estético marcado y volvió a ser tendencia mientras enfrenta recientes complicaciones judiciales.

El nuevo cambio de look de Joel Ojeda marcó una etapa pública distinta en su trayectoria mediática.

  • Joel Ojeda sorprendió al revelar un look renovado junto a su nueva pareja.
  • El ex Gran Hermano se dejó bigote y chivita, dejando atrás su barba tradicional.
  • Su presente mediático está atravesado por una imputación ocurrida en octubre de 2025.
  • Las autoridades lo liberaron tras el allanamiento, pero continúa bajo investigación.

La transformación de Joel Ojeda quedó en evidencia luego de compartir imágenes donde luce un estilo completamente distinto al que mostró durante su participación en Gran Hermano 2023. Su nuevo aspecto, con una barba que se nota más, generó impacto entre sus seguidores, que destacaron el cambio rotundo del exazafato.

El estreno de GH está previsto para febrero 2026.
La exposición mediática de Ojeda se mantuvo firme desde su salida del reality, tanto por sus relaciones sentimentales como por sus apariciones en programas de streaming. Su vínculo con Catalina Gorostidi, cargado de polémicas y rupturas, marcó una etapa intensa que lo mantuvo en el centro de la escena.

En paralelo, el exconcursante volvió a instalarse en la conversación pública por una sucesión de apariciones que combinan lo personal con situaciones judiciales. El contraste entre su nuevo look, con una barba más marcada, y los recientes episodios policiales reavivó el interés sobre su figura.

Por qué Joel Ojeda fue detenido en octubre

La detención de Joel Ojeda ocurrió en octubre de 2025, cuando la Policía Judicial llevó adelante un operativo en su domicilio de Muñiz, partido de San Miguel. El ex Gran Hermano fue imputado por presunta promoción de juegos de azar ilegales a través de sus redes sociales. El procedimiento incluyó el secuestro de dispositivos electrónicos y casi $400 mil en efectivo.

Según fuentes del caso, Ojeda habría captado apostadores de manera sistemática desde comienzos de año, incluso después de una declaración previa en fiscalía. Pese a la magnitud del operativo y la intervención de organismos especializados, el joven fue liberado tras notificársele las imputaciones y deberá presentarse nuevamente ante la Justicia dentro del plazo establecido.

