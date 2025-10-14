El particular apodo que le puso la prensa europea a Franco Colapinto Tras la buena tarea en el Gran Premio de Singapur, el piloto argentino recibió elogios de los medios del Viejo Continente donde destacaron que su presentación fue “decorosa”. Por







El medio italiano Sky Sport F1 calificó como "decorosa" la carrera de Colapinto en Singapur Instagram (@francolapinto)

El piloto Franco Colapinto no tuvo un buen inicio en Alpine desde su desembarco, en comparación a sus primeras actuaciones en Williams. Sin embargo, con el correr de las carreras se ganó el respeto de los medios europeos que ponían en duda su participación al año próximo. Ahora, con una gran actuación en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, se ganó algunos elogios e incluso le pusieron un particular apodo que fue aceptada por los fans.

El argentino volvió a mostrar sus condiciones en la última fecha donde, si bien finalizó en la misma posición en que arrancó, tuvo una excelente largada al hacer un sobre paso de tres pilotos al realizar un divebomb, y escalar al puesto 13°. En la carrera se mantuvo en esos lugares, e incluso su mejor posición fue la 12° en las últimas vueltas, pero sus gomas no estaban aptas y fue sobrepasado.

Esa buena presentación hizo que la prensa europea empiece a verlo con otros ojos y destacar su talento, al punto que uno de los medios más importantes de Italia vinculado a la Fórmula 1, Sky Sport F1, lo elogió y mencionó que terminó por encima de su compañero.

“Franco Colapinto, Il Gaucho firma una presentación decorosa”, escribieron que motivó a los aficionados a pedir la presencia de banderas que lo nombren como “El Gaucho” Colapinto en los circuitos.

