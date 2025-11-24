24 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

La sanción a un piloto de Fórmula 1 que podría favorecer a Franco Colapinto: quién es

Las autoridades de la máxima categoría castigaron con cinco puestos de penalización en el Gran Premio de Qatar a uno de los corredores tras una mala maniobra en Las Vegas

Por
La sanción deberá cumplirse en el Gran Premio de Qatar de este fin de semana.

La sanción deberá cumplirse en el Gran Premio de Qatar de este fin de semana.

Mark Sutton/Formula 1

El campeonato de la Fórmula 1 está que arde tras el Gran Premio de Las Vegas que dejó triunfos, descalificaciones y más de una sorpresa. Y una de ellas ya repercutirá en la próxima fecha en Qatar, donde la grilla de partida presentará una modificación que podría favorecer al piloto argentino Franco Colapinto.

Franco Colapinto y una carrera olvidable en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.
Te puede interesar:

Bombazo en el GP de Fórmula 1 de Las Vegas: Lando Norris y Oscar Piastri descalificados y Franco Colapinto terminó 15°

Los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) sancionaron con cinco puestos en el GP de Qatar al corredor brasileño Gabriel Bortoleto, miembro de la escudería Sauber, tras su golpe a Lance Stroll (Aston Martin), en el circuito callejero de Las Vegas.

Las autoridades evaluaron la maniobra y determinaron que el brasileño de 21 años deberá retroceder cinco posiciones en la largada de la carrera principal del domingo, independientemente de su desempeño en la clasificación de Lusail. Además de la penalización en la grilla, Bortoleto recibió dos puntos de sanción en su superlicencia, los primeros desde su debut en la máxima categoría en esta temporada.

sancion bortoleto

“Fue mi culpa. Calculé mal el agarre que tenía y dónde estaba en la pista. Cuando puse el coche en el lado izquierdo del Williams, ya era hora de frenar y lo hice como cinco metros tarde. No tenía ángulo para tomar la curva porque iba completamente por dentro y calculé mal la curva”, explicó Bortoleto.

Más allá de la penalización, la atención estará puesta también en el piloto de Alpine Franco Colapinto, ya que una buena clasificación del boanerense podría ubicarlo por delante de Bortoleto. Si el oriundo de Pilar, de 22 años, queda a menos de cinco posiciones en la qualy, automáticamente ganará un lugar en la largada del domingo.

La sanción por la que Gabriel Bortoleto fue sancionado de cara al GP de Qatar

Embed

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La Fórmula 1 volverá a las pistas el próximo fin de semana para disputar el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la 23° fecha y ante última del año.

La misma, que se disputará del 28 al 30 de noviembre, tendrá un cronograma diferente al habitual, ya que, este GP contará con una carrera sprint el sábado, antes de la qualy, lo que pone más presión a la definición del campeonato.

De esta manera, la fecha será el viernes donde habrá solo una práctica libre y luego será el turno de la clasificación sprint, mientras que la carrea será el domingo. En la Argentina, se podrá seguir a través de Fox Sports y Disney + Premium.

Viernes 28 de noviembre

  • Prácticas Libres 1: 10.30
  • Clasificación sprint: 14.30

Sábado 29 de noviembre

  • Carrera Sprint: 11
  • Clasificación: 15

Domingo 30 de noviembre

  • Carrera: 13
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Por descalificación a los McLaren, Franco Colapinto pasó del 17° al 15° lugar en el GP de Las Vegas

El mensaje de Alpine a Colapinto tras la mala presentación en el Gran Premio de Las Vegas: "Aprendizaje..."

A qué hora corre Franco Colapinto en Las Vegas

A qué hora corre Colapinto en Las Vegas por la Fórmula 1

Colapinto largará 15° en Las Vegas

Tras una clasificación con lluvia, Colapinto largará 15° en Las Vegas

Colapinto se quejó del rendimiento del auto.

La dura declaración de Franco Colapinto tras el primer día del GP de Las Vegas: "El auto estaba inmanejable"

Colapinto en el circuito de Las Vegas

Colapinto terminó 16° en la última práctica libre del Gran Premio de Las Vegas

Las Vegas Strip Circuit, el escenario donde inició la actividad el argentino.

Colapinto terminó último en su primera práctica en el Gran Premio de Las Vegas

Rating Cero

Alfano se metió en medio de la eterna pelea entre Wanda y la China.
play

Graciela Alfano defendió a la China Suárez y fulminó a Wanda Nara: "No le creo"

Damián Betular / Sofi Martínez

Tensión en "MasterChef Celebrity": el picante cruce que tuvieron Sofi Martínez y Damián Betular

James Chambers nació en Somerton, cerca de Montego Bay, en 1944.
play

A los 81 años, murió Jimmy Cliff, una leyenda del reggae

Charles vuelve a la acción en una misión universitaria repleta de giros.
play

Netflix: nuevos capítulos de una serie de comedia que le encanta a todos

El perfume reúne notas frutales, florales y amaderada.

Este es el perfume favorito de Zaira Nara: cuánto sale

TNT y Flow confirmaron la segunda temporada de Viudas Negras, con Malena Pichoy y Pilar Gamboa

Confirmado: anuncian la segunda temporada de Viudas Negras con Malena Pichot y Pilar Gamboa

últimas noticias

play
Alfano se metió en medio de la eterna pelea entre Wanda y la China.

Graciela Alfano defendió a la China Suárez y fulminó a Wanda Nara: "No le creo"

Hace 5 minutos
La Ciudad ya impidió el ingreso a 57 deudores de cuotas alimentarias en estadios y recitales

La Ciudad ya impidió el ingreso a 57 deudores de cuotas alimentarias en estadios y recitales

Hace 18 minutos
La monja se calzó las zapatillas y no dudó en ordenar el caos vehicular.

Video: una monja se puso a dirigir el tránsito en pleno centro de Roma

Hace 23 minutos
La imagen del Gobierno crece tras las elecciones y marca su mejor nivel del año

La imagen del Gobierno crece tras las elecciones y marca su mejor nivel del año

Hace 42 minutos
La sanción deberá cumplirse en el Gran Premio de Qatar de este fin de semana.

La sanción a un piloto de Fórmula 1 que podría favorecer a Franco Colapinto: quién es

Hace 44 minutos