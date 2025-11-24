La sanción a un piloto de Fórmula 1 que podría favorecer a Franco Colapinto: quién es Las autoridades de la máxima categoría castigaron con cinco puestos de penalización en el Gran Premio de Qatar a uno de los corredores tras una mala maniobra en Las Vegas Por







La sanción deberá cumplirse en el Gran Premio de Qatar de este fin de semana. Mark Sutton/Formula 1

El campeonato de la Fórmula 1 está que arde tras el Gran Premio de Las Vegas que dejó triunfos, descalificaciones y más de una sorpresa. Y una de ellas ya repercutirá en la próxima fecha en Qatar, donde la grilla de partida presentará una modificación que podría favorecer al piloto argentino Franco Colapinto.

Los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) sancionaron con cinco puestos en el GP de Qatar al corredor brasileño Gabriel Bortoleto, miembro de la escudería Sauber, tras su golpe a Lance Stroll (Aston Martin), en el circuito callejero de Las Vegas.

Las autoridades evaluaron la maniobra y determinaron que el brasileño de 21 años deberá retroceder cinco posiciones en la largada de la carrera principal del domingo, independientemente de su desempeño en la clasificación de Lusail. Además de la penalización en la grilla, Bortoleto recibió dos puntos de sanción en su superlicencia, los primeros desde su debut en la máxima categoría en esta temporada.

sancion bortoleto “Fue mi culpa. Calculé mal el agarre que tenía y dónde estaba en la pista. Cuando puse el coche en el lado izquierdo del Williams, ya era hora de frenar y lo hice como cinco metros tarde. No tenía ángulo para tomar la curva porque iba completamente por dentro y calculé mal la curva”, explicó Bortoleto.

Más allá de la penalización, la atención estará puesta también en el piloto de Alpine Franco Colapinto, ya que una buena clasificación del boanerense podría ubicarlo por delante de Bortoleto. Si el oriundo de Pilar, de 22 años, queda a menos de cinco posiciones en la qualy, automáticamente ganará un lugar en la largada del domingo.