"¡Pará, pisaste a un tipo!": un colectivo retrocedió y atropelló a un inspector en Liniers El hombre se encontraba parado en la calle saludando a alguien cuando la unidad de la línea 34 dio marcha atrás y lo embistió. Terminó tirado en el piso, pegándole al paragolpes para intentar avisarle al chofer.







Las cámaras de seguridad registraron el incidente en Liniers. Captura

Un inspector de colectivos fue atropellado en el barrio porteño de Liniers por un ómnibus que retrocedía para reacomodarse en la parada y reiniciar su recorrido. "¡Pará, pisaste a un tipo!", gritó uno de los presentes, mientras se acercaba a ayudar a la víctima, quien no pareció presentar heridas de gravedad.

El hecho ocurrió el pasado jueves al mediodía, pero cobró notoriedad durante el fin de semana luego de que se difundieran las imágenes de las cámaras de seguridad, que muestran cómo la unidad de la línea 34, al finalizar su recorrido en Francisco de Viedma y el pasaje Casco, en uno de los laterales de la estación ferroviaria de Liniers, retrocedía lentamente para iniciar un nuevo trayecto.

El conductor no divisó que sobre la calle se encontraba un inspector, quien se encontraba de espaldas al vehículo mientras saludaba a otro chofer. Por eso, no se percató de que el colectivo había comenzado su marcha atrás.

Embed Fue así como la unidad chocó, a muy baja velocidad, al hombre, quien cayó y quedó ubicado debajo. Sin heridas de gravedad a la vista, logró reincorporarse parcialmente y pegarle con fuerza al paragolpes para intentar avisar de lo ocurrido.

"¡Pará, pisaste a un tipo!", comenzaron a gritar los testigos, mientras corrían para advertirle al chofer y asistir al inspector. En medio de la conmoción, en una zona de alto tránsito de colectivos, el vehículo finalmente detuvo su marcha. No hubo novedades sobre su estado de salud luego del incidente.

