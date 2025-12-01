IR A
A 12 años de la muerte de Paul Walker, el emocionante recuerdo de Vin Diesel: "Te amaré por siempre"

El actor de la saga de Rápido y Furioso volvió a homenajear a quien fue también su amigo, quien falleció en trágico accidente de auto en 2013.

La muerte de Paul Walker se dio cuando se estaba filmando la séptima entrega de R&F

A 13 años de la muerte de Paul Walker, Vin Diesel volvió a rendirle homenaje a su amigo, tal como hace cada año, con una sencilla pero sentida publicación que estremeció a los fanáticos de Rápidos y Furiosos.

El actor primero eligió una foto retro donde se los ve a los sobre unas escaleras donde puso “12 años… mañana”, un día antes del aniversario, sin embargo, después el escrito fue modificado y expresó: “12 años.. No pasa un día… Te extraño”.

vin diesel.1

Walker y Vin Diese supieron forjar una estrecha amistad cuando comenzaron con las grabaciones de R&F. Sin embargo, el actor que interpretó a Brian O’Conner en la famosa franquicia, murió en un accidente automovilístico en California mientras participaba en un evento benéfico, y en pleno momento en que se estaba filmando la séptima entrega de la misma.

Luego, en otra publicación, Dominic Toretto también subió otra imagen de las grabaciones y comentó: “El universo sigue colocando ángeles en mi camino. Sé que eres parte de ello... Una hermandad eterna. Te amaré por siempre...”.

vin diesel

La relación fue tan significativa que incluso después de la muerte del actor, que la película se terminó de grabar con la colaboración de los hermanos de Walker y la ayuda de la tecnología, e incluso se diseñó un final especial para rendirle homenaje. “No importa dónde estés, a medio kilómetro de distancia o del otro lado del mundo, siempre estarán conmigo y siempre serás mi hermano”, es la frase que se le dedica junto a una canción See you Again.

Universal Pictures comenzó la preproducción de Rápidos y Furiosos 11: cuándo se estrenará

El director de cine Louis Leterrier confirmó que la preproducción para Rápidos y Furiosos 11 comenzó con un estreno en un futuro no tan lejano como todos esperaban.

Durante un panel en la Comic Culture Experience realizada en México, Louis Leterrier confesó: “Está sucediendo. Está sucediendo muy, muy pronto. Voy a filmar una pequeña película de terror este verano y la terminaré el 15 de septiembre. Comenzaré Rápidos y Furiosos 11 el 16 de septiembre”.

Por el lado de las filmaciones, el director explicó que eso se realizará recién a partir del 2025. "Se filmará a principios del próximo año y se estrenará en 2026, exactamente el día en el que se cumplen 25 años desde que salió la primera", reveló para la sorpresa de todos los presentes y en redes sociales.

