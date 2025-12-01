Está en Netflix y es un thriller que mezca intriga, persecuciones y duelos psicológicos La trama sigue el duelo entre una agente británica y una asesina, en una serie de la plataforma de streaming que mezcla humor, giros constantes y una conexión obsesiva que sostiene el suspenso a lo largo de sus cuatro temporadas. + Seguir en







Killing Eve está basada en la saga de novelas Codename Villanelle de Luke Jennings. Netflix

etflix incorporó a su catálogo una serie británica aclamada por la crítica que está quedándose con la atención de los suscriptores fanáticos de los thrillers de espionaje. La plataforma sumó Killing Eve, una exitosa producción de cuatro temporadas protagonizada por Sandra Oh y Jodie Comer que reúne todos los elementos que los seguidores del género buscan: intriga, persecuciones, un duelo psicológico entre sus protagonistas y un ritmo que mantiene la tensión en cada episodio.

Este estreno llega el 2 de diciembre de 2025 al gigante del streaming, afianzándose como uno de los lanzamientos más comentados del año. Killing Eve está basada en la saga de novelas Codename Villanelle de Luke Jennings y tiene en su equipo creativo a Phoebe Waller-Bridge.

Su historia presenta una reformulación del género thriller de espías donde los estereotipados roles masculinos del investigador y asesino son ocupados ahora por mujeres. Con un continuo alivio cómico al estilo británico, la serie desarrolla una trama a la vez inteligente y entretenida que explora la obsesión peligrosa entre una oficial del MI5 y una asesina a sueldo cuyos métodos particulares la convierten en una amenaza impredecible.

Esta serie posee fuertes protagónicos femeninos que surgieron luego del surgimiento del movimiento Me Too, presentando mujeres reales con fallos y traspiés, pero capaces de desafiar cualquier límite. Sandra Oh fue premiada con el Globo de Oro a mejor actriz dramática por su interpretación de Eve, mientras que la dinámica entre las protagonistas, una suerte de cruce entre la antinomia Sherlock Holmes vs. el Profesor Moriarty y la delicadeza letal de La Femme Nikita, las ubica en un lugar contradictorio donde ambas se necesitan pero también representan la perdición de la otra.

Killing Eve Redes sociales Netflix: sinopsis de Killing Eve Killing Eve comienza cuando Eve Polastri, una empleada de rango medio en el MI5 inglés sin experiencia de campo y aburrida de su trabajo y su matrimonio, es asignada para investigar una serie de asesinatos cometidos por Villanelle, una psicópata asesina a sueldo que fue dejando cadáveres por encargo por media Europa. Buscando emociones y demostrando un intuitivo poder deductivo superior al de sus colegas, Eve consigue vincular toda la cadena de homicidios en apariencia muy diferentes con una misma sospechosa, cuyas técnicas refinadas y llamativas la hacen impredecible.

Un cruce fortuito en una escena del crimen pone sobre aviso a ambas sobre el aspecto y la identidad de la otra, iniciando a partir de ese momento un épico juego del gato y el ratón. A medida que la investigación avanza por distintos rincones de Europa, ambas mujeres desarrollan una admiración mutua que se convierte en una obsesión peligrosa, cada una tan cautivada como intrigada por la otra. Entre engaños, crímenes y persecuciones que aumentan la tensión con cada episodio, Eve irá descubriendo capacidades que ni ella misma sabía que tenía, representando a la mujer en proceso de empoderamiento, mientras Villanelle aparece como una mujer que marca presencia desde el temor. Killing Eve Netflix Tráiler de Killing Eve Embed - Killing Eve (HBO España) - Tráiler español (VOSE - HD) Reparto de Killing Eve Sandra Oh como Eve Polastri

Jodie Comer como Villanelle

Fiona Shaw como Carolyn Martens

Kim Bodnia como Konstantin Vasiliev

Sean Delaney como Kenny Stowton

Owen McDonnell como Niko Polastri

David Haig como Bill Pargrave

Darren Boyd como Frank Haleton

Kirby Howell-Baptiste como Elena Felton