Franco Colapinto marcó cuál será la clave para el Gran Premio de Qatar

El piloto argentino se mostró confiado para este fin de semana, ya que se correrá la anteúltima fecha de la temporada: "Estamos listos para dejarlo todo".

Hasta el momento, Colapinto es el único piloto que no sumó puntos en el año.

La Fórmula 1 está entrando en la recta final de la temporada 2025. Este fin de semana se disputará la anteúltima fecha de la temporada en el Gran Premio de Qatar y Franco Colapinto ya puso primera para lo que le espera en las tres jornadas: entrenamientos, competencia sprint y carrera.

Después de un exigente y averiado Gran Premio en Las Vegas, el pilarense se prepara para un nuevo desafío con Alpine con el objetivo claro de sumar sus primeros puntos en el año y la escudería francesa.

Pensando en lo que será la presentación, Colapinto hizo un análisis sobre el circuito y las características del Lusail: “Las condiciones diferentes en Qatar jugarán un papel importante durante el fin de semana, especialmente porque el circuito también es de alta velocidad”.

Durante una entrevista para las redes sociales de la escudería francesa, destacó que esta fecha también será importante ya que será la última carrera sprint del año por lo que intensificará el trabajo en los entrenamientos iniciales.

“ Es fundamental tener una buena primera práctica y estar a punto desde el inicio. Estamos listos para dejarlo todo ”, sostuvo sobre una pista que ya conoce debido a que fue uno de las carreras que estuvo en 2024 cuando debutó con Williams, aunque no tuvo una buena actuación ya que debió abandonar en la primera curva.

Pensando en el desarrollo de la jornada del próximo domingo y en comparación de lo que fue Las Vegas, Colapinto rescató momentos claves de ese fin de semana que serán clave para afrontar la penúltima cita del calendario.

“Hay mucho para aprender de Las Vegas y haremos un análisis antes de Qatar para entender cómo podemos aprovechar al máximo las últimas dos rondas”, sostuvo, el piloto que en lo que va de la temporada, es el único que aún no logró sumar puntos producto de sus complicaciones con el monoplaza de Alpine.

Fórmula 1: cuándo corre Colapinto en el Gran Premio de Qatar

La Fórmula 1 volverá a las pistas el próximo fin de semana para disputar el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la 23° fecha y ante última del año.

La misma, que se disputará del 28 al 30 de noviembre, tendrá un cronograma diferente al habitual, ya que, este GP contará con una carrera sprint el sábado, antes de la qualy, lo que pone más presión a la definición del campeonato.

De esta manera, la fecha será el viernes donde habrá solo una práctica libre y luego será el turno de la clasificación sprint, mientras que la carrea será el domingo. En la Argentina, se podrá seguir a través de Fox Sports y Disney + Premium.

Viernes 28 de noviembre

Prácticas Libres 1: 10.30

Clasificación sprint: 14.30

Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint: 11

Clasificación: 15

Domingo 30 de noviembre