26 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Franco Colapinto marcó cuál será la clave para el Gran Premio de Qatar

El piloto argentino se mostró confiado para este fin de semana, ya que se correrá la anteúltima fecha de la temporada: "Estamos listos para dejarlo todo".

Por
Hasta el momento

Hasta el momento,  Colapinto es el único piloto que no sumó puntos en el año.

La Fórmula 1 está entrando en la recta final de la temporada 2025. Este fin de semana se disputará la anteúltima fecha de la temporada en el Gran Premio de Qatar y Franco Colapinto ya puso primera para lo que le espera en las tres jornadas: entrenamientos, competencia sprint y carrera.

La sanción deberá cumplirse en el Gran Premio de Qatar de este fin de semana.
Te puede interesar:

La sanción a un piloto de Fórmula 1 que podría favorecer a Franco Colapinto: quién es

Pensando en lo que será la presentación, Colapinto hizo un análisis sobre el circuito y las características del Lusail: “Las condiciones diferentes en Qatar jugarán un papel importante durante el fin de semana, especialmente porque el circuito también es de alta velocidad”.

Durante una entrevista para las redes sociales de la escudería francesa, destacó que esta fecha también será importante ya que será la última carrera sprint del año por lo que intensificará el trabajo en los entrenamientos iniciales.

Franco Colapinto Alpine

Es fundamental tener una buena primera práctica y estar a punto desde el inicio. Estamos listos para dejarlo todo”, sostuvo sobre una pista que ya conoce debido a que fue uno de las carreras que estuvo en 2024 cuando debutó con Williams, aunque no tuvo una buena actuación ya que debió abandonar en la primera curva.

Pensando en el desarrollo de la jornada del próximo domingo y en comparación de lo que fue Las Vegas, Colapinto rescató momentos claves de ese fin de semana que serán clave para afrontar la penúltima cita del calendario.

Hay mucho para aprender de Las Vegas y haremos un análisis antes de Qatar para entender cómo podemos aprovechar al máximo las últimas dos rondas”, sostuvo, el piloto que en lo que va de la temporada, es el único que aún no logró sumar puntos producto de sus complicaciones con el monoplaza de Alpine.

Fórmula 1: cuándo corre Colapinto en el Gran Premio de Qatar

La Fórmula 1 volverá a las pistas el próximo fin de semana para disputar el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la 23° fecha y ante última del año.

La misma, que se disputará del 28 al 30 de noviembre, tendrá un cronograma diferente al habitual, ya que, este GP contará con una carrera sprint el sábado, antes de la qualy, lo que pone más presión a la definición del campeonato.

De esta manera, la fecha será el viernes donde habrá solo una práctica libre y luego será el turno de la clasificación sprint, mientras que la carrea será el domingo. En la Argentina, se podrá seguir a través de Fox Sports y Disney + Premium.

Viernes 28 de noviembre

  • Prácticas Libres 1: 10.30
  • Clasificación sprint: 14.30

Sábado 29 de noviembre

  • Carrera Sprint: 11
  • Clasificación: 15

Domingo 30 de noviembre

  • Carrera: 13
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Por descalificación a los McLaren, Franco Colapinto pasó del 17° al 15° lugar en el GP de Las Vegas

El mensaje de Alpine a Colapinto tras la mala presentación en el Gran Premio de Las Vegas: "Aprendizaje..."

A qué hora corre Franco Colapinto en Las Vegas

A qué hora corre Colapinto en Las Vegas por la Fórmula 1

Colapinto largará 15° en Las Vegas

Tras una clasificación con lluvia, Colapinto largará 15° en Las Vegas

Colapinto se quejó del rendimiento del auto.

La dura declaración de Franco Colapinto tras el primer día del GP de Las Vegas: "El auto estaba inmanejable"

Colapinto en el circuito de Las Vegas

Colapinto terminó 16° en la última práctica libre del Gran Premio de Las Vegas

Las Vegas Strip Circuit, el escenario donde inició la actividad el argentino.

Colapinto terminó último en su primera práctica en el Gran Premio de Las Vegas

Rating Cero

Yanina Latorre estalló contra Pampita.

La guerra menos esperada: Yanina Latorre no perdonó a Pampita y contó una intimidad

¿Messi vs el Azotamentes? El futbolista más famoso del mundo entra a Stranger Things

¿Messi versus el Azotamentes? El futbolista más famoso del mundo entra a Stranger Things

Esta comedia romántica navideña ya está disponible en Netflix.
play

Auroras boreales y una historia distinta: la película navideña que tenés que ver en Netflix

¿El regreso de El Show de la Tarde?

Marley y Florencia Peña podrían volver a trabajar juntos en un canal de streaming en 2026

El personaje de SydneySweeney en Euphoria se abrirá una cuenta en Only Fans.

Sydney Sweeney se abre un OnlyFans y genera gran expectativa ante su nuevo rol

El agradecimiento de Holland hacia Downey Jr. no solo refleja la importancia de ese momento para su carrera, sino también el impacto que tuvo en la franquicia.

Revelado: cómo hizo Robert Downey Jr. para elevar a una figura de Marvel cuando los directores casi lo descartan

últimas noticias

Kicillof y Otermín recorrieron las obras del Polo Educativo de Nueva Esperanza en Lomas de Zamora.

Kicillof y Otermín recorrieron las obras del Polo Educativo de Nueva Esperanza en Lomas de Zamora

Hace 10 minutos
Hasta el momento,  Colapinto es el único piloto que no sumó puntos en el año.

Colapinto marcó cuál será la clave para el Gran Premio de Qatar

Hace 12 minutos
Yanina Latorre estalló contra Pampita.

La guerra menos esperada: Yanina Latorre no perdonó a Pampita y contó una intimidad

Hace 27 minutos
Witkoff quedó en la mira por sus relaciones con la administración de Putin.

Guerra en Ucrania: un enviado de Trump viajará a Rusia para avanzar con el plan de paz

Hace 35 minutos
¿Messi vs el Azotamentes? El futbolista más famoso del mundo entra a Stranger Things

¿Messi versus el Azotamentes? El futbolista más famoso del mundo entra a Stranger Things

Hace 45 minutos