De qué trata El Ruso, la nueva serie de Netflix de Chino Darín Ambientada en la década de 1940, la producción de la plataforma de streaming promete una mezcla de thriller de época y drama histórico con la cultura argentina como protagonista.







El Chino Darín como "El Ruso" en Netflix. About Netflix

Las producciones argentinas continúan ganando terreno en el catálogo global de Netflix. Próximamente, se podrá ver al Chino Darín en una nueva apuesta de la plataforma de streaming que ya comenzó a grabarse en la Ciudad de Buenos Aires.

En esencia, la serie mezcla el drama histórico y el suspenso del espionaje, utilizando la cultura argentina del tango como hilo conductor en un contexto de conflicto bélico global. El Ruso es una producción de Kenya Films y K&S Films, con Sebastián Borensztein, conocido por Un cuento chino y La odisea de los giles, como autor y director.

Según la información revelada hasta el momento, la serie contará con un formato limitado de cinco capítulos en total. Para desarrollar esta historia, ya inició el rodaje en diversas locaciones clave de Buenos Aires, buscando recrear la atmósfera de la Argentina de la época. Una de las más destacadas fue la estación de trenes de Constitución, y pronto, el equipo de grabación se trasladará a diversas locaciones en Europa.

Hasta el momento, no hay indicios sobre la fecha de estreno oficial de El Ruso. Sin embargo, dada la complejidad del rodaje y el proceso de postproducción de un drama de época, se especula que la serie podría ser lanzada en la plataforma a finales del año 2026.

Chino Darín Netflix De qué trata El Ruso, la nueva serie que se viene en Netflix La miniserie está ambientada durante el clímax de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en la década de 1940. La trama se centra en la vida de "El Ruso" (interpretado por Chino Darín), un talentoso cantante de tango argentino con raíces judías.

CHINO DARIN "El Ruso" es engañado con una supuesta gran oportunidad para triunfar en Europa. Bajo esta falsa promesa de éxito artístico, es llevado al corazón de la Alemania Nazi y queda atrapado en el Reich. Lejos de su vida, descubre que ha sido manipulado y es forzado a involucrarse en una descabellada operación de inteligencia que puede cambiar el curso de la historia.