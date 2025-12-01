Por la caída del consumo, cerraron 1.800 panaderías en los últimos dos años La Cámara de Industriales Panaderos (Cipan) informó que desde fines de 2023 se perdieron entre 11.000 y 15.000 puestos de trabajo. Los costos aumentaron, pero las ventas del sector cayeron un 55%. Por + Seguir en







Los panaderos aseguran que el sector solo está "subsistiendo".

Por el aumento de los costos y la caída del consumo, unas 1.800 panaderías de todo el país cerraron sus puertas desde diciembre de 2023, lo que representa la pérdida de entre 11.000 y 15.000 puestos de trabajo, según denunció la Cámara de Industriales Panaderos (Cipan).

El titular de la entidad, Martín Pinto, afirmó que el sector "está trabajando siempre a pérdida" y solo está “subsistiendo”. En ese sentido, señaló que otros momentos complicados como la crisis del 2001 y la pandemia “no es nada comparado con lo que estamos viviendo hoy".

"En estos dos últimos años tuvimos 1.800 panaderías cerradas, con una pérdida de entre 11.000 y 15.000 puestos de trabajo. Si vos me decís que es solamente la panadería, no, es en general. Tenemos 17.000 pymes cerradas en estos dos años, con casi 300.000 puestos de trabajo perdidos", señaló a AM 530.

Según contó, panaderías de todo el país están recibiendo boletas de luz "totalmente desorbitantes", con aumentos de entre un 45% y 50% en comparación con el mes anterior. Al mismo tiempo, "hace dos años que venimos en caída libre, con una baja del consumo de 55% en pan y 85% en lo que es pastelería y tortas".

"Todo lo que no vendemos en los mostradores repercute en nuestros negocios, y lamentablemente lo que primero que tiene que hacer un panadero es empezar a suspender gente, empezar a dar de baja compañeros", sostuvo.