Mercedes-Benz Camiones y Buses deja de producir en su planta de Virrey del Pino

Coincidiendo con su cuarto aniversario como empresa independiente, la marca alemana de pesados se prepara para un nuevo capítulo en Argentina, estrenando centro industrial en la localidad de Zárate.

Mercedes-Benz Camiones y Buses celebra su cuarto aniversario como empresa independiente y filial local de Daimler Truck con un hito cargado de simbolismo: la producción de la última unidad en el histórico Centro Industrial Juan Manuel Fangio, en Virrey del Pino, luego de 74 años de actividad. Este cierre marca el inicio de la mudanza hacia el nuevo Centro Industrial Zárate, que comenzará a operar en 2026 tras una inversión total de u$s110 millones.

La compañía, creada en diciembre de 2021 como subsidiaria local de Daimler Truck, atraviesa así una transición clave para su futuro productivo en el país. “Con el traslado de nuestras operaciones a Zárate, estamos escribiendo un nuevo capítulo en el futuro de Mercedes-Benz Camiones y Buses en Argentina. Este nuevo centro industrial nos permitirá producir con mayor eficiencia y tecnología. Nos guía nuestro propósito de acompañar a todos los que mantienen el mundo en movimiento. Nuestra ambición es construir la mejor empresa de camiones y buses y continuar liderando el mercado argentino”, sostuvo Raúl Barcesat, CEO de la compañía.

planta-mbenz
Avanza la construcción del nuevo Centro Industrial en Zárate.

El Centro Industrial Juan Manuel Fangio fue, durante más de siete décadas, el corazón productivo de la marca en Argentina. En ese predio se fabricó el primer camión Mercedes-Benz del país y se produjeron numerosos modelos de camiones y chasis de buses que hoy vemos circular por las rutas de nuestro país.

La despedida de la planta llega acompañada del inicio formal de la transición hacia Zárate, donde se fabricarán inicialmente los camiones Accelo y Atego, los chasis de buses OH y OF, y también se ubicará la línea de repuestos REMAN. El nuevo complejo, además de contar con una localización estratégica por su cercanía al puerto, fue diseñado para brindar mayor flexibilidad productiva y permitir el desarrollo de futuros proyectos.

accelo
Las gamas Accelo y Atego se seguirán produciendo en la nueva planta de Zárate.

Desde fines de 2024, el predio de Zárate ya alberga el Centro Logístico de Autopartes y Repuestos, que abastece a la red nacional de 45 puntos de atención con mejores tiempos de entrega y servicios como el despacho de “piezas urgentes”, disponible en el mismo día o dentro de las 48 horas.

Con estos movimientos, Mercedes-Benz Camiones y Buses reafirma su compromiso con la innovación, la industria nacional y todos los que, como dice su lema, mantienen el país en movimiento.

