A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1

Con el piloto argentino largando desde boxes se corre la anteúltima fecha del campeonato, que tiene a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, y el Red Bull de Max Verstappen en la lucha por el título.

La Fórmula 1 disputará este domingo la 23° y anteúltima fecha de la temporada en el Gran Premio de Qatar donde Franco Colapinto largará desde boxes con su Alpine, pero que los ojos estarán en los primeros puestos ya que tres pilotos están en la disputa del título mundial. ¿Se define el campeonato este fin de semana?

El piloto argentino, que fue muy autocrítico al señalar que cometió errores en la clasificación, buscará finalizar de la mejor manera este fin de semana complicado: largará desde boxes luego de quedar en el último lugar. Intentará terminar bien el año y apuntar con todo al 2026, ya que tiene asegurado su butaca y con un nuevo vehículo para mejorar su imagen.

En la previa de lo que será la carrera el pilarense hizo un análisis de lo que fue su fin de semana en el Circuito Internacional de Lusail. “Triste porque creo que fue todo mío: no manejé bien, no me sentí bien y no cerré una buena vuelta” , lamentó.

Horas antes del inicio de la anteúltima fecha, el equipo francés anunció que el joven de 22 años largará desde los pit lane "después que el equipo hiciera cambios en el coche 43 en condiciones de Parc Ferme" .

Por su parte, su compañero, Pierre Gasly tuvo grandes mejoras a lo largo de las prácticas libres y la carrera sprint. Este domingo, saldrá 9° y tiene posibilidades de sumar puntos.

Pero también será una carrera a pura adrenalina ya que Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) están pisándose los talones en la disputa del campeonato y que pone en vilo a los fanáticos. Piastri y Norris quedaron 1 y 2, mientras que en la segunda línea estará el campeón del mundo vigente junto con George Russell de Mercedes.

Por lo pronto, el británico está primero con 396 puntos, mientras que su compañero, ganador de la carrera sprint, lo sigue con 374 y tercero aparece el vigente campeón con 371, con un total de 50 puntos por disputarse. Norris está obligado a ganar la carrera del domingo si quiere asegurar su primer título a falta de una fecha. Con cualquier otro resultado, el británico dependerá de lo que hagan Piastri y Verstappen; pero en caso contrario, todo se definirá en el GP de Abu Dabi.

Gran Premio de Qatar: a qué hora será la carrera y cómo verlo en vivo

Este domingo se disputará la carrera del Gran Premio de Qatar y en Argentina podrá verse a través de Fox Sports y la plataforma Disney + Premium.

Domingo 30 de noviembre