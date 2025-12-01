1 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: dos pueblos para refrescarse en sus ríos en diciembre 2025

Dos destinos ideales para disfrutar del agua y la montaña. Una opción perfecta para descansar en plena naturaleza.

Por
Ambos sitios se encuentran en regiones donde los paisajes invitan a recorrer senderos.

Ambos sitios se encuentran en regiones donde los paisajes invitan a recorrer senderos.

Municipio de Mina Clavero
  • Dos localidades argentinas aparecen como opciones destacadas para refrescarse en sus cursos de agua durante diciembre de 2025.
  • Cada una ofrece paisajes de montaña, espacios tranquilos y propuestas para disfrutar del aire libre.
  • Sus entornos naturales permiten realizar caminatas, bañarse en ríos transparentes y recorrer miradores con vistas amplias.
  • Ambas propuestas se consolidan como alternativas ideales para un viaje relajado, rodeado de naturaleza y lejos del movimiento urbano.

En la Argentina hay dos destinos que permiten disfrutar del contacto directo con la naturaleza en pleno inicio del verano. Se trata de lugares rodeados de montañas, ríos y ambientes tranquilos, pensados para quienes buscan descanso y espacios con poca intervención humana.

Esta playa se destaca para ser un destino perfecto de Brasil.
Te puede interesar:

Destino de vacaciones: cuál es la playa de Brasil con colores únicos y una naturaleza inolvidable

Ambos sitios se encuentran en regiones donde los paisajes invitan a recorrer senderos, bañarse en aguas frías y explorar rincones marcados por la geografía serrana o patagónica. Son alternativas elegidas por turistas que prefieren disfrutar del aire puro y escenarios rodeados de naturaleza.

Los ríos, valles y cerros que los rodean definen propuestas asociadas al ecoturismo, con actividades que van desde caminatas hasta paseos panorámicos. La diversidad de entornos permite descubrir ambientes cambiantes y disfrutar de días tranquilos en plena naturaleza.

El Hoyo, Chubut.

Rodeado por montañas y cursos de agua totalmente claros, este pueblo patagónico ofrece un entorno ideal para pasar días al aire libre. Los senderos que recorren la zona permiten acceder a vistas amplias, mientras que sus arroyos y lagos son perfectos para bañarse o descansar en un ambiente silencioso. La cercanía con Epuyén y El Bolsón lo convierte en un punto estratégico para conocer la región andina.

Las actividades van desde caminatas por rutas de montaña hasta pesca en arroyos y lagos. También se puede visitar uno de los laberintos más grandes de Sudamérica y recorrer la Ruta del Tejuelón, que une distintas localidades mediante paisajes de fuerte atractivo visual. En los alrededores hay aguas termales y una gastronomía marcada por productos regionales. El acceso es posible a través de rutas nacionales y provinciales desde Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Esquel o Bariloche.

Desemboque el Hoyo
El pueblo de Argentina para disfrutar de la naturaleza

El pueblo de Argentina para disfrutar de la naturaleza

Mina Clavero, Córdoba.

Reconocida como una de las ciudades turísticas más importantes de Córdoba, es el corazón del Valle de Traslasierra y un referente para quienes buscan aguas puras y actividades en las sierras. Sus balnearios se nutren de ríos fríos y transparentes que descienden desde las Altas Cumbres, con sectores emblemáticos como Los Elefantes y las ollas naturales del Valle del Sol, ideales para nadar o descansar al sol.

El entorno de las Sierras Grandes brinda escenarios perfectos para trekking, con senderos que conectan con cascadas y miradores como el del Nacimiento del Río Mina Clavero. En temporada, el caudal del río permite practicar rafting o kayak. También se pueden realizar excursiones en 4x4, cabalgatas o paseos por caminos tradicionales como el de los Artesanos.

Mina Clavero

La ciudad suma un fuerte atractivo cultural ligado al legado del Cura Brochero, además de una oferta gastronómica y nocturna muy activa en verano. El acceso puede hacerse por ruta desde Buenos Aires o mediante vuelos a Córdoba capital y conexión en micro hacia el valle.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En Córdoba hay un pueblito que se perfila como una opción natural y genial para el verano.

Turismo en Córdoba: el pueblito que se perfila como una opción natural y genial para el verano

La localidad de Villa Pardo mantiene su ritmo sereno entre casonas antiguas y calles de tierra.

Está cerca de Buenos Aires y es un destino fuera del radar para visitar en diciembre 2025

Los sectores relacionados con Turismo porteño poco conocidos

Es una sola cuadra, te traslada a Europa y tuvo 3 nombres diferentes: cuál es la calle con mucha historia de CABA

La localidad se ubica a 31 km de la ciudad de Chivilcoy. 

Está cerca de Buenos Aires, tiene solo 5 habitantes y es interesante conocerlo en el verano 2026

Villa General Belgrano, una gran opción para pasar la Navidad.

Turismo en Argentina: el destino hermoso que se presta para pasar la Navidad

Un clásico patagónico para recibir el Año Nuevo 2026.

Turismo en Argentina: el destino soñado para pasar Año Nuevo 2026

Rating Cero

Darío Cvitanich le dedicó un posteo a Ivana Figueiras, pero horas más tarde la modelo anunció su separación

Ivana Figueiras confirmó su separación de Darío Cvitanich y cruzó con todo a Chechu Bonelli: "Que me llamen Tatiana..."

La muerte de Paul Walker se dio cuando se estaba filmando la séptima entrega de R&F

A 12 años de la muerte de Paul Walker, el emocionante recuerdo de Vin Diesel: "Te amaré por siempre"

El nuevo cambio de look de Joel Ojeda marcó una etapa pública distinta en su trayectoria mediática.

La impresionante transformación de Joel Ojeda tras 2 años de su participación en Gran Hermano

Killing Eve está basada en la saga de novelas Codename Villanelle de Luke Jennings.
play

Está en Netflix y es un thriller que mezca intriga, persecuciones y duelos psicológicos

El Chino Darín como El Ruso en  Netflix. 

De qué trata El Ruso, la nueva serie de Netflix de Chino Darín

Llegó a la gran N roja una gran comedia dramática, se trata de Simplemente Alicia, y ya captó la atención de miles de suscriptores.
play

¿Podrías llevar una doble vida así? De qué se trata Simplemente Alicia, la serie sorpresa de Netflix

últimas noticias

Esta playa se destaca para ser un destino perfecto de Brasil.

Destino de vacaciones: cuál es la playa de Brasil con colores únicos y una naturaleza inolvidable

Hace 8 minutos
Recomendaciones para conectarte al Wifi sin problemas.

Evitá estafas: qué debés hacer antes de conectarte a una red Wifi

Hace 19 minutos
Las ventas de juguetes en comercios de cercanía y supermercados están estancadas.

En la previa de las Fiestas, las jugueterías advierten que la situación del sector es "crítica"

Hace 22 minutos
Su desaparición sacudió España y las hipótesis del crimen alcanzó las 7 versiones: cómo fue

Su desaparición sacudió España y las hipótesis del crimen alcanzó las 7 versiones: cómo fue

Hace 30 minutos
Roger Thomas tuvo un diagnóstico que le cambió su día a día

Tenía 75 años y cambió por completo su vida tras un diagnóstico inesperado: ahora es un fisicoculturista destacado

Hace 41 minutos