Turismo en Argentina: dos pueblos para refrescarse en sus ríos en diciembre 2025

Dos destinos ideales para disfrutar del agua y la montaña. Una opción perfecta para descansar en plena naturaleza.

En la Argentina hay dos destinos que permiten disfrutar del contacto directo con la naturaleza en pleno inicio del verano. Se trata de lugares rodeados de montañas, ríos y ambientes tranquilos, pensados para quienes buscan descanso y espacios con poca intervención humana.

Ambos sitios se encuentran en regiones donde los paisajes invitan a recorrer senderos , bañarse en aguas frías y explorar rincones marcados por la geografía serrana o patagónica. Son alternativas elegidas por turistas que prefieren disfrutar del aire puro y escenarios rodeados de naturaleza.

Los ríos, valles y cerros que los rodean definen propuestas asociadas al ecoturismo, con actividades que van desde caminatas hasta paseos panorámicos. La diversidad de entornos permite descubrir ambientes cambiantes y disfrutar de días tranquilos en plena naturaleza.

Rodeado por montañas y cursos de agua totalmente claros, este pueblo patagónico ofrece un entorno ideal para pasar días al aire libre . Los senderos que recorren la zona permiten acceder a vistas amplias, mientras que sus arroyos y lagos son perfectos para bañarse o descansar en un ambiente silencioso. La cercanía con Epuyén y El Bolsón lo convierte en un punto estratégico para conocer la región andina.

Las actividades van desde caminatas por rutas de montaña hasta pesca en arroyos y lagos. También se puede visitar uno de los laberintos más grandes de Sudamérica y recorrer la Ruta del Tejuelón, que une distintas localidades mediante paisajes de fuerte atractivo visual. En los alrededores hay aguas termales y una gastronomía marcada por productos regionales. El acceso es posible a través de rutas nacionales y provinciales desde Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Esquel o Bariloche.

Mina Clavero, Córdoba.

Reconocida como una de las ciudades turísticas más importantes de Córdoba, es el corazón del Valle de Traslasierra y un referente para quienes buscan aguas puras y actividades en las sierras. Sus balnearios se nutren de ríos fríos y transparentes que descienden desde las Altas Cumbres, con sectores emblemáticos como Los Elefantes y las ollas naturales del Valle del Sol, ideales para nadar o descansar al sol.

El entorno de las Sierras Grandes brinda escenarios perfectos para trekking, con senderos que conectan con cascadas y miradores como el del Nacimiento del Río Mina Clavero. En temporada, el caudal del río permite practicar rafting o kayak. También se pueden realizar excursiones en 4x4, cabalgatas o paseos por caminos tradicionales como el de los Artesanos.

La ciudad suma un fuerte atractivo cultural ligado al legado del Cura Brochero, además de una oferta gastronómica y nocturna muy activa en verano. El acceso puede hacerse por ruta desde Buenos Aires o mediante vuelos a Córdoba capital y conexión en micro hacia el valle.