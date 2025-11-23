El mensaje de Alpine a Colapinto tras la mala presentación en el Gran Premio de Las Vegas: "Aprendizaje..."

El argentino terminó último y tras bajarse de su monoplaza no ocultó la frustración del rendimiento de su vehículo. La próxima fecha de la Fórmula 1 será en Qatar.

Por descalificación a los McLaren, Franco Colapinto pasó del 17° al 15° lugar en el GP de Las Vegas

En medio de sanciones por parte de la FIA a los McLaren, Franco Colapinto se vio beneficiado en las posiciones finales ya que subió del 17° al 15°, sin embargo, la preocupación del argentino pasa por el rendimiento del auto . Tras ello, Alpine mostró su apoyo al pilarense con un mensaje en las redes sociales.

La carrera del joven de 22 años se vio condicionada desde el inicio por un incidente con Alexander Albon , excompañero de Williams, que provocó daños estructurales en el difusor de su unidad, lo que le condicionó el ritmo general durante toda la prueba, sumado a que pasó 4 segundos parado en el cambio de neumáticos.

Pese a las nuevas trabas en la pista, Franco se mostró conforme con haber llegado a la meta, pero visiblemente irritado por no haber podido dar pelea. “Es bueno seguir dando todas las vueltas, es bueno seguir completando las carreras a pesar de tener daños, pero da bronca no haber sido competitivo” , lamentó al finalizar.

Tras ello, el equipo francés mostró su apoyo al argentino que tiene asegurado su butaca para el 2026 . “Un día difícil para Franco Colapinto con daños en el coche. Aprendizajes para aprender juntos como equipo” , reconocieron en su posteo en redes, pero no dejaron de mostrar su apoyo.

En sus declaraciones post-carrera en el Gran Premio de Las Vegas, Franco Colapinto hizo un análisis de su actuación y aseguró que el rendimiento del vehículo no fue el mejor, y lo describió “frustrante”.

"Una carrera muy frustrante. Fui muy lento toda la carrera. Tenía cero grip. Parecía... No se podía doblar el volante, que se corría la parte de atrás... No, no... No sé si todo es por los daños que tenía o qué, pero la verdad es que fue un desastre hoy el auto”, aseguró ante la prensa.

Al mismo tiempo, explicó que tuvo “cero grip toda la carrera atrás, no podía acelerar, no podía doblar con freno, combinar en la entrada, porque se corría, y cada vez que trataba de cargar la rueda trasera se movía”.

“La inestabilidad en el tren trasero impedía tanto traccionar a la salida de las curvas como gestionar el frenado con seguridad”, calificando el estado del coche como un “desastre” en términos de dinámica vehicular.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La Fórmula 1 volverá a las pistas el próximo fin de semana para disputar el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la 23° fecha y ante última del año.

La misma, que se disputará del 28 al 30 de noviembre, tendrá un cronograma diferente al habitual, ya que, este GP contará con una carrera sprint el sábado, antes de la qualy, lo que pone más presión a la definición del campeonato.

De esta manera, la fecha será el viernes donde habrá solo una práctica libre y luego será el turno de la clasificación sprint, mientras que la carrea será el domingo. En la Argentina, se podrá seguir a través de Fox Sports y Disney + Premium.

Viernes 28 de noviembre

Prácticas Libres 1: 10.30

Clasificación sprint: 14.30

Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint: 11

Clasificación: 15

Domingo 30 de noviembre