Lionel Messi, tras jugar su último partido oficial en Argentina: "Lo que siempre soñé" El capitán de la Selección se expresó luego de la victoria ante Venezuela por 3-0 y aseguró que quería su despedida en el Monumental para "poder festejar con mi gente".







Tras el final del encuentro de este jueves entre la Selección argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, en el que la Scaloneta se impuso por 3-0 con dos goles suyos, Lionel Messi expresó sus sensaciones por lo que representó su último encuentro oficial como local.

“Son muchas emociones, sabiendo que era el último partido acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas. Siempre es una alegría jugar en nuestra cancha con nuestra gente”, aseguró en diálogo con la prensa.

En ese sentido, se refirió a su largo recorrido con la albiceleste y recordó que “hace muchos años que venimos disfrutando partido tras partido, estoy muy feliz”.

“Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé, poder festejar con mi gente. Tengo el cariño en Barcelona y mi sueño era tenerlo acá en mi país con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con lo bueno”, manifestó haciendo referencia a los cuestionamientos del periodismo.

También se refirió respecto a la posibilidad de jugar el Mundial 2030, que será organizado por Argentina, Paraguay y Uruguay y adelantó: “No creo que juegue por edad, por lógica".