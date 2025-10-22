Desde un observatorio en Chile descubrieron un asteroide escondido que podría ser peligroso para la Tierra Se trata de una rosca espacial del tamaño de un estadio de fútbol que se encontraba escondida por su proximidad al Sol. En caso de chocar contra nuestro planeta, las consecuencias podrían ser devastadoras. Por







El asteroide fue descubierto en el Observatorio Interamericano del Cerro Tololo, ubicado en Chile.

Un grupo de astrónomos del Observatorio Interamericano del Cerro Tololo, ubicado en Chile, descubrieron un asteroide oculto hasta ahora y analizan el potencial riesgo de impacto contra nuestro planeta, lo que podría provocar consecuencias devastadoras dado su tamaño.

Esta roca espacial estaba oculta por la luz del Sol y pudo ser descubierta gracias a la oscuridad del desierto chileno, ya que los asteroides que orbitan cerca de la estrella son los más dificiles de observar porque se pierden entre los destellos de luz. Los astrónomos lo nombraron 2025 SC79 y tiene unos 700 metros de diámetro, el tamaño de un estadio de fútbol.

“Los asteroides que acechan cerca del Sol solo pueden observarse durante el crepúsculo, cuando el Sol está a punto de salir o ponerse. Si estos asteroides ‘crepusculares’ se acercan a la Tierra, podrían representar un grave riesgo de impacto”, explicó el astrónomo Scott Sheppard, perteneciente al Instituto Carnegie para la Ciencia y el descubridor de este peligroso asteroide. Este hallazgo actualizó la lista de los cuerpos más cercanos a nuestro planeta.

A newly discovered asteroid travels around the Sun in just 128 days—the second-fastest unique asteroid orbit in the Solar System. First observed by Carnegie's Scott Sheppard, the asteroid—called 2025 SC79—was found hiding in the Sun's glare. https://t.co/sEZ6yQmQu2 pic.twitter.com/eH9aR3D5Ji — Carnegie Science (@carnegiescience) October 16, 2025

Sheppard y su equipo no encontraron a esta roca espacial por casualidad, ya que su trabajo forma parte de un programa de búsqueda sistemática de objetos potencialmente peligrosos para la Tierra. Según las estimaciones de los astrónomos, si este asteroide de 700 metros diámetro impactara contra nuestro planeta, las consecuencias serían devastadoras: destrucción masiva, alteraciones climáticas y millones de víctimas fatales, son tan solo algunas de las tragedias que sucederían.