23 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Estados Unidos anunció haber destruido una segunda "narcolancha" en el Pacífico: tres personas muertas

La información fue difundida por el titular del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, quien comparó a los supuestos narcotraficantes con el grupo terrorista Al Qaeda.

Por
Pete Hegseth

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos.

Redes sociales

El titular del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este miércoles que el Comando Sur de Estados Unidos realizó otro "ataque cinético letal" contra una embarcación en el océano Pacífico, eliminando a los tres tripulantes y comparó a los supuestos narcotraficantes con el grupo terrorista Al Qaeda.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Te puede interesar:

Donald Trump pidió a los ganaderos de Estados Unidos bajar los precios en plena polémica por la carne argentina

"Estos ataques continuarán, día tras día", dijo Hegseth en su cuenta oficial de Truth y agregó que no se trata de "simples narcotraficantes" sino de "Al Qaeda" de "nuestro hemisferio y no escaparán de la justicia".

El secretario señaló que el ataque fue autorizado por el presidente, Donald Trump, y que la nave destruida había sido identificada por la inteligencia por su supuesta "participación en el contrabando de ilícitos".

Durante el ataque, el segundo anunciado en menos de 24 horas en aguas internacionales en el Pacífico cerca de las costas colombianas, tres tripulantes fueron asesinados de acuerdo con la información difundida por el titular del Departamento de Guerra.

Este sería el noveno ataque conocido de las fuerzas estadounidenses a supuestas "narcolanchas" y el segundo en el Pacífico, desde que el Pentágono iniciara una operación antidrogas en el Caribe sur, – en su mayoría cerca de las costas de Venezuela-, donde ha hundido al menos siete embarcaciones que, asegura, están relacionadas con el narcotráfico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecWar/status/1981167670989926902&partner=&hide_thread=false

En ese contexto, Trump ordenó este miércoles cortar toda ayuda económica y subsidio a Colombia y calificó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, como "un matón, es un mal tipo que produce mucha droga".

El mandatario estadounidense adelantó que su Administración considera realizar ataques dirigidos a objetivos en tierra, sin precisar el territorio, porque a su criterio ahora las drogas están llegando vía terrestre y dijo que informará al Congreso si realizan este tipo de operativos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Martín Lousteau cerró su campaña en La Boca con críticas a Javier Milei: "Es como el líder de una república bananera"

Los activos argentinos, sobre todo los bonos en dólares, no repuntan.

Volatilidad pre-elecciones: bonos en picada y ADRs repuntan por cobertura en Wall Street

Todos venimos de familias inmigrantes, advirtió el arzobispo de Chicago.

La Iglesia se le planta a Trump: el arzobispo de Chicago criticó las deportaciones masivas

EEUU expuso la determinación tomada.

Estados Unidos confirmó que comprará poca carne argentina pero advirtió por la fiebre aftosa

Netanyahu destacó la alianza entre Israel y Estados Unidos.

Netanyahu recibió al vicepresidente de Trump, pero aclaró que Estados Unidos "no controla" a Israel

En el último mes, Estados Unidos atacó unas cinco lanchas cerca de las costas de Venezuela presuntamente vinculadas al narcotráfico.

Naciones Unidas condenó a Estados Unidos por sus ataques contra Venezuela

Rating Cero

Una estrella de Hollywood se niega a participar de películas exclusivas del streaming.

Estrella de Hollywood se retiró del streaming: "El cine es importante..."

Yanina Latorre lanzó una repudiable sugerencia para la China Suárez.

La repudiable sugerencia de Yanina Latorre para la China Suárez: "Mauriño atendela que se aburre"

Shakira eligió a Ed Sheeran para relanzar Hips Dont Lie.

Shakira relanzó Hips Don't Lie junto a Ed Sheeran: dónde escuchar la canción

Frankenstein, Stranger Things y Death by Lightning, lo más destacado de noviembre.

Llega el mes de Stranger Things: Netflix confirmó todos sus estrenos para noviembre

Emilia Clarke estuvo de vacaciones en Argentina.

Emilia Clarke estuvo de paseo por Argentina: tomó mate y comió alfajorcitos de maicena

Una de las marcas más importantes de María Becerra es La Nena de Argentina.

María Becerra solucionó el problema con La Nena de Argentina: "Es su elección cuándo usarla"

últimas noticias

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos.

Estados Unidos anunció haber destruido una segunda "narcolancha" en el Pacífico: tres personas muertas

Hace 1 hora
El asteroide fue descubierto en el Observatorio Interamericano del Cerro Tololo, ubicado en Chile.

Desde un observatorio en Chile descubrieron un asteroide escondido que podría ser peligroso para la Tierra

Hace 1 hora
Resultados del Loto Plus del miércoles 22 de octubre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3824 del miércoles 22 de octubre de 2025

Hace 2 horas
Gustavo Petro / Donald Trump

Donald Trump acusa a Gustavo Petro de ser "un matón" y "un mal tipo" que fabrica "muchas drogas"

Hace 2 horas
play

Martín Lousteau criticó con dureza al Gobierno: "Ahora vemos los vínculos de Espert, Bullrich y Lorena Villaverde con el narcotráfico"

Hace 3 horas