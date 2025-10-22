22 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 22 de octubre

El oficial opera a $1.467,77 para la compra y $1.518,74 para la venta en una semana caliente, la última antes de las elecciones legislativas, en la que se acentúa la fiebre por la cobertura cambiaria ante la incertidumbre por los resultados de los comicios.

Por
El dólar oficial no encuentra la estabilidad y superó los $1.500.

El dólar oficial no encuentra la estabilidad y superó los $1.500.

Pexels
El dólar oficial no afloja y ya tocó el techo de las bandas cambiarias.
Te puede interesar:

Dólar imparable, a días de las elecciones: el oficial tocó el techo de la banda y los financieros alcanzaron nuevos récords

Además, el Banco Central volvió a intervenir en el techo de la banda cambiaria. La entidad que lidera Santiago Bausili se desprendió de u$s45,5 millones a días de las elecciones legislativas nacionales, ante la presión compradora para cerrar el dólar mayorista en $1490,5. La última intervención oficial había sido entre el 17 y el 19 de septiembre, cuando se desprendió de u$s1.110 millones en tres ruedas consecutivas.

Así, en esta semana clave, se espera una mayor demanda de cobertura en dólares, posibles nuevos anuncios (como el de la recompra de deuda) y una atención especial sobre los próximos movimientos del Tesoro de Estados Unidos.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $458,46 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial, en plena curva ascendente.

El dólar oficial, en plena curva ascendente.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.467,76 para la compra y $1.518,74 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.490,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1969,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.607,69 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.591,57.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.502.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El 68% de los argentinos invertirá en dólares.

En dónde ponen sus ahorros los argentinos la semana previa a las elecciones legislativas

El dólar oficial viene de una semana al alza.

El dólar, imparable: el oficial volvió a subir y el blue superó los $1.500 pese a la firma del swap con EEUU

Los depósitos en dólares crecieron tras el fin del cepo.

Los depósitos en dólares superaron los u$s34.400 millones tras el levantamiento del cepo

Pese a los esfuerzos del Gobierno, el dólar no encuentra la estabilidad.

A pesar de la intervención de EEUU, el dólar roza los $1.500: cómo arrancará la semana electoral

El dólar roza la barrera de los $1.500. 

El dólar oficial roza los $1.500 tras una tensa semana cambiaria

El dolar cotiza cercano a los $1.500. 

Fuerte presión sobre el dólar oficial: cuánto cotiza en cada banco

Rating Cero

El nuevo look de Cruz marcó tendencia y se perfila como el color del otoño.

La impresionante transformación de Penélope Cruz: un cambio de look radical

Star Wars ﻿no seguirá con las películas que tenía pautadas.

Disney canceló la próxima película de Star Wars: "Lamento que los fans no puedan verla"

Thiago Medina, en plena recuperación, tras 10 días de su alta médica.

La frase de Thiago Medina que conmovió al hombre que lo asistió: "No me quiero morir, tengo dos nenas"

El mundo del streaming﻿ continúa con los aumentos de sus precios.
play

Nuevo aumento en el streaming: pasará a ser el más caro en Argentina

La mediática habló sobre su futuro profesional y la partida de su colega de Bendita.

Edith Hermida cruzó a Ángel de Brito por la partida de Beto Casella de Bendita: "Trabajaría con él..."

Lamine Yamal le dedicó su gol en Champions League a Nicki Nicole.

Video: Lamine Yamal dedicó un gol en Champions League a Nicki Nicole

últimas noticias

Anses explicó el paso a paso para obtener la Constancia de CUIL.

Paso a paso para obtener la constancia de CUIL en ANSES antes de que termine octubre 2025

Hace 13 minutos
Racing sueña con avanzar a la final de la Libertadores.

Racing sueña con un Maracanazo ante Flamengo

Hace 14 minutos
Anses explicó qué documento puede presentar la AUH en las oficinas sin turno previo.

La documentación fundamental que puede presentar la AUH de ANSES sin turno previo

Hace 35 minutos
Estela y Cristina se reunieron en San José 1111.

El emotivo mensaje de Cristina por el cumpleaños de Estela de Carlotto: "Una de esas personas imprescindibles"

Hace 46 minutos
Mariana Lens se presentó en una comisaría de Mallorca y aseguran que está bien de salud.

Revelaron por qué Mariana Lens, la argentina que desapareció en Mallorca, se alejó de su familia

Hace 48 minutos