Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 22 de octubre

El dólar oficial cotiza este miércoles a $1.467,77 para la compra y $1.518,74 para la venta en una semana caliente, la última antes de las elecciones legislativas , en la que se acentúa la fiebre por la cobertura cambiaria ante la incertidumbre por los resultados de los comicios, pese a los anuncios que buscan transmitir tranquilidad y estabilidad, como el de la firma del swap por u$s20 mil millones con el Tesoro de Estados Unidos .

Además, el Banco Central volvió a intervenir en el techo de la banda cambiaria. La entidad que lidera Santiago Bausili se desprendió de u$s45,5 millones a días de las elecciones legislativas nacionales, ante la presión compradora para cerrar el dólar mayorista en $1490,5. La última intervención oficial había sido entre el 17 y el 19 de septiembre, cuando se desprendió de u$s1.110 millones en tres ruedas consecutivas.

Así, en esta semana clave, se espera una mayor demanda de cobertura en dólares, posibles nuevos anuncios (como el de la recompra de deuda ) y una atención especial sobre los próximos movimientos del Tesoro de Estados Unidos .

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $458,46 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.467,76 para la compra y $1.518,74 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.490,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1969,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.607,69 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.591,57.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.502.