IR A
IR A

Shakira relanzó Hips Don't Lie junto a Ed Sheeran: dónde escuchar la canción

La cantante colombiana sorprendió al elegir al británico para la nueva versión de su histórico tema estrenado en 2006.

Shakira eligió a Ed Sheeran para relanzar Hips Dont Lie.

Shakira eligió a Ed Sheeran para relanzar Hips Don't Lie.

Instagram
Los EPs con esos temas reinterpretados se pueden escuchar en Spotify.
Te puede interesar:

Shakira celebra 30 años de Pies descalzos y 20 de Oral fixation con especial de Spotify: cuándo será

A través de su cuenta de Instagram, Shakira anunció el lanzamiento de una extended play llamada Spotify Anniversary | Oral Fixation (20th) and Pies Descalzos (30th) LIVE. En la publicación, la colombiana se mostró junto con varios artistas que participaron del mismo y esto generó mucha ilusión entre sus fans.

Este EP, únicamente disponible en la plataforma musical, cuenta con las siguientes cinco canciones: Pies Descalzos, Sueños Blancos; Antología; La Pared; Día de Enero y Hips Don't Lie. Esta última fue realizada junto al británico Ed Sheeran y al también colombiano Beéle, lo que no tardó en viralizarse en redes sociales por las altas expectativas.

Embed

En la publicación de Instagram, Shakira expresó: "¡Gracias por caminar conmigo durante estos 30 años de Pies Descalzos, y 20 años de Fijación Oral! Tantos recuerdos y canciones que me formaron como artista y que hicieron parte del camino de la música latina en el mundo. Espero que les guste, ¡los quiero!". Los videos del posteo muestran un poco del videoclip de Hips Don't Lie, el cual todavía no llegó a YouTube.

Embed - Shakira on Instagram: "This edition of Spotify Anniversary is dedicated to all my fans around the world. Thank you for celebrating with me these two albums that changed everything for me and for so many. ¡Gracias por caminar conmigo durante estos 30 años de Pies Descalzos, y 20 años de Fijación Oral! Tantos recuerdos y canciones que me formaron como artista y que hicieron parte del camino de la música latina en el mundo. Espero que les guste, ¡los quiero! "
View this post on Instagram

A post shared by Shakira (@shakira)

María Becerra solucionó el problema con La Nena de Argentina: "Es su elección cuándo usarla en la música"

La cantante María Becerra solucionó el problema con el uso de "La Nena de Argentina" y esto fue confirmado por su exmánager, quien se encargó de revelar que la música de la artista podrá seguir con este término sin pedir ningún permiso especial.

María Becerra La Nena de Argentina
Una de las marcas más importantes de María Becerra es La Nena de Argentina.

Una de las marcas más importantes de María Becerra es La Nena de Argentina.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

últimas noticias

El mandatario francés llamó a acelerar las medidas de seguridad en el Louvre tras el robo

Robo en el Louvre: la ministra de Cultura decidió no remover a la presidenta y Macron exigió reforzar la seguridad

Hace 13 minutos
“Estamos este año celebrando el inicio de la transición democrática como consecuencia de la muerte del dictador Francisco Franco, dijo el presidente español, Pedro Sánchez, ante el Congreso de los Diputados.

España quitará en noviembre todos los homenajes que quedaron de la dictadura franquista

Hace 15 minutos
play
One Piece apareció por primera vez como historieta en la revista japonesa Weekly Shōnen Jump, en 1997.

Qué es One Piece, el animé que se convirtió en símbolo de las protestas de la Generación Z

Hace 22 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 23 de octubre

Hace 24 minutos
Yanina Latorre lanzó una repudiable sugerencia para la China Suárez.

La repudiable sugerencia de Yanina Latorre para la China Suárez: "Mauriño atendela que se aburre"

Hace 31 minutos