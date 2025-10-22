Shakira relanzó Hips Don't Lie junto a Ed Sheeran: dónde escuchar la canción La cantante colombiana sorprendió al elegir al británico para la nueva versión de su histórico tema estrenado en 2006.







Shakira eligió a Ed Sheeran para relanzar Hips Don't Lie. Instagram

La cantante colombiana Shakira relanzó el tema Hips Don't Lie junto al británico Ed Sheeran en el marco de dos aniversarios y una colaboración exclusiva de Spotify, algo que tomó por sorpresa a los millones de fanáticos de La Loba alrededor del mundo.

A través de su cuenta de Instagram, Shakira anunció el lanzamiento de una extended play llamada Spotify Anniversary | Oral Fixation (20th) and Pies Descalzos (30th) LIVE. En la publicación, la colombiana se mostró junto con varios artistas que participaron del mismo y esto generó mucha ilusión entre sus fans.

Este EP, únicamente disponible en la plataforma musical, cuenta con las siguientes cinco canciones: Pies Descalzos, Sueños Blancos; Antología; La Pared; Día de Enero y Hips Don't Lie. Esta última fue realizada junto al británico Ed Sheeran y al también colombiano Beéle, lo que no tardó en viralizarse en redes sociales por las altas expectativas.

Embed

En la publicación de Instagram, Shakira expresó: "¡Gracias por caminar conmigo durante estos 30 años de Pies Descalzos, y 20 años de Fijación Oral! Tantos recuerdos y canciones que me formaron como artista y que hicieron parte del camino de la música latina en el mundo. Espero que les guste, ¡los quiero!". Los videos del posteo muestran un poco del videoclip de Hips Don't Lie, el cual todavía no llegó a YouTube.

Embed - Shakira on Instagram: "This edition of Spotify Anniversary is dedicated to all my fans around the world. Thank you for celebrating with me these two albums that changed everything for me and for so many. ¡Gracias por caminar conmigo durante estos 30 años de Pies Descalzos, y 20 años de Fijación Oral! Tantos recuerdos y canciones que me formaron como artista y que hicieron parte del camino de la música latina en el mundo. Espero que les guste, ¡los quiero! " View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)