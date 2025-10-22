Pasa un gran momento en el exterior y debe volver a River El lateral de Columbus Crew atraviesa un gran presente en la MLS. Su préstamo termina en julio y River deberá definir si lo reincorpora o acepta su venta definitiva. Por







El lateral llegó al Columbus Crew a mediados de 2024. Redes sociales

Andrés Herrera atraviesa un excelente momento deportivo en Estados Unidos, donde se consolidó como titular en el Columbus Crew.

El defensor argentino deberá regresar a River Plate a mitad de 2025, una vez finalizado su préstamo en la MLS.

El club estadounidense tiene la opción de comprar su pase por 1,2 millones de dólares, aunque todavía no definió su decisión.

En el Millonario, Herrera jugó 80 partidos, marcó tres goles y ganó tres títulos, aunque nunca logró afianzarse como titular.

Andrés Herrera vive una de las etapas más destacadas de su carrera en el Columbus Crew de la Major League Soccer. El lateral derecho, cedido por River, se ganó un lugar indiscutido en el once titular del equipo estadounidense y acumula elogios por su solidez defensiva y su aporte ofensivo. Su nivel lo ubicó como uno de los jugadores más regulares de la temporada, pero su futuro inmediato indica que deberá regresar a Núñez una vez finalizado su préstamo.

En las últimas fechas de la liga norteamericana, el futbolista correntino volvió a ser protagonista. Marcó en el triunfo por 3-1 ante New York Red Bulls y también había anotado días antes en el empate frente a Orlando City. Con actuaciones constantes, despliegue físico y llegada al área rival, el “Yacaré” consolidó su presencia en una de las ligas que más creció en los últimos años.

El lateral llegó al Columbus Crew a mediados de 2024, luego de no ser tenido en cuenta en el último mercado por Marcelo Gallardo. La idea inicial fue que sumara minutos y confianza, algo que logró con creces. En su paso por la MLS, fue campeón de la Leagues Cup, disputó 38 encuentros, marcó seis goles y brindó cinco asistencias. Pese a eso, el vínculo con el club estadounidense finaliza en julio de 2025, momento en el que deberá regresar a River, salvo que se ejecute la opción de compra por 1,2 millones de dólares.

El préstamo incluyó la renovación de su contrato con el conjunto de Núñez hasta diciembre de 2026, lo que deja abierta la puerta a nuevas negociaciones. De todas formas, su continuidad en el Millonario no parece fácil, ya que el cuerpo técnico le cerró las puertas en reiteradas oportunidades.

Andrés Herrera Redes sociales El paso de Andrés Herrera por River El defensor llegó a River en 2022 procedente de San Lorenzo, con la intención de reforzar el lateral derecho. Si bien mostró buenos pasajes de juego y aportó dinámica en ataque, nunca logró afianzarse en el equipo titular. En total, disputó 80 partidos con la camiseta del Millonario, anotó tres goles, brindó cinco asistencias y levantó tres títulos oficiales. Durante su etapa en el club, alternó titularidad con presencia en el banco de suplentes, siendo parte de las rotaciones implementadas por Gallardo. En algunas temporadas logró mayor continuidad, pero las lesiones y la competencia interna limitaron su protagonismo. Pese a no consolidarse, dejó una buena imagen por su entrega y actitud. Andrés Herrera Redes sociales Hoy, desde el exterior, Herrera vive un renacer futbolístico. Con confianza, regularidad y protagonismo ofensivo, logró reinventarse en un contexto distinto. Su regreso a River dependerá de las negociaciones entre ambas instituciones, aunque el jugador ya demostró estar a la altura para competir en el máximo nivel.