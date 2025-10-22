22 de octubre de 2025 Inicio
Nuevos allanamientos de la Gendarmería en la causa de José Luis Espert por presunto narcolavado

El titular del estudio allanado es uno de los contadores más importantes de Pergamino y la justicia lo investiga por su asesoramiento al renunciado candidato José Luis Espert.

La Justicia Federal de San Isidro, que es donde tramita la causa originada en la denuncia que hizo tiempo atrás el dirigente social Juan Grabois contra José Luis Espert por sus presuntos vínculos con el narcotraficante Fred Machado ordenó este miércoles una serie de nuevos allanamientos en la localidad bonaerense de Pergamino.

La gendarmería –dijo el periodista Ariel Zak en Minuto Uno- fue a allanar un estudio contable ubicado en la calle Merced al 1200 de la localidad de Pergamino y cuando llegaron se encontraron con un cartelito de papel que decía “cerrado por hoy”.

"¿Alguien le sopló a esta gente que hoy iba a haber un operativo importante?", se preguntó Zak. El titular del estudio es el contador Fernando Escobar, uno de los más importantes de Pergamino y la justicia lo investiga por su asesoramiento a José Luis Espert y su familia en relación con unos campos que tendría el excandidato a diputado nacional de La Libertad Avanza.

Allanaron también a una hija de este contador de apellido Escobar y, pese a que la causa está con secreto de sumario, se supo que va a haber más allanamientos en la provincia de Buenos Aires. Según dijo Zak, la causa está avanzando muy rápidamente con la conducción del juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Dominguez".

En diálogo con A24, Milei defendió al diputado nacional y cruzó a la oposición. "No creo que Espert tenga vínculos narcos. Eso fue parte de una campaña sucia. Entiendo que no respondió, en su momento, de la manera correcta. Más allá de eso, esa operación lo que estaba haciendo era que no se discutiera lo que tenía que discutirse en la campaña. Se corrió. Listo, ya está", expresó.

En tal sentido, reconoció que La Libertad Avanza no encabeza las encuestas y pidió dar vuelta la página: "¿A mí qué me importa mirar para atrás? Necesito ir para adelante y ahora, con el Colo Santilli y Karen Reichardt, estamos haciendo todo lo posible para recortar toda la distancia que tenemos. Basta de mirar para el pasado. ¿Qué quiere? ¿Que me ponga a llorar?"

Axel Kicillof, duro contra el Gobierno: Ya no puede engañar a nadie: en la Argentina de Milei, la casta está de fiesta

