Martín Lousteau criticó con dureza al Gobierno: "Ahora vemos los vínculos de Espert, Bullrich y Lorena Villaverde con el narcotráfico" "Con la agresión y la locura de este Gobierno no puede salir nada bueno", dijo el candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, en una entrevista con el Gato Silvestre, en su programa Minuto Uno. Por







"La economía real está rota desde hace un tiempo largo", aseguró Martín Lousteau.

Martín Lousteau, candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la lista de Ciudadanos Unidos, sostuvo que el Gobierno buscó al principio de su gestión permitir el blanqueo de dinero proveniente de las bandas del crimen organizado. "Ahora estamos viendo los vínculos del narco con (José Luis) Espert, (Patricia) Bullrich y Lorena Villaverde, pero la verdad es que se buscaba que cualquiera blanqueara dinero del exterior en la Argentina, inclusive si no era argentino", aseguró sobre uno de los tantos artículos que Javier Milei buscaba aprobar en la Ley Bases.

En una entrevista concedida al Gato Silvestre, en su programa Minuto Uno, Lousteau dijo que "necesitamos un Congreso que trabaje más rigurosamente las cosas que vienen, que tenga idea distintas para resolver los problemas que tenemos y que tenga coraje para decir que no".

"Con la agresión y la locura de este Gobierno no puede salir nada bueno ni resolver los problemas de verdad", agregó el candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos, de cara al cierre de campaña de las próximas elecciones legislativas de este domingo.

Por otra parte, el ex ministro de Economía durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner criticó el plan económico del gobierno de Milei. "La economía real está rota desde hace un tiempo largo", sostuvo.

"Desde febrero, no crece la economía argentina, las familias no llegan a fin de mes y para sobrevivir unos días se endeudan. Las empresas venden cada vez menos y, aunque se endeuden para seguir abiertos, no les queda otra que cerrar. Los comerciantes no venden una sola cosa en días", dijo Lousteau. "Lo peor de todo es que el Gobierno sigue diciendo todo marcha de acuerdo al plan", remató. Por último, Lousteau dijo que el cambio de gabinete en el Gobierno modifique la crisis económica que atraviesa el país porque "es un plan pensado desde un sector social minúsculo que no recorre la ciudad".