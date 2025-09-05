El emotivo encuentro entre Lionel Messi y Charly García tras el partido de la Selección argentina

El músico visitó al astro argentino luego del triunfo 3-0 sobre Venezuela por las Eliminatorias. Además, se sacó fotos con Rodrigo de Paul y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Lionel Messi se convirtió en el gran protagonista del jueves por la noche, al despedirse del público argentino con una victoria ante Venezuela por 3-0, en lo que fue su último encuentro oficial como capitán de la Selección en el país. Entre las figuras que asistieron al encuentro estuvo la leyenda del rock nacional, Charly García .

El legendario artista había sido invitado especialmente al partido. Las cámaras lo mostraron en un palco y luego recorriendo los pasillos del Monumental, muy cerca de los futbolistas. Incluso, tras las fotos con Messi, se sacó con Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister y el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia . También se lo vio detrás de los jugadores mientras brindaban declaraciones a la prensa.

Al retirarse del estadio de River, el astro rosarino tuvo un inesperado encuentro con el artista, quien lo aguardaba para saludarlo. Messi detuvo su vehículo y se tomó unos minutos para conversar con el músico y compartir un apretón de manos.

“Chau. Dios te bendiga” , fue la frase con la que García despidió al capitán, en un gesto que emocionó a quienes presenciaron la escena. El cruce, que fue registrado por los asistentes y rápidamente difundido en redes sociales, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Embed - SportsCenter ESPN on Instagram: "ENCUENTRO ENTRE LEYENDAS: ¡el saludo entre Leo Messi y Charly García en las calles del Más Monumental! @EmilianoRaddi"

La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: "El más increíble"

Lionel Messi llegó a Argentina hace algunos días y además de prepararse para el encuentro entre la Selección y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, aprovechó para ir al teatro a ver a su amigo Nicolás Vázquez.

Pero también, este jueves por la tarde, a horas de su último partido oficial en suelo argentino con la albiceleste, el astro cumplió el sueño de un fanático: Dionisio, el hijo del coreógrafo Flavio Mendoza.

El encuentro se produjo en el predio de AFA, en Ezeiza, y quedó registrado en un video que el productor teatral compartió en sus redes. “¿Qué pasa loco?”, le preguntó el futbolista con una sonrisa, mientras se inclinaba para abrazar al niño que comenzó a llorar inmediatamente.

Lionel Messi y Flavio Mendoza junto a su hijo Dionisio

Mientras el nene no paraba de llorar, Mendoza le explicó a Messi que ese encuentro fue una sorpresa total para su hijo ya que no le había anticipado que iba a conocer a su ídolo.

“Y un día Dionisio conoció al hombre más increíble del mundo", escribió Flavio en su cuenta de Instagram junto a la emotiva grabación. "Gracias por tu humildad, tu don de gente, tu madre es un amor y toda tu familia es maravillosa. Sos un ejemplo de ser humano para todos", agregó en el mismo posteo.

Por último, reiteró su agradecimiento al capitán de la Selección y adelantó: "Hoy vamos a estar todos con vos, a seguir dando magia, lo que lográs en los niños: sos el Superman de esta generación y no solo los niños, todos te amamos”.

Lionel Messi y Flavio Mendoza

El emotivo encuentro entre Messi y Dionisio Mendoza: "¿Qué pasa loco?"