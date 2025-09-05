5 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El emotivo encuentro entre Lionel Messi y Charly García tras el partido de la Selección argentina

El músico visitó al astro argentino luego del triunfo 3-0 sobre Venezuela por las Eliminatorias. Además, se sacó fotos con Rodrigo de Paul y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Por
La foto entre Messi

La foto entre Messi, Charly García, Tapia y De Paul.

Lionel Messi se convirtió en el gran protagonista del jueves por la noche, al despedirse del público argentino con una victoria ante Venezuela por 3-0, en lo que fue su último encuentro oficial como capitán de la Selección en el país. Entre las figuras que asistieron al encuentro estuvo la leyenda del rock nacional, Charly García.

lionel messi, tras jugar su ultimo partido oficial en argentina: lo que siempre sone
Te puede interesar:

Lionel Messi, tras jugar su último partido oficial en Argentina: "Lo que siempre soñé"

El legendario artista había sido invitado especialmente al partido. Las cámaras lo mostraron en un palco y luego recorriendo los pasillos del Monumental, muy cerca de los futbolistas. Incluso, tras las fotos con Messi, se sacó con Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister y el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia. También se lo vio detrás de los jugadores mientras brindaban declaraciones a la prensa.

Mac Allister

Al retirarse del estadio de River, el astro rosarino tuvo un inesperado encuentro con el artista, quien lo aguardaba para saludarlo. Messi detuvo su vehículo y se tomó unos minutos para conversar con el músico y compartir un apretón de manos.

“Chau. Dios te bendiga”, fue la frase con la que García despidió al capitán, en un gesto que emocionó a quienes presenciaron la escena. El cruce, que fue registrado por los asistentes y rápidamente difundido en redes sociales, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Embed - SportsCenter ESPN on Instagram: "ENCUENTRO ENTRE LEYENDAS: ¡el saludo entre Leo Messi y Charly García en las calles del Más Monumental! @EmilianoRaddi"
View this post on Instagram

A post shared by SportsCenter ESPN (@scespn)

La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: "El más increíble"

Lionel Messi llegó a Argentina hace algunos días y además de prepararse para el encuentro entre la Selección y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, aprovechó para ir al teatro a ver a su amigo Nicolás Vázquez.

Pero también, este jueves por la tarde, a horas de su último partido oficial en suelo argentino con la albiceleste, el astro cumplió el sueño de un fanático: Dionisio, el hijo del coreógrafo Flavio Mendoza.

El encuentro se produjo en el predio de AFA, en Ezeiza, y quedó registrado en un video que el productor teatral compartió en sus redes. “¿Qué pasa loco?”, le preguntó el futbolista con una sonrisa, mientras se inclinaba para abrazar al niño que comenzó a llorar inmediatamente.

Lionel Messi y Flavio Mendoza junto a su hijo Dionisio

Mientras el nene no paraba de llorar, Mendoza le explicó a Messi que ese encuentro fue una sorpresa total para su hijo ya que no le había anticipado que iba a conocer a su ídolo.

Y un día Dionisio conoció al hombre más increíble del mundo", escribió Flavio en su cuenta de Instagram junto a la emotiva grabación. "Gracias por tu humildad, tu don de gente, tu madre es un amor y toda tu familia es maravillosa. Sos un ejemplo de ser humano para todos", agregó en el mismo posteo.

Por último, reiteró su agradecimiento al capitán de la Selección y adelantó: "Hoy vamos a estar todos con vos, a seguir dando magia, lo que lográs en los niños: sos el Superman de esta generación y no solo los niños, todos te amamos”.

Lionel Messi y Flavio Mendoza

El emotivo encuentro entre Messi y Dionisio Mendoza: "¿Qué pasa loco?"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/M10GOAT/status/1963676061528621281&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lionel Messi tuvo su último partido oficial en Argentina y los memes se multiplicaron en las redes.

Lionel Messi tuvo su último partido oficial en Argentina y estallaron los memes en las redes

Leo es el mayor goleador en la historia de la Selección con 113 goles.

Video: el golazo de Lionel Messi para abrir su último partido oficial en Argentina

La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: El más increíble.

La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: "El más increíble"

Lionel Messi festeja su gol con Julián Álvarez.
play

Messi brilló en su despedida y metió un doblete para la goleada de la Selección por 3-0 a Venezuela

En total, Lionel Messi jugó45 partidos en Argentina.
play

Messi se despidió del público argentino: los grandes partidos en el país que serán parte de su leyenda

Este jugador ganó cuatro Champions League con el Real Madrid.

Fue "enemigo" de Messi cuando jugaba en Real Madrid, ganó muchos títulos y ahora se dedica a la música

Rating Cero

Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano.

Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano

Los miembros de su equipo, además de encargarse de ejecutar acrobacias imposibles, combinan el buen humor físico y un realismo impresionante. Jackie Chan, por su parte, posee dos Récords Guinness como el actor que con Más acrobacias realizadas en vivo.

Las mejores maniobras: Jackie Chan trabaja junto a Marvel para ayudar a Tom Holland

Jesica Cirio compartió una foto de su intimidad.

El look deportivo que lució en su casa Jesica Cirio: top con escote y sus tres perritos

A medida que avanzó en su carrera, su físico fue evolucionando constantemente.

La impresionante transformación de Dwayne Johnson: así se veía "La Roca" de joven

En redes sociales, los fanáticos de Erreway compartieron imágenes y videos de Cris Morena. 

Cris Morena apareció en el show de Erreway, tras la muerte de su nieta Mila: "Está con Romina"

La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: El más increíble.

La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: "El más increíble"

últimas noticias

Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano.

Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano

Hace 10 minutos
play

La pesca se hundió 82,8% en julio: comerciantes alertan que solo se venden las ofertas

Hace 16 minutos
Piden juicio político al juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei.

Piden juicio político al juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei

Hace 30 minutos
En principio se exportará la versión para pasajeros.

Toyota Argentina inicia la exportación de Hiace hacia Brasil

Hace 1 hora
El excampeón del TC subió un video a sus redes sociales para alertar a sus seguidores. 

Violento asalto en Panamericana al excampeón de TC Emanuel Moriatis: le dispararon para robarle la moto

Hace 1 hora